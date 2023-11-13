家族賣盤後低調生活　永隆第三代為慈善現幕前︰要比別人做得更好

社會對「富二代」、「富三代」有著負面的觀感，覺得他們只是「好彩」的一群，含住金鎖匙出生，有著得天獨厚的人生起跑點。



伍尚修是永隆銀行創辦人伍宜孫家族第三代後人。自永隆銀行於2008年出售予招銀銀行後，伍家一直低調生活，到近年投資TVB ，才重新回到傳媒的目光。他受訪回憶永隆銀行賣盤前後的往事，直言自己是幸運的一位，但沒有因此而玩世不恭，反而希望借家族的影響力，通過教育及慈善工作，將家族信念傳承下去。



伍尚修近年除了辦學外，亦參與家族的慈善事務。（梁鵬威攝）

1993年2月25日，永隆銀行在文咸東街37號開業，取名「永隆銀號」，時至2008年招商銀行以193億元向大股東伍宜孫家族收購53.12%權益，成為招銀全資附屬公司，並於2018年改名為「招商永隆銀行」。

放售後，伍宜孫家族一眾後人未有如其他名媛望族般出席各種社交場合，反而轉為低調，沒有出現娛樂版，連港聞版都少見。近年見報主要在財經版，印象最深的一次是家族位於西半山寶珊道18號的祖屋重建成豪宅，並命名為「尚璟」出售；另一次是透過大正資本參與買入TVB股份。

兩次見報都與「第三代」後人伍尚修有關。記者與他相約在西營盤、其有份創辦的墨爾文國際學校幼稚園分校見面，甚少在公開場合露面的他謙稱自己非大富大貴，「（賣盤所得）係幾大嚿，但你除開，其實係比上不足比下有餘......可以退休？ 依家環境唔敢講。」

「要比別人做得更好」

他坦言，今次受訪，全因正與大正資本（Chartwell Capital Limited）首席投資官陳惠仁合作，希望更多人認識他們，從而推動本港家族辦公室的發展，令更多家族投入更多慈善事業，「係因為我覺得呢件係好事先會受訪。」

不過賣盤後外人留意到的「傳承」自不然是「財富傳承」。對伍尚修而言，「出身喺呢個家庭，幸運係第一啦，叫做有資源畀你，唔洗憂柴憂米，但你亦要（比別人）做得更好。」

售予招商 為傳承家族文化

說到幸運，出售永隆銀行的時機可說是完美：2008年6月宣布出售股份，3個月後美國爆次按危機，金融海嘯爆發。

回到出售前的一年，是他第一年回到永隆銀行工作。他說家族一直沒有「第三代」接班安排，自己亦打算外闖，已經在一間外資銀行工作了一段時間，但隨「第二代」步入退休年齡，最終「幾兄弟」決定回銀行幫手，「老牌家族生意，好多都作風老舊，啲做嘢又好保守。」

回到永隆，首要工作是節省銀行成本，「有啲可以用電腦做，但唔用，真係純手工，支票仲係用緊人手打號碼！」電腦化後的永隆，效率提升了，人手卻沒有減少，「我一個人都冇cut過，人手唔夠，我將同事重新調配去做其他嘢......你諗下我哋2008年賣盤，我哋一個人都冇裁過，雷曼爆咗（破產）後3日，同事仲有花紅收。」

曾考慮與其實銀行合併 「當然唔捨得」

「我諗我咃係中環咁多間銀行入面，到依家仲有自己搵大廚煮午飯畀同事。」他不想視員工為齒輪，惟在商業社會中，也許這濃濃的人情味，「副作用」是局限銀行發展，「人哋贊助陳奕迅演唱會，知道要打年輕人市場；我哋係資助管弦樂團咁樣，我哋唔係走在最尖端嘅人，所以我哋覺得玩唔過。」加上經營環境轉差，最終決定賣盤。

「你問我。當然唔捨得，但有時就要與時並進。」曾經考慮賣出部分、全部，甚至與其他華資行合併，「（合併後）邊個坐邊間房呢？總部放喺邊度？呢啲全部都係問題。所以除咗我哋之外，好幾間嘅華資銀行都係選擇賣盤。」

招商銀行成為永隆銀行的最終買家，家族考慮的不單是價錢，還有能否保留傳統，「大家本身好熟，價錢係可觀，但唔係真係因為價錢，係對象，佢哋點去守護呢間銀行，到今日為止，我覺得都係好好咁守護，依家好多事情都係搵番佢咃處理。」

伍尚修延續伍氏一向低調作風，推動慈善事業。（梁鵬威攝）

「人生唔會一直順風順水」

伍尚修得到「財富傳承」後視所得為創業基金，「唔會攬住嚿錢覺得好滿足。外邊睇落嚟好似好大嚿嘅肥豬，但肥豬肉切開咗好多片，比上不足比下有餘。」高調生活從來都不是他所渴求，因此決定開辦國際學校以教育下一代，亦延續伍氏一向低調作風，推動慈善事業，「一個獎學金，我哋個人、甚至家族係極少冠名，醫院又好，學校又好，最重要係幫到人。」

回顧過去，每個家族轉捩點，都有不同的選擇：永隆銀行遲賣三個月，價錢肯定少過193億元，但同樣當時如果購入其他股份，「當時呢200億等於三分一間花旗銀行，如果買咗依家一定唔同，人生順風順水就好似好好玩，但點解又會有金融風暴？又乜嘢物嘢咁，其實一夜間成副身家可以冇晒。」

默默為教育及慈善出份力，他寄語不一定是「有錢人」才要關心弱勢，「普通屋企都得，去（深水埗）搵明哥買個飯盒都得。」