【Show 後煙】 deca joins 觀眾：幸福雖虛假 但最後都被感動到

扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外，都好想聽到樂迷的心聲！現帶來【Show 後煙】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享！今次來到 deca joins現場，一個空虛男人集結的眾會。 (攝影： Moment Hung )

deca joins 香煙、酒、寂寞充斥在他們的音樂，第二次以deca joins名義來港的他們，完show後，我們與樂隊成員及觀眾，一齊抽了根煙。重溫deca joins演出完整流程圖集：

Hinzen 手拿著 deca joins 的年曆。

Hinzen ： 好好睇十分好睇，佢 live 加咗好多唔同嘅編曲好聽咗好多，加入 saxophones 唔錯，但中間又有 keyboard 有啲怪怪咁。

Mike 的冷帽上有張美金的標鍼籤。

Mike ： 不嬲聽開，新碟同舊碟都好出色，今次 live 聽到我濕晒要用地拖，平時我好鍾意夜晚行緊返屋企時聽佢哋，幻想自己係 MV 男主角。

Stella 我識咗佢咁耐，都唔知佢叫Stella！

Stella ： 一開始覺得有啲投入唔到，因為有啲虛假嘅幸福，但最後都被感動到。我係一朝早聽 deca joins ，因為返工係好焦慮嘅事，要用呢一種幻想去抽離下。

鄭敬儒， deca joins 的主音結他手。

鄭敬儒：Drunk and definitely happy，香港很親切，覺得很快樂很捧，希望之後來港可以見到更多香港人，或是世界各地來的人。今次準備更完整，但希望可以和觀眾有更多互動。其實將自己的東西，推展到自己不熟悉的地方不是容易的事，在香港大家又願意接受我們。

(之去去哪？)下一站去深圳，共有二十幾站，(狀態怎樣作準備？)從十月就開始準備現場演出的狀態，要面對每場 90 分鐘的 show，每場都有一定的要求。如何去準備：我是放鬆時放鬆，工作時就全力認真吧！(cover〈 Don’t Let Me Down 〉氣氛突然很開心，與整場show感覺很不同？) 今場 show 我 cover 了 The Beatles 的〈 Don’t Let Me Down 〉這句話可以有不同演繹，可以是叮囑你「別讓我失望」，但也可以是一個祈求請求，我感覺更似是情侶間的盼求。

在之後的演出我會 cover 草東沒有派對 〈 大風吹 〉，這是一首對我很有意義的一首歌，在我學習音樂時影響我很多。

謝俊彥， deca joins 的bass手。

謝俊彥：很高興，每次來香港感覺都很夢幻。(說話都是你？)因為我不會唱歌所以我就說話了，但我不會準備一些 gag，反而要看現場反應，看看他們喜歡甚麼。(在隊中有被欺負嗎？)我不是他們欺負的對象，我才是欺負別人的！

楊尚樺， deca joins 的結他手。

楊尚樺：現在很醉啊，今晚 cover 了張雨生〈 如果你冷 〉，很喜歡這歌啊。(有用過來把妹？) 高中大學時聽的，很捧的一首歌，但我沒有用這歌去把妹！

陳皇谷， deca joins 的鼓手。

陳皇谷：我感謝所有朋友們和參與這次 show 的人的幫助，一切都非常舒服。(上次來香港時，已經歸隊嗎？) 我算是歸隊了一陣子了，有來過一次香港，在三、四月時。(樂隊紅了很多，和之前的演出有甚麼分別？)今次發現原來香港觀眾都可以這樣熱情呢，我怕我們之前做錯了甚麼事嚇倒他們了。

睇show見：