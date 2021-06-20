【國際影像】南非鄉村發現不明石頭　民眾蜂擁而至　追尋鑽石夢

在南非雷地史密斯（Ladysmith）附近的KwaHlathi村，近日有上千民眾蜂擁而來，以鋤頭鐵鏟翻泥挖土，尋找晶瑩剔透的透明小石頭。

事源有人在社交網站發放圖片及影片，聲稱在此找到鑽石，吸引渴望一夜暴富的民眾前來碰碰運氣。「這代表我們的人生即將改變，我們都沒有正職，我靠散工過活。如果我帶着它們（鑽石）回家，（我的家人）將會喜出望外。」前來淘鑽的Mendo Sabelo說。然而不少前來挖掘的人，根本未曾見過真的鑽石。

目前仍未確定被該種透明小石頭就是鑽石，有人認為只是石英結晶。當局礦產部門指會派員到場採集樣本作分析。政府同時呼籲民眾停止前來挖掘，稱人多眾集會增加新冠肺炎傳播風險。

攝影：Siphiwe Sibeko／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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