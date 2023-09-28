WeLab累計總貸款達千億　創辦人龍沛智：2032年目標亞洲用戶5億

近年美國連番加息，香港亦跟隨加息步伐。除了樓價受壓，銀行不良貸款率亦有上升趨勢。本地金融科技企業WeLab，亦因應大環境改變調整貸款步伐。創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，除了深耕香港業務，未來集團會積極拓展東南亞金融科技發展版圖，目標在2032年亞太區服務人數增至5億用戶。



WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智指，集團下一個目標是亞洲用戶達5億。（資料圖片）

匯立銀行貸款主打優質客

WeLab成立10年至今，金融科技業務趨多元化，惟貸款業務仍屬集團的主業，累計總貸款額超過1,000億元。截至今年上半年，WeLend及匯立銀行貸款餘額按年升37%，增速較首季的63%放緩。龍沛智指，集團對第二季香港及內地經濟有憂慮，故略為收緊貸款，採取保守取策略。現時市場對經濟復甦預期較理性，利率走勢明朗化，預期下半年貸款增長較上半年為佳。

儘管本港有部份銀行不良貸款率上升，但匯立銀行專注蘋果及Tesla貸款，大部分是優質客戶，第三季逾期30天拖欠貸款比率按年改善約20%。

龍沛智稱集團一直對上市持開放態度。（資料圖片）

對上市持開放態度 現時市況未必適合

WeLab目前在香港、內地、印尼及馬來西亞四地市場,擁有逾6,000萬用戶及逾700家企業客戶。龍沛智補充，「亞洲人口在未來10年預期增至50億，我們下一個目標是亞洲用戶達5億。」

事實上，集團去年已完成收購印尼雅加達服務銀行（BJJ），擬轉型成數碼銀行，龍沛智透露，現時為最後籌備階段，正等待監管審批，希望今年年底可以啟業。今年7月WeLab及滙豐在吉隆坡簽訂合作備忘錄，「我們偏好與當地夥伴合作，是拓展業務最快及有效率的方法，未來會複製這類合作方式。」

至於集團上市計劃一再延遲，龍沛智稱集團一直持開放態度，但現時市況及環境未必最適合，集團會繼續做好準備，視乎下年或後年是否有適合機會。