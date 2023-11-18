阿里騰訊「科技雙雄」放榜　季績同勝預期　惟專家一面倒只撐佢？

阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）兩大科網龍頭的季績已於本周放榜。前者期內經調整淨利潤按年增19%，至401.9億元人幣（下同），後者經調整淨利潤則按年增39%，至449.2億元，兩者業績同勝市場預期。



當中，阿里上市近10年以來，首度破例豪派195億港元股息，令一眾股東喜出望外；而騰訊受小遊戲及直播電商等高利潤率業務推動，增幅勢頭亦甚為強勁。誠然，兩大龍頭商業模式相似，各自領域核心業務亦同樣經營得有聲有色。惟經兩大專家檢視後，均表明績後阿里暴露出三大隱憂，甚至直言「股價其實搵唔到下一個支持位」。



騰訊今季佔比最大的增值業務下，國際市場遊戲收入增長14%至133億元人幣。（資料圖片）

「皇牌業務」升幅相同 市場反應大相徑庭

翻看今季業績，阿里及騰訊兩大集團「皇牌業務」均獨佔鰲頭。佔阿里其內收入逾四成的淘天集團，按年錄得4%增長，至976.5億元。而依靠遊戲「課金」作主要營收的騰訊，相關增值服務收入，亦按年升4%至757.5億元，佔集團約五成收入。

然而，兩間公司主要業務雖同錄4%按年增幅，但放榜後市場反應卻大相徑庭。當中，騰訊公布業績次日高開2.3%，之後雖然一度轉挫，惟最終收升0.7%。然而阿里放榜翌日卻低走逾8%，收市時更大插一成。

阿里巴巴今季業績發佈後，股價挫逾一成，創年內新低。（資料圖片）

AI成新戰場 騰訊應對芯片供應「底氣足」

當中一大問題，在於兩大集團對「重中之中」的AI未來發展信心預估不同。兩大龍頭在電話會議中，雖同樣稱AI業務是集團發展新勢頭，阿里甚至表示將不再分拆的雲智能集團，以投資列為第一優先級發展，望AI發展所涉及高性能運力需求，能為雲業務來增量和變現的機會。但翻查財報，雲智能收入僅按年略增2%至276.5億元，未見明確新發展方向。然而，騰訊銳意發展的AI混元大模型，卻表明會用於精準提升對內容及廣告推薦，以助原本增長高達20％的廣告業務，再下一城。

更重要的是，被視為左右科技股發展的芯片供應議題上，心態亦似有大不同。阿里直言，鑑於美國擴大先進計算芯片的出口限制，令前景存在不確定性，故決定臨時「縮沙」，不再推進雲智能集團完全分拆；而騰訊卻表明自己是擁有內地最大的人工智能芯片庫存的公司之一，已經儲備了相當充足的H800芯片，因此芯片不會成為騰訊發展AI的制約因素。

伍禮賢表示，派息固可喜，但卻似是「糖衣毒藥」。（資料圖片）

伍禮賢：突然派息似係「糖衣毒藥」

對比此兩隻龍頭科網股，光大證券國際證券策略師伍禮賢明言，更看好騰訊的發展，因為其交出了一份「令人放心」的成績單。他表示，騰訊遊戲發展穩定，國際遊戲部分升勢可圈可點，料前景可期。

反之，阿里業績儘管勝市場預期，但最主打的電商業務，卻裡外受敵。對外強敵環伺，如京東（9618）等電商品牌異軍突起，競爭極大；對內亦要面對市民消費情緒低迷，影響營銷。而集團一再強調的雲業務，亦因內地數據安全問題，難以打入內地國企、央企乃至政府機關市場，令需求受限。

伍禮賢更直言，最令人意外的是阿里竟然破天荒豪派息，在「無事獻殷勤」下，反令他擔心其股價增長的動力不足，甚至蒙上「糖衣毒藥」的隱憂。「雖然派息對小股東係利好因素，但我諗買得阿里嘅人，從來都唔係貪收息，真係驚驚哋。」反而，其表示騰訊業務無不利因素，雖然恒指走勢當前不明朗，但騰訊作為在恒指中佔比極大的股份，大市回暖時料亦同步走高，故籲投資者在約300元的關口可買入，作中長線投資。

郭思治直言，雙雄相較之下，買入騰訊更為合適。（資料圖片）

郭思治：阿里股價搵唔到下一個支持位

至於香港股票分析師協會副主席郭思治對騰訊業務，亦看高一線。他分析指，除卻手游業務，騰訊廣告收入最艱難的時期，已安然渡過，反之，阿里正面對馬雲家族信託突減持、煞停盒馬IPO、不再推進雲智能集團完全分拆等三大負面消息夾擊，中期內都會因市場氣氛保守而淡進。

他又謂，對阿里業績感失望，尤其是支付寶母企螞蟻集團，期內盈利只有約26億元，按季狂瀉80%，其推算全年盈利應只有不足百億，估值堪憂。另外，阿里股價創一年新低，亦反映市場以資金表態。他更坦言，「真係買唔落，呢隻其實搵唔到下一個支持位。」郭思治預計，騰訊業務穩定，可上望325元至330元區間，投資者如想入手，可待股價回落至300元至310元再吸納，止損位則定於295元。