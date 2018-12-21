Novel Friday - Story Of Season ：21歲牧場物語種綠草

Novel Friday 玩trap講牧場物語，佢個牧場係咪剩係種草？今隻 mixtape 仲有其他電玩主題作品。

這張mixtape叫《Happy Friday 21》，是紀錄你21歲的意思？整張碟的概念？

記不記得，之前EP《二十分之七》，其實意指20歲的Novel Friday窺探內心的七宗罪。「Happy Friday 」封面中印有既21的確是我的年齡，純粹方便提醒自己是幾多歲？「抱咩心境，玩緊咩？」

當中概念源由〈 Have a good time 〉開始，可見trap當道下造就了香港好多偏hard trap的風向，故此我想反其道做些元素較輕鬆、簡單、快樂的系列。

可能更多係抱使命感去做這張mixtape，因為冇人知《 Happy Friday 》背後的Novel Friday 是否真係抱住開心的心境去做 。

希望聽既人可以擁抱快樂，而進一步想了解我的人，就會開始關心我的內心同現況。（而事實上我係depress 焦慮的心情去完成呢個project。早排支氣管炎入院其實更加bad trip 。）

在Youtube發布了的新歌中，常出現一些電玩遊戲的名字，為什麼是這幾隻？

YouTube 發布的遊戲系列包括了 N64 、牧場物語、灣岸3dx，還有隻泰國mini game叫 Little Ninja 不記得名字？因為這些都是我童年快樂的因子，當然還有很多，但比較發揮到我想寫的意境就這幾個。

有sample到遊戲的主題音樂嗎？

冇sample那些主題音樂呀！但大家可以玩個幾有趣的遊戲，就是在YouTube search返那些gameplay video，mute聲，再播我那首歌的時候，就會feel到我玩什麼。

講下 TTN 場show？

TTN 那場「兵分三路」係是我和 SSnowball 及 dylanhing 籌備左一年，各自做了張Mixtape 而想搞一場發布會。

Lineup都是這年識落的兄弟姊妹，各自喺領域上做得好出色如 JB 、Novel Flash@spongemob 、 精神少年 、 Tiab 、 Lithot 等等不能盡錄。

好謙卑咁講，這場會是最代表性的新生代專場之一，而「兵分三路」都是PPC首張大碟的伏筆歌名，完show後我都會出我的首張個人專輯！希望我們可以為這個城市帶點養分:)

P.P.C Records Present 《兵分三路》Mixtape Release Live

日期: 2019年2月2號

時間: 1900-2230

地點: This Town Needs (TTN)