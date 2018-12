【一年又完】日本の「憂鬱」：愁緒 Retro 電音 vaporwave 你要聽

即是甚麼呀?又日本又憂鬱的?你沒看錯,今次要和大家分享一下的是由日本來的(at least 他/她在 bandcamp 是這樣寫)synthwave 電音單位憂鬱,對,這個 artist 的名字叫憂鬱,真是未聽歌已經心感愁更愁,但又有甚麼所謂,在聖誕這一個這麼普天同興的日子裡,就是要有點點反差 — 來一個小小的「中二病發作」。

好,憂鬱(英:Yu-Utsu)這個電音單位,在 bandcamp 上的介紹不多,只是有「 Japan 」一字,但在他於今年三月推出的處子同名專輯中,則有他向日本、美國和夏威夷的親朋的感謝,可能是混血兒?但都不是重點了。

老實說, synthwave 大家都可能聽慣聽熟,但憂鬱的 synthwave 真是歌如其名多了份憂愁、detached 之感,聽著腦海中會浮出在對著海的露台中,看著黃昏夕陽的畫面,那不是種在城市夜裡霓虹燈下(city night lights)的 nostalgia,卻是 emotionless 的孤獨麻木感。難怪開首的歌就叫〈 Sun 〉和〈 Moon 〉了。

大家當然可在 bandcamp 將他的專輯由頭播到尾,不過可以的話真是要先聽〈 Slow 〉,可以說是整張專輯的重點,也是先吸引到我的一首歌曲,開首時有如進入時光隧道,讓心神同時凝住在當下。其實這一首有一個舊 version 的,本是在 Soundcloud 上聽到,但應是憂鬱製作了重製版,想聽到的過要到這個合輯去聽(第一首)這一張專輯他也和不少其他 synthwave artist 合作,如 Hello Meteor、Aima Lecia 和 A.L.I.S.O.N 等等,作品都帶出一份電音歌曲中的 cosy 感。

最最最最令人著迷之處都是專輯的封面,很有 80 年代的日本 city art 風味,更有著 vaporwave 甚至一點點 cyberpunk 的 retro-futurism 美學之中,這個封面由平面設計 JohnMoProductions 包辦,不是很出名,但不時欣賞一下他的日本 style vaporwave 圖,都是樂事。

憂鬱在 2018 年都多產,除了處子專輯,也於八月和本月相繼推出了新輯和 EP,不過《 ロゴ 》這張第二專輯已比較硬度感( Hardness )重了一點,正如憂鬱也在簡介中說:「是對神話和科學本質的聽覺研究一個簡要介紹。」( A plosive introduction to aural study in the essence of myths and sciences. )當然有另一展現方式絕對是好事,〈 Gaia 〉與〈 Vertigo 〉都要一聽再聽。EP《 Azure Day 》加入了很重的 beats 節拍,聽上去憂鬱感不再大了,是不是走出了多愁善感的階段呢?

大家可以到 bandcamp 試聽下,喜歡不妨買那一盒卡式帶,re-issue 的!