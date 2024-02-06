中銀香港料下半年息口緩慢向下　樓按風險可控　支持監管檢討壓測

本港樓市持續疲弱，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，樓按業務仍屬風險可控，客戶還款能力佳，拖欠比率低於市場。對於有市場消息稱，金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，包括壓測的利率是否維持為加2厘、壓測應用的供款比率，甚至其他措施如樓按比率等。他表示，對於監管機構檢討相關措施持歡迎態度。



周國昌表示，樓按業務仍屬風險可控，客戶還款能力佳，拖欠比率低於市場。（資料圖片）

港銀貸存息調整視乎多方面市場因素

周國昌表示，今年息口走向方面，預計下半年息口將緩慢向下，但美國息口方面仍需視乎通脹、失業率等經濟數據，港元拆息回落速度及幅度料將滯後。他預計，銀行的定價，包括貸款利率包括按揭最優惠利率（P）、按揭現金回贈、定存利率走向，均視乎多方面市場因素，包括本身競爭力、客戶需求、宏觀經濟及失業率等。

周國昌指出，今年年初市場上的按揭現金回贈已由去年的逾3厘，下調至今年初的2厘。而定存利率方面，去年市面上曾出現過逾5厘，目前也已跌至4厘或以下。他透露，中銀香港也預計將於今日（2月6日）下調3個月及6個月定存息，至4厘或以下。

周國昌表示，預計下半年息口將緩慢向下，港元拆息回落速度及幅度料將滯後。中銀香港也預計將於今日（2月6日）下調3個月及6個月定存息，至4厘或以下。（資料圖片）

預告今減定存息至4厘或以下

今年初以來滙豐、恒生及渣打三大行的3個月定存息，目前統一為4厘，6個月為3.9厘。而中銀香港持續按兵不動， 3個月定存息維持4.3厘， 6個月有4.2厘，均為大行最高。

周國昌表示，去年受到高利息環境影響，客戶偏好穩健型產品，並分散投資於不同投資年期的產品，包括中至低風險基金，而 去年整體基金交易金額按年升 2 倍；保本結構性產品，交易金額按年升 8 成；壽險產品，銀保渠道收入按年升 5 成。至今年1月，客戶偏好暫未有太大改變。

周國昌表示，去年受到高利息環境影響，客戶偏好穩健型產品，並分散投資於不同投資年期的產品，包括中至低風險基金。（廖雁雄攝）

客戶偏好穩健型產品並進行分散投資

周國昌又表示，中銀香港連續 5 年穩佔本地整體按揭市場佔有率首位。去年個人銀行業務方面，高端客戶（私人財富）數目按年增加兩成。年輕百萬富翁客戶數目亦上升兩倍。手機銀行客戶淨增長數目按年升 8 成，與 ESG相關的綜合理財總值(Total Relationship Balance)上升 2 倍，並連續 11 年人民幣壽險市場第一。

人行與金管局近日公佈推出三聯通、三便利6項措施，包括關於香港居民在大灣區內地城市購房支付的便利措施方面，便利化安排。周國昌表示，有可以配合便利措施落實，之前也有試點運行。港人若果在大灣區對於一手或者二手樓有需求，中銀香港可提供首付或尾數付款服務。

劉賽麗表示，受到通關利好因素， 去年整體跨境客戶新開立賬戶比去年上升近 4 倍。（廖雁雄攝）

跨境客戶新開立賬戶較疫前翻逾１.３倍

他又特別提到，高才通業務方面，為滿足來港人才的資金需求，配合他們到港後租房買樓需求，中銀香港特別推出「人才貸」服務，包括人才貸款諮詢專綫，優化貸款審批條件，提供高額低息的資金貸款支持。

理財通2.0即將於本月26日推出，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，中銀香港已在產品等方面做好了準備。而事實上，1月理財通南向來港開戶量按年增10倍，而北向通開戶數目則按年相若，相信與內地低息環境有關。但隨著北向消費等趨勢，擁有人民幣資產的客戶數量也持續上升，加上產品優化等，相信情況將有所改善。

劉賽麗表示，受到通關利好因素， 去年整體跨境客戶新開立賬戶比去年上升近 4 倍，較 2019 年升超過 1.3 倍。自跨境理財通推出以來，整體客戶數較上年年底上升超8 成。南北雙向資金匯劃量較上年底上升超 3.5 倍。