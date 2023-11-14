家族辦公室不只講錢 　新界教父之子夥永隆後人　度橋揚傳承精神

政府近年大力發展家族辦公室業務，年初更發布《香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，目標到2025年吸引200個家族辦公室入駐香港。金發局日前亦正式宣布成立香港財富傳承學院，由新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛出任主席。不過呢個學院成立之前，已經有唔少人係背後默默耕耘！



講緊嘅係大正資本（Chartwell Capital Limited）創辦人兼首席投資官陳惠仁及永隆銀行創辦人伍氏家族第三代成員伍尚修，早已聯同香港印度裔富豪夏利萊家族等， 一齊成立「家族辦公室聯盟」。 溫多娜有幸同兩位大談心得，事關唔少人覺得「家族辦公室」就等於「整個信託四圍投資」。但凡事都唔一定純粹講錢，對兩位而言，「家族辦公室」更多係講傳承！



陳惠仁父親為曾任鄉議局主席、有「新界教父」之稱的陳日新，係扎根香港多年原居民；而伍尚修亦係永隆後人創辦人伍宜孫伍氏家族第三代，在香港有一定的影響力，甚至係香港歷史的一部分。所以「家族辦公室」，對兩位嚟講，更加多係希望將家族歷史、教誨及理念一代一代的傳下去，以及影響其他人。

實際係點做呢？陳惠仁解釋，不少家族成立辦公室後都會編制其家族史，成立聯盟後辦公室之間可以互相合作。以他為例，意想不到的是，他在一個在香港紮根多年、經營酒店等業務的外國大家族的歷史庫當中，搵到一幅他父親當年為呢個家族一個涼亭題字時嘅照片，連佢自己都冇呢一張相；伍尚修以提到，在電視台搵到一條有伍宜孫接受訪問嘅片段，令後人感到大為驚訝！

陳惠仁（右）希望，吸引更多家族辦公室來港投入慈善事業。圖左為伍尚修。（羅國輝攝）

鼓勵投入慈善事業 「傳承」希望

當然傳承嘅除咗家族精神之外，財富傳承都好重要，一方面佢哋希望聯盟可以鼓勵更多財富來到香港投入慈善事業，特別係本港有完善嘅制度同稅務配套，香港有能力成為亞洲慈善之都！

伍尚修並都話，家族都捐贈過唔少錢去學校，但佢哋唔係希望借捐錢而出名，佢話除咗個別頂目以家族長輩命名之外，試過為紀念兩位照顧屋企多年嘅馬姐，教學大樓就以馬姐名字去命名；不少獎學金甚至都冇特別提到係用家族名義去創辦，對佢哋嚟講，更重要係學生得到幫助！

另一方面係幫助世界各地嘅家族搵到投資機會，可以將「聯盟」成為一個聯誼會，甚至是「連繫人」，大家係入面互相交流，分享來港投資、社交，甚至小朋友教育等資訊，「如果佢哋嚟香港，當然係望搵一啲熟悉香港嘅人帶路，調番轉都一樣，最終唔一定會合作，但可以促進交流。」