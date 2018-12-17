前 múm 創始成員隱居出山 Gyða Valtýsdóttir 推個人專輯

冰島實驗樂隊 múm 於 1997 年成立，最為人熟悉的 Gyða Valtýsdóttir 和 Kristín Anna Valtýsdóttir 這對孖生姊妹成員，她們在 00 至 04 年為 múm 推出了三張專輯後就相繼離隊，Gyða 當時說回校讀 classical music，想不到就一直好像「消失了」，到最近兩年才重現人間，除了有全新個人專輯推出外，最近於 KEXP 的現趁演出更向主持人分享了過去十多年的隱居經歷！

不知大家對 Belle and Sebastian 的專輯《 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant 》的記憶有多深，CD 封面的兩女主角，就是當時 múm 的創始成員之一 Gyða Valtýsdóttir 和 Kristín Anna Valtýsdóttir 了。múm 的音樂由 2000 年推出的《 Yesterday Was Dramatic – Today Is OK 》開始為人知曉，音樂用些很多如舊式電子遊戲機中出現的聲效，製作出一首首實驗性樂曲；到 2002 年的《 Finally We Are No One 》時，則由 glitch electronic 走到更為成熟的 electronica 編曲，配合更多弦樂及 synthesizers 之下，一張 lullaby 式的實驗專輯就這樣面世了。

不過在這之後，Gyða 就以「回校讀書」為由離隊。剩下 Kristín、Gunnar Örn Tynes 和 Örvar Þóreyjarson Smárason 三人組再推了《 Summer Make Good 》後，Kristín 也離開了，就這樣，元祖的 múm 就這樣沒有了。當然 múm 沒有散 band 直到現在都有出新作，2012 年更伙拍 Kylie Minogue 合作出歌 - 為電影《 Jack & Diane 》製作了主題曲〈 Whistle 〉。

但作為 múm 的忠實擁躉，對兩姊妹的行蹤更為好奇。Kristín 其實斷斷續續有搞作，如於 2005 年和當時丈夫、Animal Collective 的 Avey Tare 推出過一張專輯 《 Pullhair Rubeye 》及間中的 solo 演出。

那 Gyða 呢？在去年的 10 月，她推出了首張個人專輯《 Epicycle 》，以純音樂作主導，弦樂也當然是主角之一，她就是去了學大提琴嘛，來一張實驗 classical 作品也不出奇。也有 KEXP 的演出。

到今年，Gyða Valtýsdóttir 再接再勵，推出第二張專輯《 Evolution 》，也於本月再次上到 KEXP 作 live 表演，更和主持人作了淺談！主持人問了很多 múm 和 Gyða 的 fans 想知道多年的問題：「這些年，妳究竟到了哪裡做些甚麼呢？」

Gyða 說：「我在冰島學完大提琴後，去了俄羅斯，可以說是躲避了所有我認識的人。之後我就只是在幕後和不同的樂手合作不同的 project，有五年我真的是一個浪遊者，也繼續鑽研我大提琴的造詣。」她說「她和每個冰島人一樣都想離開這個島國」，在俄羅斯待過一會又到過了瑞士，完成了多個 master 學位。

談到上一張專輯《 Epicycle 》，Gyða 說不想存有「是不是 classical music 的定義」，反而在 written music 上嘗試找新方向，她取材於世上最古老的樂章《 塞基洛斯的墓志銘 》（Seikilos epitaph）來重新演繹，「等於別人會 cover 不同樂手樂隊的歌曲，我都是做同一樣東西，只是我再加些我對那樂章的理解罷了。」

新專輯《 Evolution 》可以說是代表著 Gyða 20 年來的心血結晶，用上了更多的弦樂、電音和她的大提琴和她的柔柔唱腔，是一張要改變 classical music 的專輯嗎？又不是，只是想讓你聽著時能進入另一個世界。

Gyða Valtýsdóttir - Full Performance (Live on KEXP)