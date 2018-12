YouTube 一曲成名美少女 Clairo 三月來港 她的歌你聽過幾首？

如果大家認為亞洲 DIY vaporwave 歌手會想起 9m88 的話,那麼要數美國同一類型的歌手 — 又年輕又夠新晉又會 DIY 音樂的女生 — 就非年僅 20 歲的 Clairo 莫屬。這位電音 lo-fi 電音 pop 美少女將於 2019 年三月來港開 show,大家聽過佢幾多首歌?

其實在九月時已和大家輕輕分享過 Clairo 的新作 - 為電影獨立電影《 Skate Kitchen 》製作的歌曲〈 Heaven 〉;當然,Clairo 的成名作是仍只是 19 歲時在睡房內用了兩小左右就寫好了的〈 Pretty Girl 〉,lo-fi、DIY、甚至 vaporwave 味道甚濃!這首歌的短片在 YouTube 有近 2500 萬點擊率了,也算是令她一夜成名。

在接受不少傳媒的採訪和曝光後,她推出了新歌〈 Flaming Hot Cheetos 〉,mv 拍攝不再 lo-fi,但不久又在自己的 YouTube 頻道中刪除了,換上了很粗糙的「一相 mv」,不知是不是覺得 mv 不夠 DIY 呢?



有 fans backup 了〈 Flaming Hot Cheetos 〉的原 mv:

Anyway,Clairo 的音樂不只是留在網絡上,Fader 為她最近推出了處女 EP《 dairy 001 》,收錄了她的成名作外及幾首新歌,大家聽了沒有?

Clairo 還和 CUCO、SG Lewis 在今年合作出新歌,Clairo 那種令聽者有種在水中 floating 感覺得聲線,確是令喜歡女聲的樂迷容易著迷沉醉的。

而且,其實她還有不少 cover 歌,例如 cover 過 Amy Winehouse 的〈 He Can Only Hold Her 〉、Frankie Cosmos 的〈 Duet 〉,不過這些都是她兩年前的了,不知她在今次的 live 會不會 cover 哪位歌手的作品呢?

又其實,Clairo 在 2016 年時是以真名 Claire Cottrill​ 在 bandcamp 發表過一盒 split tape 卡式帶《 Keel Her 》,當然是非常非常 limited edition,有沒有樂迷是一早就注意到她買到了或是聽過當中作品?

現在 Clairo 已是和 Chance the Rapper 於同一家經紀人公司,又陸續被不少主流歌手音樂人欽點合作,當然未來如何要看這位女生的造化,但當下 Clairo 絕對是一位矚目的新星。

Clairo Live in HK

演出日期:2019 年 3 月 13 日(星期三)

演出場地: TTN

門票: HKD 380

在此購票