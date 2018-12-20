【一年又完】日本の「憂鬱」：愁緒 Retro 電音 vaporwave 你要聽

即是甚麼呀？又日本又憂鬱的？你沒看錯，今次要和大家分享一下的是由日本來的（at least 他/她在 bandcamp 是這樣寫）synthwave 電音單位憂鬱，對，這個 artist 的名字叫憂鬱，真是未聽歌已經心感愁更愁，但又有甚麼所謂，在聖誕這一個這麼普天同興的日子裡，就是要有點點反差 — 來一個小小的「中二病發作」。

好，憂鬱（英：Yu-Utsu）這個電音單位，在 bandcamp 上的介紹不多，只是有「 Japan 」一字，但在他於今年三月推出的處子同名專輯中，則有他向日本、美國和夏威夷的親朋的感謝，可能是混血兒？但都不是重點了。

老實說， synthwave 大家都可能聽慣聽熟，但憂鬱的 synthwave 真是歌如其名多了份憂愁、detached 之感，聽著腦海中會浮出在對著海的露台中，看著黃昏夕陽的畫面，那不是種在城市夜裡霓虹燈下（city night lights）的 nostalgia，卻是 emotionless 的孤獨麻木感。難怪開首的歌就叫〈 Sun 〉和〈 Moon 〉了。

大家當然可在 bandcamp 將他的專輯由頭播到尾，不過可以的話真是要先聽〈 Slow 〉，可以說是整張專輯的重點，也是先吸引到我的一首歌曲，開首時有如進入時光隧道，讓心神同時凝住在當下。其實這一首有一個舊 version 的，本是在 Soundcloud 上聽到，但應是憂鬱製作了重製版，想聽到的過要到這個合輯去聽（第一首）這一張專輯他也和不少其他 synthwave artist 合作，如 Hello Meteor、Aima Lecia 和 A.L.I.S.O.N 等等，作品都帶出一份電音歌曲中的 cosy 感。

最最最最令人著迷之處都是專輯的封面，很有 80 年代的日本 city art 風味，更有著 vaporwave 甚至一點點 cyberpunk 的 retro-futurism 美學之中，這個封面由平面設計 JohnMoProductions 包辦，不是很出名，但不時欣賞一下他的日本 style vaporwave 圖，都是樂事。

憂鬱在 2018 年都多產，除了處子專輯，也於八月和本月相繼推出了新輯和 EP，不過《 ロゴ 》這張第二專輯已比較硬度感（ Hardness ）重了一點，正如憂鬱也在簡介中說：「是對神話和科學本質的聽覺研究一個簡要介紹。」（ A plosive introduction to aural study in the essence of myths and sciences. ）當然有另一展現方式絕對是好事，〈 Gaia 〉與〈 Vertigo 〉都要一聽再聽。EP《 Azure Day 》加入了很重的 beats 節拍，聽上去憂鬱感不再大了，是不是走出了多愁善感的階段呢？

大家可以到 bandcamp 試聽下，喜歡不妨買那一盒卡式帶，re-issue 的！