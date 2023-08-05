會計師裸辭　伙中同斥5球建玻璃遊艇　3千呎「漂移城堡」神徒應援

香港雖然坐擁三面環海優勢，但靠海「搵食」的人已寥寥可數。然而在香港仔竟有一班80後，為著一個兒時夢想，即使有人新婚燕爾，亦甘願放棄高薪厚職，改行造船。他們狂熱程度更去到不惜豪擲逾500萬元，亦要在香港親手打造第一隻玻璃遊艇「FLOAT」。大家為這隻「大玩具」奮鬥3年終正式下水，幫別人搞海上婚禮、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）歌迷會應援廣告，除了圓自己的夢，同樣也成就別人的夢。



會計師新婚辭工 「籌旗」五球圓兒時夢

日常戲言，往往是創業夢的苗頭。遊艇出租平台「Seayou」財務總監阮頴姿表示，丈夫陳子坤（Kenny）過往從事會計工作，不但一直在南區土生土長，而且更是水上人家。即使大學時期留學海外，亦念念不忘要歸根創業。有天，Kenny和另外三名中學同學，在家人的「住家艇」上飲酒聊天，突然萌生合力製作一艘遊艇的想法。大約在2015年，他們終於實踐當日的夢想，眾人動用個人儲蓄及銀行借貸， 「籌旗」逾500萬元，開始著手打造了一艘全港獨一無二的玻璃遊艇「FLOAT」。

那年，阮頴姿與Kenny新婚不久，丈夫竟豪言要辭工造船，她又如何反應？她雲淡風輕笑稱，「由識佢第一日已經知佢想造船，所以當時佢要話要『開波』，我已經有晒心理準備。」縱然獲得太太支持，但香港的遊艇過往絕大多數均由外國購入，要自己「落手」親製，不難想像會困難重重。不過，如此艱難仍要親手特製，該艘船想必是有特別之處吧？她講述丈夫造船理念指，「其實好單純，細個佢喺船上玩覺得好開心，大個咗都想人哋都可以有咁嘅體驗，所以就決定做一隻可以舉行到大型活動嘅遊艇，呢個就係夢想嘅雛形。」

造船屢敗屢試 奮鬥3年玻璃遊艇終下水

然而，阮頴姿指出，要造一艘可以在船上舉辦婚禮或大型活動的遊艇，要有別於一般遊艇的流線形，船身要特別寬闊，船的兩旁更特意採用落地大玻璃，令船上的人感覺與大海更接近，同時他們亦加入玻璃頂篷、露天酒吧、人造草地等元素，令整個氛圍更放鬆。「當時我哋為求突破，膽粗粗起用新晉設計師去負責成艘船設計，希望可以唔受過往造船框架限制。但因為之前無人咁設計過，亦無前人經驗可以參考，結果不斷錯完又試，試完又錯，喺錯誤中不停學習。」

她形容，由設計遊艇、製造、裝修、管理營運、維修保養等過程，每一個步驟對身為「門外漢」的大家來說，都是一個全新挑戰與體驗。「好似要研究邊隻質地嘅地板最防水耐磨、點樣遊艇可以耐用啲，全部都係要邊做邊學。」幸得從事海事工程的Kenny爸爸，提供有關機械及結構方面意見，另在專業人士幫忙下，這艘78呎長，上下兩層共約3,000多呎，最多可容納50人的旗艦艇「FLOAT」，在奮鬥3年後的2017年終於正式下水。

7年接250宗海上婚宴訂單 Anson Lo歌迷會都應援

現時，旗艦艇「FLOAT」主打海上婚宴，據了解其4小時連宴會及場地佈置，價格由6.6萬元至14.5萬元不等。檢視歷年成績表，他們靠著Facebook及Instagram等社交平台作宣傳，過去7年，單單海上婚宴訂單已接到超過250單，佔整體約一成生意額。同時憑「FLOAT」全落地玻璃外型，亦受到不少商業客青睞，在船上舉行如上市公司發布會、MIRROR成員Anson Lo歌迷會應援等活動，數據足以證明市場確實存在。

但要經營一艘船，困難遠比想像中更多，當中由2018年已經加入公司的「老臣子」業務拓展主管關秉一體會最深。外型陽光俊朗的他笑言，「我由Intern（實習）做起，之後大學畢業想做啲特別嘅嘢，就繼續留低。公司所有嘅職位，我都全部輪過晒嚟做，當時人手唔多，修船舨、整電視、打雜、搞文件、傾合作，乜都要試要做，就連船牌我都考埋，方便幫手揸船。」

學營運先要學「做人」 凡事持開放態度

他指出，在營運的過程中，除了要不斷學習海上新知識，亦要懂得主動跟業內人士打好關係，了解行規，與人多聯絡感情，才可以做到知己知彼，減少工作上「撞板」機會。而船的保養亦十分重要，凡事團隊都要親力親為，「平日屋企唔駛做家務，但船上要一手包辦，廁所都要洗埋。」

團隊花上極多心機打造旗艦艇，公司上下當然十分「錫船」。然而，客人租船時，卻不時會殺出形形式式的特別要求。關秉一表示，最重要的是持開放態度，靈活去處理每個問題，做到雙贏，「好似有客想掛banner喺船身，本身我哋好怕帆布吹嗰陣，會刮花玻璃同船身，但我哋都唔想預先『落閘』say no，反而自己都會想件事好靚，因為做得靚嘅話，一樣有好好嘅宣傳效果。最後真係畀我哋搵到有技術可以貼一層玻璃貼保護到隻船，令件事work到！」