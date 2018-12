【聖誕扭耳仔】1984年聖誕：那年英國樂壇的聖誕歌特別多

Wham! 無人不曉的聖誕歌〈 Last Christmas 〉在三十多年來不但被改編翻玩無數,而每年踏入12月,其原裝版更是在各大小聖誕活動,抑或商場時裝店咖啡店酒吧等場所的播放歌單上總會聽到,簡直無處不在。但回到1984年,〈 Last Christmas 〉,卻從沒有登上過英國單曲排行榜冠軍,因為當年他們遭 Frankie Goes to Hollywood 的〈 The Power of Love 〉 和 Band Aid 的〈 Do They Know It's Christmas? 〉前後夾攻。

英國作家喬治·歐威爾( George Orwell )在1949年出版了反烏托邦及政治諷刺小說《一九八四》,描繪了一個政府無所不在地監控和操控公眾、極權主義達到極點的可怕時代,小說標題的年份設於1984年。

現實世界的1984年,中英兩國政府就香港前途問題的《中英聯合聲明》在12月於北京人民大會堂正式簽署。而1984年的我,仍是個年少無知的孩子,對政治漠不關心(也不懂得關心),所以在我回憶中的1984年,是一個快樂的年代,仍記得當年有很多很出色音樂——其中,當年在英國樂壇上的聖誕歌亦彷彿特別多。

Band Aid的原裝版單曲〈Do They Know It's Christmas?〉

Wham! 的〈 Last Christmas 〉1984年原裝單曲封面。

1984年英倫樂壇誕生了兩首無人不曉的曠世經典聖誕歌單曲,一首是由 The Boomtown Rats 主唱 Bob Geldof 和 Ultravox 靈魂人物 Midge Ure 策動下率領英國音樂群星以超級組合 Band Aid 名義發表為非洲埃塞俄比亞大饑荒籌款的〈 Do They Know It's Christmas? 〉,另一首是 Wham! 這隊由 George Michael 和 Andrew Ridgeley 組成的炙手可熱二人組合之〈 Last Christmas 〉。

姑勿論你是否在那些年親身經歷過1984年的音樂洗禮,樂迷們都定必認識這兩首80年英倫聖誕金曲。

其實1984年英國的聖誕歌還不只這兩首。在那幾星期間出版過的聖誕單曲,還有搖滾天團 Queen 的〈 Thank God It's Christmas 〉、過氣 glam rock 巨星 Gary Glitter 的〈 Another Rock and Roll Christmas 〉,以及 Frankie Goes to Hollywood 的「抽水聖誕歌」〈 The Power of Love 〉。

〈 Thank God It's Christmas 〉談不上是 Queen 熱門歌曲(甚至已遭受遺忘),〈 Another Rock and Roll Christmas 〉算是一度流行的作品但卻並非怎樣經典。然而之於80年代音樂而言,卻遠不及 Band Aid 的〈 Do They Know It's Christmas? 〉、 Wham! 的〈 Last Christmas 〉和 Frankie Goes to Hollywood 的〈 The Power of Love 〉所留下之代表性。

〈 Do They Know It's Christmas? 〉和〈 Last Christmas 〉就是兩首在1984年可以平分秋色的聖誕曲目。〈 Do They Know It's Christmas? 〉即使歌曲是具有刻不容緩下所灌錄而成的歷史性籌款曲目之重大意義(再引發群星大合唱籌款歌的風氣以及促使跨國舉行的世界性大型籌款音樂會《 Live Aid 》之出現),不同群星陣容的 Band Aid 在1989年、2004年、2014年先後重灌此曲繼續作慈善用途(明年便是35週年了),然而由於是以關注饑荒為主題的聖誕歌,所以歌曲未能廣泛地被眾多聖誕活動上通用。

Wham! 的〈 Last Christmas 〉另一封面。

而〈 Last Christmas 〉只是一首以聖誕節作背景的情歌,題材絕對大路。所以此曲在三十多年來不但被改編翻玩無數,而每年踏入12月,歌曲的 Wham! 原裝版更是在各大小聖誕活動,抑或商場、時裝店、咖啡店、酒吧等地方的播放歌單上總會聽到,簡直是無處不在,其單曲又屢次重返英國排行榜上。甚至歌曲的 overplayed 程度,今年更被英國二百多間酒吧列入為「拒播」的歌曲。

如果你是後來才認識〈 Last Christmas 〉,大抵你會以為此曲在一定是1984年英國單曲排行榜的聖誕冠軍作品吧。但事實上卻不然。

因為〈 Do They Know It's Christmas? 〉和〈 Last Christmas 〉是同在1984年12月3日面世,所以前者也足以在榜首位置以把後者力壓,令後者衹能屈居亞軍位置。但 Wham! 也無意跟 Band Aid 競爭,反之84年〈 Last Christmas 〉的單曲收益也同樣捐給埃塞俄比亞饑荒籌款基金,況且 George Michael 也是〈 Do They Know It's Christmas? 〉的合唱歌手之一,那總算可以於這首聖誕冠軍歌沾一分光彩。

即使〈 Last Christmas 〉可以早一星期面世,也會遇上另一流行榜勁敵—— Frankie Goes to Hollywood 的〈 The Power of Love 〉。

Frankie Goes to Hollywood 的〈 The Power of Love 〉單曲唱片封面上用了「聖母蒙召升天」油畫。

來自利物浦、屬於 ZTT 廠牌旗下的 Frankie Goes to Hollywood 是當年以同性戀樂隊姿態作召徠的話題性樂團,惡名昭彰但其炙手可熱程度並不下於 Wham! 。〈 The Power of Love 〉是 FGTH 來自其首張專輯《 Welcome to the Pleasuredome 》的第三張單曲,說這是「抽水聖誕歌」,因為這首情慾 ballad 歌曲在歌詞全沒有一隻字提及到有關聖誕的內容,但其單曲唱片封面上用了一幅文藝復興時期著名大型油畫「聖母蒙召升天」,而其音樂錄像又是拍攝出在伯利恆的「三皇來朝」故事為題,因此〈 The Power of Love 〉亦從而被視為一首聖誕曲目,成功地以聖誕作marketing的歌曲。

〈 The Power of Love 〉在1984年11月19日出版,除即使為FGTH 繼〈 Relax 〉和〈 Two Tribes 〉後的一連三首英國冠軍單曲,然後才被〈 Do They Know It's Christmas? 〉擊退。

兩年前,George Michael在12月25日逝世, 〈 Last Christmas 〉也仿佛有著另一番典故意義。在2018年 〈 Last Christmas 〉繼續被翻唱,今年的改編版本有瑞典電音流行女歌手 Robyn 。