JPEX｜近兩億元虛幣疑被移走　苦主獻計封後門　稱比「斷網」有效

幣圈近日再掀風波，起碼涉資近14億元的JPEX案轟動全城，逾二千人懷疑受騙。一石激起千層浪，隨著警方及證監披露更多內情，JPEX的吸金手法也陸續浮面，記者將逐一梳理及拆解。



案件中，警方至今已凍結約1,500萬元的銀行結餘，以及總值約4,400萬元的3個物業，但對比近14億涉款仍屬少數目。事實上，根據「JPEX苦主關注組」發起人提供的資料，近日JPEX的資產出現變動，近2億元「值錢」的虛幣懷疑被移走。有JPEX苦主獻計兩招，冀封公司「後門」，拿回投資的金額。但專家認為，做法成功的機會渺茫，而一日未查出JPEX背後控制人，JPEX仍可繼續在不同的地區經營，又或換個名字捲土重來。



虛擬資產交易平台JPEX上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後，警方於周一（18 日）開始採取行動，繼當日拘捕網紅林作、陳怡等人士後，周四﹙21日﹚再拘捕3人，就連曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖及被質疑涉案的藝人莊思敏 ，亦要協助警方調查。

案件至今共11人被捕，警方稱，截至昨日（21日）下午5時，共接獲2,197名受害人報案，當中涉及金額約13.7億元。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼

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「三條腿」吸金 逾兩成收益率遠超同行

於2020年成立的JPEX，不時在香港大力宣傳，港鐵站內亦曾出現其大型廣告，但其實JPEX在港並未持有牌照，證監聲明中明確指出，JPEX旗下實體一概未獲證監發牌，亦無申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

無牌的JPEX主要有三個方法「吸金」，包括透過讓用戶在平台兌換不同的加密貨幣、在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口，又或游說用戶購買JPEX自家平台幣「JPC」。除了靠除鋪天蓋地的宣傳及網紅加持外，JPEX也靠「高息」吸引投資者眼球。

JPEX在港花不少錢宣傳，圖為2022年4月，JPEX在港鐵香港站大賣廣告。（勞顯亮攝）

據JPEX的網站所述，於今年9月12日，JPEX的活期理財產品就ETH﹙以太幣﹚、BTC﹙比特幣﹚及USDT（泰達幣）提供的年收益率（即一年內賺取的利息或回報的比率）分別達21%、20%及19%，遠超同行，例如息口領先於全行的幣安，穩定幣活期年收益亦只有約10厘。商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳便形容，JPEX聲稱回報可高達20%是「難以置信『too good to be true』。」

警方調查亦顯示，JPEX發行的「JPC」，有別於其他加密貨幣，不能在其他平台進行交易，換言之流通性極低，用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，宣稱到期後可獲極高回報。

拆解OTC角色 一粒USDT可被賣出多次？

從事多年虛擬資產研究的「JPEX苦主關注組」管理員L先生﹙化名﹚，早在2021年便認為JPEX有可疑，他指出開到成行成市、現行制度下未受監管的OTC（場外交易所或場外找換店）在JPEX案中扮演非常重要的角色，負責推廣JPEX，以便吸「街外錢」。

L先生指出，JPEX的關聯OTC時常以低於市價的價格將JPEX的USDT售予客戶，收取現金的同時，更會要求客戶將USDT存入JPEX中，做法有別於正常的OTC，其不會規定客戶使用指定交易所。

加密貨幣場外兌換店（OTC）可用現金兌換不同的加密貨幣，但部份宣傳使用JPEX有折扣優惠。圖為旺角一間兌換店。（歐嘉樂攝）

警方指出，JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰（Private Key）以保管資產，由於Private Key相當於戶口的提款卡及密碼，此舉變相是用戶將個人資產放到JPEX手中，令其可直接控制有關資產。JPEX則反駁稱，所有中心化交易所全部都是由平台保管所有客戶私鑰，除方便用戶外，亦會向使用者提供更專業的保安方式，以保障用戶的資產安全。

由於私鑰是用來證明對虛擬資金的所有權及控制權，交由交易所管理，雖然最方便，但安全性也是最低。L先生認為，其中一個可能結果是OTC可將同一批USDT同時賣給多位客人，「實際上，OTC並沒有如此多的USDT，佢哋可以將在 JPEX上的USDT賣給客戶，客戶又將USDT存入JPEX，過程中不斷重複賣同一批USDT。」L先生懷疑，倘OTC長期賣出USDT而較少買入USDT，則導致交易平台可能需要動用現有客戶的USDT以應付新需求。

警方指出，JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰（Private Key）以保管資產。（勞顯亮攝）

背後主腦仍在調查 凍結資產冰山一角

事實上，JPEX案，OTC擔任「前線」的角色，因而成為今次警方行動的對象，被捕11名人士之中，不少角色涉及OTC，又或曾經宣傳JPEX，包括林作、陳凱怡、陳穎怡（網名陳怡）、「幣少爺」黃鉦傑助手莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黃浩邦、幣圈名人朱公子。

餘下5名被捕人士則是JPEX及關連公司的公司秘書、員工或相關人士，更有人年紀輕輕已任職JPEX公司秘書，例如22歲女子曾楚舜，報稱為大學三年級生，而22歲的男子陳曉豪，報稱無業，這兩名JPEX員工，先後擔任香港註冊同名公司的公司秘書。

警方表示，JPEX案背後主腦仍在調查。（梁偉權攝）

觀乎被捕名單，警方行動至今，相信尚未直搗黃龍，一來JPEX「大本營」仍是一個謎；二來JPEX的幕後主腦仍在調查中；三來，JPEX仍在不斷出通告反駁證監會說辭，更表示將推出新的分紅方案，又「教路」用戶如何應對「斷網」；四來，警方現已凍結相關被捕人士及公司約1,500萬元的銀行結餘，以及總值約4,400萬元的3個物業，但僅屬涉案金額近14億元的冰山一角。

JPEX資產近日仍有出入 近兩億元虛幣疑被移走

儘管現時證監會及警方已採取行動，並指示電訊商封鎖JPEX App及網站﹙「斷網」﹚，阻止其繼續「吸金」，但未採取措施阻止JPEX轉移資產。根據L先生提供的資料，估計JPEX近日仍有資產操作行動。

L先生收集了部分用戶提供的Address（錢包地址），簡單比喻即是銀行戶口。他發現在不同的區塊鏈上，JPEX在用戶存入資金後，都會將資金轉移並集中放在同一個Address。他利用這些Address，透過鏈上追蹤工具，找到了一些疑似是JPEX關聯地址，再透過比對用戶提供的出金地址，辦識出分別用作中轉/大額出金，以及細額出金的地址，因此推斷懷疑是JPEX的資金動向。

L先生指出，自9月13日（證監會點名JPEX）至今日（22日）上午，據其統計，JPEX總資產增加153萬美元﹙折合約1,193萬港元﹚，當中平台幣JPC增加2,317萬美元﹙折合約1.8億港元﹚，即是警方所指「根本唔值錢」的虛擬貨幣。

L先生指出，自9月13日至今日（22日）上午，總資產增加153萬美元，當中平台幣JPC增加2,317萬美元，即是警方所指「根本唔值錢」的虛擬貨幣。（L先生提供）

相反「值錢」的虛擬貨幣，包括ETH（以太幣）、BTC（比特幣）以及USDT（泰達幣）的持倉分別由213萬美元減少至113萬美元、373萬美元減少至76萬美元、2,500萬美元減少至762萬美元，即合共移走2,135萬美元（折合約1.67億港元）。

L先生指出，「最值錢」虛幣均減少，懷疑近日已移走2,135萬美元（折合約1.67億港元）。（L先生提供）

此外，從JPEX近年資產數據分析，L先生更估計，JPEX總資產長期低於4,000萬美元（折合約3.1億港元）水平。

從JPEX近年資產數據分析，L先生估計，JPEX總資產長期低於4,000萬美元（折合約3.1億港元）水平。（L先生提供）

究竟上述查證方式是否能全面捕捉JPEX資產流向，香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民表示，確實可以透過區域鏈追蹤到貨幣流向，例如在一個交易平台上，有20個不同的用戶Address將貨幣匯入同一個Address，基本上可以鎖定該Address就是該平台的錢包戶口，甚至可以知道該錢包有多少資產，以及資金流向，不過交易所可能不止一個錢包，再加上錢包是匿名，難以直接指控，即是「大家都見到，但佢可以唔承認」。

JPEX資產近日仍有出入，並向用戶發通知。（資料圖片）

苦主獻計兩招 冀封JPEX後門

為保資產，有苦主提出兩大方案，希望政府行動起來。一是與USDT發行商Tether聯絡，要求凍結JPEX相關地址的交易，例如在美國證券交易委員會（SEC）證實調查虛擬交易平台FTX之後，Tether凍結了FTX擁有的4,600萬個USDT；二是希望港府與所有交易所發出警告，要求將JPEX地址列入黑名單，阻止其繼續交易。

對於以上兩大建議，蔡嘉民指出，JPEX與FTX情況不同，首先FTX有相關牌照，被美國政府監管，而且已找出背後創辦人，在清盤的情況下創辦人主動披露賬戶，Tether才可以接受美國政府指令，凍結FTX擁有的貨幣，而JPEX沒有牌照，不受監管，亦未找出背後控制人。

蔡嘉民指出，JPEX與FTX情況不同。(Getty)

至於第二個建議，他認為，虛擬貨幣交易所與傳統金融機構不同，是去中心化，即使將可疑地址列入黑名單，鑒於無法證實該地址是屬於JPEX，故無權阻止其交易；除非JPEX背後控制人在交易所做了KYC（Know your customer），即是企業確認客戶身份的程序，「通常資金出入量大，交易所會要求用戶做KYC」，但不排除JPEX用其他「人頭」做KYC。

蔡嘉民：機會渺茫 JPEX或捲土重來

因此，蔡嘉民認為，政府要有足夠的運氣及「牙力」，才能找出13億元資金及背後控制人，即是首先要JPEX控制人親身在其他交易所擁有賬戶，並做了KYC程序，其次是政府與幣安等交易所「傾掂數」，要求交易所披露JPEX相關的Data base（數據庫），否則機會渺茫。

蔡嘉民認為，政府要有足夠的運氣及「牙力」，才能找出13億元資金及背後控制人。（李家超FB圖片）

總括而言，蔡嘉民表示，是次JPEX案件難以搜證，「好難告得入」，即使警方指示電訊商封鎖JPEX App及網站，亦於事無補，「有心要上（JPEX網頁）都會上到」，一日未查出JPEX背後控制人，JPEX亦可在不同的地區繼續經營，或者換個名字捲土重來。