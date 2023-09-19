巴黎直擊｜貿發局旗艦招商活動　林建岳率團　妙語形容香港潛力

香港貿發局﹙TDC﹚於疫情後首次在歐洲法國巴黎，舉辦旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）（TBTHK）。活動由貿發局主席林建岳親自率團，開啟一連串推廣香港的商貿活動。



林建岳昨晚（18日）更於當地先行會見記者，談及此行目的，是要穿針引線，向外商「說好香港故事」，更妙語論及香港的潛力。另外，林建岳又開腔點評本港近期推動夜經濟及民間倡議減股票印花稅等經濟熱話。



貿發局於巴黎舉行為期一日的商貿推廣活動。（Michel Euler／美聯社）

港法經貿關係緊密 歐盟第三大貿易夥伴

貿發局在今天（19日）於巴黎，舉行為期一日的商貿推廣活動。活動中，將會有來自香港和法國的商界領袖參與，聚焦討論亞洲經濟和不同領域的最新發展及機遇，涵蓋綠色金融、可持續發展、創新科技、大灣區發展機遇及設計等範疇。

推廣活動前一晚，林建岳於當地會見本港傳媒，談及此行推廣移師法國舉行的原因。他指出，本港與法國之間經貿關係非常緊密。於2022年，法國是香港在歐盟第三大貿易夥伴，同時亦是第三大出口目的地，以及第二大進口市場，並有超過360家法國公司在港營運。在投資方面，截至2021年底，法國更是香港最大的歐盟投資者，雙邊對外投資總額（FDI）達到96億港元。

林建岳認為貿發局有責任穿針引線，在外四出宣傳，務求「說好香港故事」。﹙劉凱欣攝﹚

林建岳：香港係好有潛力！

而此行目的，他則期望貿發局可繼續發揮作為橋樑的重要角色，促進商貿對接和合作。林建岳稱，過去數年，本港經歷社會事件及疫情，外商對本港營商環境「脫節」，故貿發局有責任穿針引線，在外四出宣傳，務求「說好香港故事」。

他生動地比喻道，香港依然婷婷玉立，卻不為外界所知，「你個囡﹙香港﹚咁靚，唔話畀人聽，人哋都睇唔到……睇果時係13、14年歲嗰陣，依家都已經18、19年歲，原來幾年無見過！依家就要話返畀人知，香港係好有潛力！」

他指出，早前出行走訪中東、東南亞如印尼等地，發現不同國家，對香港有不同需求，「好似中東咁，佢哋好多資金，好希望融入大灣區發展，香港角色就係一個跳板；印尼會希望嚟香港第二上市，籌集資金。」其表示，本港優勢在於奉行普通法，外資公司感覺更有保障；資金進出亦沒有限制；同時，稅種少且稅率低，故此香港應擔當「聯繫人」角色，令外資可藉本港更有信心進入大灣區投資。

林建岳指，現時港股股價低迷，難吸引資金來港投資。 (資料圖片)

港股流通性低 難吸外資來港投資

席間，林建岳亦主動提及本港股票市場流通性問題，他指現時港股股價低迷，難吸引資金來港投資。「現實啲講，當我係做基金投資股票。股市一路咁起，我就會加碼，一路咁跌落嚟，人哋都會走。」

林建岳續指，「之前嚟香港投資啲人，見PE愈嚟愈高，公司未來盈利水平高，增長水平比較強勁，可以籌集資金。但依家股票係咁跌， PE愈嚟愈低，人哋覺得我喺其他地方，好似美國咁， PE仲高過嚟香港，咁點解仲要嚟香港呢？」他建議，可以推動東南亞市場的藍籌股，來港第二上市，務求在股票市場「做大個餅」。「做旺咗之後，你自然多人買，股票一升， PE自然就高。」

本港日前舉行「香港夜繽紛」啟動儀式。（資料圖片)

「夜經濟」不能十年如一日 倡「搞搞」新意思

來港浪漫之都，見多識廣、本身亦經營娛樂事業的林建岳，也就本港熱議的「夜經濟」發表見解，惟態度謹慎，「香港夜繽紛我會覺得做好過唔做，但做咗係咪就等於香港經濟就會好呢？我又唔覺得。」

他解釋道，本港現時樓價跌，股價縮，經濟下行，「魚翅撈飯」亦成絕響。「依家推出啲節目，十年之前已經係呢啲。好似拍電影劇本咁，做咗十年，你仲重複拍？係咪要諗啲新嘢呢？」

林建岳又分析稱，「依家嘅夜經濟，後生仔係要可以『打卡』嘅，你走去做廟街，啲人仲會唔會打卡呢？」他表示︰「夜經濟交通要好方便，但唔可以晚晚做，無咁多生意，咁嘅經濟啲人無可能晚晚消費。一星期有幾日做，啲人先會期待呢樣嘢，你要啲人唔北上消費，就要有吸引力，要諗囉！」