以淚水為繭 Yuki Lovey 回歸獨立身份後蛻變首作

若不算上盧巧音本人都讚好的〈深藍〉翻唱， Yuki Lovey 上一首作品已經是 2017 年五月發表的〈 Paris Is A Bad Boy 〉。同時我們都能在不同平台看見她的畫作，甚至替另一本地樂隊 Lil’ Ashes 小塵埃 製作動畫 mv 角色，難道 Yuki 真的專心轉型為插畫師？眼看年尾將至，終於等到她發表新歌〈 Crying Underwater 〉。

新歌靈感來自她過去一段不如意的時光，除了工作上迷失方向，更受健康問題困擾 —— 個人情緒尚有機會麻醉埋沒，身體毛病卻是無法置之不理。 Yuki 表示當時經常「放負」讓旁人敬而遠之，後來靠著網上自學製作動畫尋回自信走出陰霾 —— 成果就是伴隨歌曲推出的這段短片。

〈 Crying Underwater 〉以水為題，由 Jay Tse 主理的混音亦花了相當功夫去營造置身水底的氛圍，歌者的聲音似化身為一串淚痕，隱身於水中，隨著水的形態變化，以編曲帶領聽者遊過急流、平湖、海浪、大雨等不同內心風景 —— 一曲方罷，仿佛經歷了 Yuki 這一年間的各種情緒起伏。

觀乎製作名單，除了有 Battle Stage 和 Sundae Service 負責錄音，樂器演奏部分更有 Yuki 親密的「當先生」Adonian Chan（ tfvsjs ）擔任結他手及鼓手，如此組合自然令人想起法國才女 Melody Prochet 與 Kevin Parker（ Tame Impala ）在 2012 年間的合作。然而，背後強大的製作團隊畢竟只是助力，最重要的還是包辦了曲詞編監的 Yuki 內心的算盤，只聽她時而吟唱時而細語，擺脫了過往明確區分 verse 與 chorus 「順住唱」的框架，容許歌曲出現不少變奏，與從前依循比較保守的演唱方法相比，更顯其自在流暢。

雖然〈 Crying Underwater 〉是 Yuki 離開前公司後的第一首作品，但無論編寫抑或製作都展示出前所未見的心思，說是她歷來最具畫面層次感的一首作品亦不為過 ，相信對她的樂迷來說這一年半的等待非常值得。