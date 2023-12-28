2024前瞻｜滙豐何偉華料美國明年次季始減息　債券估值較股票吸引

美國聯儲局自今年7月最後一次加息以來，已連續3次議息均按兵不動，市場多預計聯儲局此輪加息周期已完結，並期望明年開始減息，成為不可忽視的投資「主題」。不過，市場對於減息步伐「人言人殊」，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預計，聯儲局最快至明年第二季開始減息，全年減息3次合共75點子。他認為，減息有利風險資產包括股債，而當中債券估值較股票更為吸引，即債息率相對股市盈利率（E/P，市盈率為P/E）為吸引。



何偉華預計，美國經濟會步入「軟著陸」，不會出現衰退。（資料圖片）

料美明年減息75點子 可避過衰退

對於美國明年經濟會否陷於衰退，市場意見分歧，但多預計聯儲局明年需要減息支持經濟。何偉華在接受《香港01》專訪時表示，美國近期數據符合預期，經濟增長及通脹在緩慢下行中，外圍因素方面包括俄烏戰爭等市場已消化，油價也在回落中，看不到有令經濟陷入衰退的因素。不過，由於今年加息及10年期國債債息上漲，料對經濟的負面影響會在明年上半年呈現，下半年才會有所恢復，明年全年美國經濟增長預計為1.7%，較今年預期增長2.4%有所放緩，後年為1.5%。

他預計，美國經濟會步入「軟著陸」，不會出現衰退，即連續兩季經濟負增長。息口政策方面，聯儲局目標包括核心通脹控制於2%，以及確保全民就業，而前者仍需時回落至目標水平，聯儲局並需要控制市場對通脹預期，以達至通脹目標，故此料會維持息口於目前水平一段時間。他預計美最快至明年第二季開始減息，每季減1次共減3次息，每次降25點子合共75點子。2025年預計會再減息3次，每次25點子。

何偉華表示，減息有利風險資產包括股債，當中債市估值較股市為吸引。（視覺中國）

看好美國國債及投資級別企業債

投資市場方面，滙豐私銀看好整體債券市場多於股市投資，前者給予溫和偏高比重配置。後者僅有中性配置。何偉華表示，減息有利風險資產包括股債，當中債市估值較股市為吸引，股市今年受到人工智能熱潮等因素而累積一定升幅，並未能追上企業盈利增長，而債市相較股市仍存較大上升空間。於此同時，投資者可在美國減息前鎖定相對高的利息回報。他看好美國國債及投資級別企業債，前者建議年期為7至10年。

數據顯示，美股及美債今年表現「天與地」，前者年初至今累積升幅約25%，已跑贏環球其他主要股市，相較債市則受高息環境影響，價格受壓，美國10年期國債息更曾一度升破5厘。

何偉華表示，明年為美國大選年，關注目前受政策支持的工業及醫療保健板塊。（AP）

關注工業及醫療保健板塊

何偉華表示，美股目前估值與過去5年平均水平相若，過去30年10年期美國國債債息4厘時，估值也僅處於16至24倍。與此同時，由於經濟將軟著陸及明年下半年減息，而企業盈利持續改善中，有望保持到明年，故此認為明年美股仍有上升空間。

滙豐私銀雖然給予整體股票投資中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置，標指至明年底的目標價為5000點，距離目前水平有溫和升幅。美股投資板塊建議方面，何偉華表示，看好大型市值股份，由於高息環境仍會維持一段時間，料這些公司現金流仍能保持強勁，穩定度較高。至於今年已累積不少升幅的大型科技股，預計人工智能（AI）能夠繼續帶動盈利上升。

其他板塊方面，何偉華表示，明年為美國大選年，關注目前受政策支持的工業及醫療保健板塊。美國政府鼓勵製造業回流美國本土，相關投資正在上升中，而本身工業板塊估值較其他板塊也具備吸引力，隨著下半年經濟環境回暖，料能進一步利好。同時，美國面臨人口老化問題，新冠疫情後對於醫療更為注重，加上新醫療技術的推出及應用，料將利好相關板塊。

穆迪近期下調中港評級展望，包括滙豐本身看好的行業債券，如澳門博彩、中國電訊及科技行業。（黃永俊攝）

中港股市僅獲中性評級 差於印度、印尼等

另一邊廂，除了美股，滙豐私銀還給予發展中國家包括印度、印尼、南韓、巴西及墨西哥股市溫和偏高比重配置，對中國內地和香港股票保持中性觀點。

對於穆迪近期下調中港評級展望，包括滙豐本身看好的行業債券，如澳門博彩、中國電訊及科技行業。何偉華表示，評級機構下調評級，對於投資者心理可能有影響，但實際未必有太大影響。

他指出，內地地方債問題已經存在一段時間，政府並有推出相關措施來以行動來應對問題。至於個別行業債券投資，也主要是視乎基本面，澳門博彩業及訪澳遊客數據持續回升，主要博彩營運商明年預計將改善至正現金流。至於中國電訊及科技行業，現金流仍強勁，還款能力方面並沒有問題。