滙控績後穿60元　股息率逾8厘　溫傑︰定存得4厘長期收息現價可吼

滙控（0005）周三（21日）公布業績後，市場憂慮美國聯儲局減息影響集團收入，及未來需要持續為交通銀行（3328）持股作減值，股價由當日早上的63.35元，連跌數日至周五收市的59.25元，跌幅逾6.4%。



不過有專家認為，股價已反映市場憂慮，對交行的減值亦只是會計準則安排，不影響派息及回購計劃，認為投資者以長線收息為目標的話，目前股息率已升至逾8厘，「好過銀行定存」，因此現水平可考慮購入。



滙控業績表現差過預期。（Getty）

滙控業績表現差過預期。受交通銀行持股作出30億美元（約234億港元）大額減值影響，上季稅前盈利挫80.6%；去年底淨息差1.66厘，亦低於預期的1.69厘；淨利息收益按年跌7.8%至82.84億美元，末期息僅每股31美仙（約2.418港元），不及預測中位數的每股34美仙水平。

業績令市場失望 股價穿60元水平

至於全年計，滙控稅前盈利增逾六成至303.48億美元，核心有形股本回報率（ROTE）15.6%。滙控同時宣布新一輪20億美元股份回購計劃，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦表示，出售加拿大業務估計今季內完成，並較大機會於中期業績時宣布股東回饋計劃，重申管理層仍希望派發每股21美仙的特別股息。

回購及派特別息的預期，未有令股價受到支持，業績公布後連日下挫並跌穿60元水平，主要由於市場擔心滙控前景，包括美國聯儲局一旦減息或令集團收入下跌，及是否需要持續為交銀持股進行減值。

溫傑：交銀減值不影響派息

凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《香港01》訪問時表示，股價下跌主要因為業績差過預期，但他相信，隨著內地經濟逐步回穩及復甦，估計該行再就交行持股減值的空間有限，又引述祈耀年於分析員會議中所指，對交銀的減值僅屬會計準則安排，對現金流和資本水平不會造成扣減，也不影響集團派息和股份回購計劃。

另外，市場預期美國聯儲局即將減息，滙控早已預告今年淨利息收入將會下跌，「反而依家之前預期3月開始減，到依家會延後，可能冇預期咁差。」再者，市場亦估計非利息收入的增長有望抵銷淨利息收入下跌。

他相信，市場消化相關消息後，股價有望於60元水平以下跌定，若果有意長期收息的投資者，可考慮於現水平購入，「你放銀行得4厘，買滙控有機會8厘、10厘息，但如果要炒短線就唔好諗，買中特股好過。」

大行目標價介入60.22元至83.9元

至於大行對滙控前景有憂慮，但普遍仍維持增持或買入評級。摩根大通指，分析員會議令人感到好壞參半，不過見到管理層對透過回購和派息維持有形股本回報率，及對資本回報有強勁與清晰承諾，同時對本地商業房地產風險敞口較低，因此維持「增持」評級，目標價81元。

瑞銀：市場低估減息對滙控影響

瑞銀就指關注市場似乎未考慮減息對滙控前景影響，認為市場對該行未來年度淨利息收入預測過高，估計在聯儲局每減息1厘下的情況下，滙控收入減少34億美元，包括16億美元淨利息收入及18億美元非利息收入，目前給予滙控「中性」評級，目標價61.3元。

中金就表示，交行減值為特殊事項，雖然業績低於市場預期，但滙控資本狀況良好，高股東回報的邏輯不變，估計明年公司有形股本回報率（ROTE）仍可以保持在12%，派息及股權回購具有可持續性，維持「跑贏行業」評級，目標價76.5元不變。