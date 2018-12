【Show 後煙】 deca joins 觀眾：幸福雖虛假 但最後都被感動到

扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外,都好想聽到樂迷的心聲!現帶來【Show 後煙】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享!今次來到 deca joins現場,一個空虛男人集結的眾會。 (攝影: Moment Hung )

deca joins 香煙、酒、寂寞充斥在他們的音樂,第二次以deca joins名義來港的他們,完show後,我們與樂隊成員及觀眾,一齊抽了根煙。重溫deca joins演出完整流程圖集:

Hinzen 手拿著 deca joins 的年曆。

Hinzen : 好好睇十分好睇,佢 live 加咗好多唔同嘅編曲好聽咗好多,加入 saxophones 唔錯,但中間又有 keyboard 有啲怪怪咁。

Mike 的冷帽上有張美金的標鍼籤。

Mike : 不嬲聽開,新碟同舊碟都好出色,今次 live 聽到我濕晒要用地拖,平時我好鍾意夜晚行緊返屋企時聽佢哋,幻想自己係 MV 男主角。

Stella 我識咗佢咁耐,都唔知佢叫Stella!

Stella : 一開始覺得有啲投入唔到,因為有啲虛假嘅幸福,但最後都被感動到。我係一朝早聽 deca joins ,因為返工係好焦慮嘅事,要用呢一種幻想去抽離下。

鄭敬儒, deca joins 的主音結他手。

鄭敬儒:Drunk and definitely happy,香港很親切,覺得很快樂很捧,希望之後來港可以見到更多香港人,或是世界各地來的人。今次準備更完整,但希望可以和觀眾有更多互動。其實將自己的東西,推展到自己不熟悉的地方不是容易的事,在香港大家又願意接受我們。

(之去去哪?)下一站去深圳,共有二十幾站,(狀態怎樣作準備?)從十月就開始準備現場演出的狀態,要面對每場 90 分鐘的 show,每場都有一定的要求。如何去準備:我是放鬆時放鬆,工作時就全力認真吧!(cover〈 Don’t Let Me Down 〉氣氛突然很開心,與整場show感覺很不同?) 今場 show 我 cover 了 The Beatles 的〈 Don’t Let Me Down 〉這句話可以有不同演繹,可以是叮囑你「別讓我失望」,但也可以是一個祈求請求,我感覺更似是情侶間的盼求。

在之後的演出我會 cover 草東沒有派對 〈 大風吹 〉,這是一首對我很有意義的一首歌,在我學習音樂時影響我很多。

謝俊彥, deca joins 的bass手。

謝俊彥:很高興,每次來香港感覺都很夢幻。(說話都是你?)因為我不會唱歌所以我就說話了,但我不會準備一些 gag,反而要看現場反應,看看他們喜歡甚麼。(在隊中有被欺負嗎?)我不是他們欺負的對象,我才是欺負別人的!

楊尚樺, deca joins 的結他手。

楊尚樺:現在很醉啊,今晚 cover 了張雨生〈 如果你冷 〉,很喜歡這歌啊。(有用過來把妹?) 高中大學時聽的,很捧的一首歌,但我沒有用這歌去把妹!

陳皇谷, deca joins 的鼓手。

陳皇谷:我感謝所有朋友們和參與這次 show 的人的幫助,一切都非常舒服。(上次來香港時,已經歸隊嗎?) 我算是歸隊了一陣子了,有來過一次香港,在三、四月時。(樂隊紅了很多,和之前的演出有甚麼分別?)今次發現原來香港觀眾都可以這樣熱情呢,我怕我們之前做錯了甚麼事嚇倒他們了。

