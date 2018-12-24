【聖誕扭耳仔】2018年度 中外聖誕新歌五首

一年 365 日，就只有一個禮拜時間左右適合聽聽聖誕歌應節，自然要選新鮮一點的。扭耳仔以下為你介紹來自本地音樂單位 Anna、The Boogie Playboys 以及 G T B 今年釋出的聖誕曲目，加上美國代表 The Flaming Lips 和 Tyler, The Creator 的應節新作。

Anna - christmas (edit)

我們先從今年已知最早釋出的聖誕歌開始，來自香港唱作女生 Anna 的〈 christmas 〉，描寫了一個很有空虛寂寞凍的少女情懷聖誕夜。歌曲採用了日本著名偶像團體「關8」関ジャニ∞ 的歌曲〈次の春です〉的演奏為背景，該曲非常有千禧年代日式流行搖滾風格的音樂，幾近氾濫的小提琴編奏極盡煽情之能事，一般來說予人「老土浮誇」之感，但在 Anna 稚嫩而不修飾的歌聲及文字交叠下，卻成了一段實實在在的自嘲。縱使想到歌者已經不在人世，聽到〈 christmas 〉那份淒涼的幽默感，仍能教人戚然又不禁會心微笑。全曲歌詞如下：

(咳聲)

好L慘 好L慘

今晚好L凍 我上水行去尖東

我自己一個人去睇煙花

雙腳冰冷心更冷

腦海閃過往事糜爛

好L凍 好L慘 又冇靚衫

今個聖誕節冇人約我 人好似唔應該總係自己一個？

但唔係我揀噃 有得揀嘅時候 又好驚會犯錯

不如今晚重新嚟過

我想問呢個位 有冇人坐

哦唔緊要我去第(二)張

又畀人坐咗...

聖誕節到處都是宣揚愛與和平的廣告牌，但社會上有些心靈其實不過想有人約，有件靚衫，有個位坐。

<a href="http://absurdtrax.bandcamp.com/album/s-t">s/t by Anna</a>

The Boogie Playboys - 聖誕煎堆Bell

說到老土，自然不得不提 rockabilly 好手 The Boogie Playboys ，他們明言這首歌為佳節中每顆寂寞的心而寫，道出聖誕「搵個伴過節」唔係咁易，正如歌詞所說：月亮在東面，你卻要西面，我實在點知方向在哪邊？

G T B - 我份禮物呢

其實只需見到歌曲影片上的 emoji 你就已經心知不妙，雖然今時今日有膽不為女朋友買聖誕禮物的情人絕無僅有，不過聽著 G T B 兩位妙女子左一句「我無嬲呀」右一句「你死啦」，又開始擔心自己犯下未學會讀心術的死罪。

The Flaming Lips - Peace On Earth/Little Drummer Boy

Wayne Coyne 特意挑選這首經典老歌，明顯是為了致敬 David Bowie 與 Bing Cosby 在 1977年灌錄的版本，算是繼〈 Space Oddity 〉後又一次翻唱 Bowie 的作品。樂隊毫不意外地為此曲注入 psychedelica 味道，向來以大愛為中心思想的他們的確譜出了溫馨的感覺，可是世間仍然到處充滿矛盾衝突和缺乏報導的戰爭，真正意義上的和平何時才會出現了？We’ll see.

Tyler, The Creator - Lights On / Hot Chocolate

懷舊漫畫角色 The Grinch 今年再次被拍成電影，這位討厭聖誕的綠色怪人如今看來其實挺有叛逆精神，片商同樣出人意表地找來嘻哈怪傑 Tyler, The Creator 負責 soundtrack，原本以為會是純粹玩鬧的話題作，沒想到整張 EP 聽下來竟然相當有節日氣氛。

聖誕節畢竟只是短短一天，如果以上五首不夠大家應急使用，那當然要聽聽袁智聰早前專文介紹 Sufjan Stevens 歷來寫下的過百首聖誕歌啦，其中包括他今年推出的〈 Lonely Man of Winter 〉！