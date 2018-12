前 múm 創始成員隱居出山 Gyða Valtýsdóttir 推個人專輯

不知大家對 Belle and Sebastian 的專輯《 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant 》的記憶有多深,CD 封面的兩女主角,就是當時 múm 的創始成員之一 Gyða Valtýsdóttir 和 Kristín Anna Valtýsdóttir 了。múm 的音樂由 2000 年推出的《 Yesterday Was Dramatic – Today Is OK 》開始為人知曉,音樂用些很多如舊式電子遊戲機中出現的聲效,製作出一首首實驗性樂曲;到 2002 年的《 Finally We Are No One 》時,則由 glitch electronic 走到更為成熟的 electronica 編曲,配合更多弦樂及 synthesizers 之下,一張 lullaby 式的實驗專輯就這樣面世了。