點評的士司機九大難頂行徑　呢樣嘢「的士邦」大鬧有無搞錯！

談起的士司機，不少乘客總有滿腹牢騷，「濫收車資」、「拒過海」、「唔識路」等問題經常聽到，之後更演化成乘客拒搭的士，寧願改乘價格較高昂，但服務更好的Uber網約車。不過，擁有及管理逾百架的士的「幸運成」車行老闆、人稱「的士邦」的鄭子邦，對這些負面標籤，則另有一番見解，且看看他如何回應市民對的士司機的九大怨言。



的士高齡司機問題不時出現，有些更涉交通意外。（資料圖片）

的士怨言01｜高齡司機兩星期撞三次車好危險

邦：其實高齡司機對各方面都唔係好，依家人口老化，60歲我覺得還可以，80歲就唔好囉。但最重要都係睇佢精神狀況、健康狀況。我哋車行70幾歲算高，呢區（港島區）司機好多都有層樓，出嚟做嘢主要都係唔想咁悶，過下日辰，搵啲嘢寄託下，都好架，社會和諧啲！

的士怨言02｜亂放乘客車Cam片段上網

邦：要尊重乘客，尤其男男女女嘢。政府好難立到法，倒不如參考澳門，安裝的士車載智能終端系統，一行車，的士嘅錄音錄影功能就會啟動，可以監察住車內情況，有咩可以成為報警證據，由源頭堵截，交通意外都少啲。

警方多次就的士拒載問題執法。（警方提供）

的士怨言03｜司機經常拒載

邦：我都試過畀人拒載，「黑的」拒載當然唔好，有部分司機操守有問題，呢個係肯定嘅。但源頭個問題就係車資太平，佢哋維唔到皮。COVID嗰陣市道差，一更的士租百五蚊，大埔租部單車都係百五蚊，分分鐘貴過租的士，嗰陣你叫佢哋去邊度都肯去。

的士怨言04｜司機經常拒過海

邦：都係車資問題，政府唔加價，追唔到通脹。港島走轉去紅隧過海，計數佢哋覺得無得賺。的士司機係自僱人士，食得咸魚抵得渴係啱嘅，但好多司機自己係老闆，好難監管。加上塞車，司機每個鐘都係錢，乘客塞車又唔開心。

網約車其實都會揀客，但一早喺App已經篩選咗，或者見到過海加錢先去，佢哋都係有錢先做，都係一樣。筲箕灣去西灣河，截車會畀人鬧，Call車唔會架嘛，相信之後科技可以令到的士行業進步。

的士怨言05｜連運輸署署長都畀司機兜路

邦：兜路唔係好事，可以跟住個App行，新手係咁行，老手都係咁行，咁會少啲爭拗。我哋經營的士行業，聽到兜路絕對唔高興，大家都想聽到的士好。我哋講都無用，一係罰得多啲，一係就預防性嘅嘢做得好啲，例如裝Cam。

有的士司機車頭放有多部電話。（資料圖片）

的士怨言06｜司機枱頭有6、7部電話

邦：唔係呀嘛？真係唔得。老實講，唔係話裝咗10部8部電話，就可以有勁多生意。要接的話，兩三部已經好足夠，乘客安全好緊要，我自己都唔敢搭啦，絕對贊成立法規管。

的士怨言07｜司機大條道理唔識路

邦：呢個要睇語氣，如果佢好有禮貌咁講，相信唔少乘客都樂意帶路，呢個爭拗唔大，直頭會叫佢「慢慢揸」。如果規範要用GPS嘅App跟住行，咁就杜絕咗好多相關情況。

鄭子邦回應市民對平日的士司機的抱怨。（廖雁雄攝）

的士怨言08｜司機拒車弱勢社群「大肚婆」、「輪椅客」

邦：我完全唔理解嗰啲司機諗乜，唔關咩行業事，講個人好有問題。聽到都嬲，有無搞錯呀？

的士怨言09｜司機「劏客」濫收車資

邦：絕對要嚴打，搞到我哋行業形象勁差。希望警察可以嚴正執法打擊，另一邊都希望可以打埋網約車，一視同仁。網約車可以私自加500蚊，我哋加5蚊都畀人鬧，打擊晒呢啲違法情況，跟的士跳錶，咪天下大平。