傳統股災月魔咒籠罩　專家教路部署攻守策略　呢隻股息率有19厘！

颶風襲港風雲湧動，港股亦同樣大起大落。恒指上周暴瀉見近17200點，再試今年低位，10月開局，內地「黃金周」消費亦不似預期。「傳統股災月」魔咒籠罩下，港股或試觸底。東驥基金管理董事總經理龐寶林亦建議，投資者應保守為佳，並依次推薦從保守至進取五大板塊，供投資者按偏好分配資金比例。



龐寶林提出較保守投資策略的推薦依次為電訊、石油、銀行板塊。（資料圖片）

「電油三寶」盈利穩健 股息率高達19厘

龐寶林指出，「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386），以及「電訊三寶」中移動（0941）、中聯通（0762）、中電信（0728），均為保守投資的佳選。他表示，此類「中特股」盈利能力穩定，股息率高，且收入增長值得期待，資金有限且策略保守的投資者，可「All in」投資相關板塊避險。

當中，「三桶油」入場門檻不但不高，而股息率亦看高一線，值搏率高。當中，中海油每手1,000股，入場費約1.34萬元，股息率19.63厘；中石油每手2,000股，入場費約1.13萬元，股息率8.44厘；中石化每手2,000股，入場費約8,240元，股息率9.76厘。

而中移動每手500股，一手入場費約3.26萬元，股息率6.77厘；中聯通每手2,000股，入場費約1.12萬元，股息率5.59厘；中電信每手每手2,000股，入場費約7,840元，股息率5.74厘

「三桶油」盈利穩定。（資料圖片）

銀行股賺高息 惟內房壓力存隱患

對於同樣穩健的銀行板塊，龐寶林分析稱，內銀實力佳，惟受內房連累存有一定隱患。他以中國銀行（3988）為例，該行股息率高達9.23厘，入場費僅需約2,730元，投資者可從中賺取高息。

但龐寶林指，投資組合若加入海外銀行股會較為穩陣，可進一步分散資金風險。當中，他推薦渣打（2888）、滙控（0005）兩隻海外銀行股，其表示相關股份受惠於美國加息政策，料將有不俗表現。

滙控受惠於美國加息政策，料將有不俗表現。（資料圖片）

國際奢侈品股瓣數多 可避地緣政治

而一眾在港上市的國際奢侈品股，如新秀麗（1910）、普拉達（1913）等集團，具備業務範圍廣，為全球消費者所熟知的特點。龐寶林表示，相關集團業務範圍廣泛，可一定程度上可避開單一地緣經濟政治風險的影響，維持股價穩定。故投資者在投資組合中，加入類似個股，股價表現或能帶來盈利機會。

ATM科技股具「暴升暴跌」特性 可作衝刺之選

至於曾一度大熱的科技板塊，近期表現淡進。龐寶林建議，較進退的投資者，但如若希望分配一定比例資金作衝刺，可選擇阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）等在內的龍頭科技股。

他表示此類股份均具有「暴升暴跌」的特性，一方面芯片受限於政治層面角力、AI創新競爭等問題，投資存在風險。但另一方面，相關科技公司增長潛力大，且恒指佔比高，大市回溫時具備相當反彈空間，進取型投資者或可放手一搏。