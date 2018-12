【 R.I.P. 】再一次向在 2018 年殞落的音樂人道別與致敬

2018年,樂壇失去了盧凱彤、 Dolores O’Riordan 、 Aretha Franklin 、Avicii 、Jóhann Jóhannsson 、 Pete Shelley 、 Mark E. Smith 、 Mac Miller 、 XXXTentacion 等不同範疇/不同世代的名字。

生死有命。每年年終做音樂總結的時候,便總會特別想念起在當年與世長辭的音樂人。他們的離去乃為過去一年留下幾分虛空與傷痛。

在2018年,我們痛失了很多優秀的樂手。有遙遙在歐美的名字,也有跟我們多麼接近的本地薑;有高齡的老牌音樂傳奇,也有英年早逝的年青音樂藝人。這個年度 R.I.P. 專題及歌單,也是向本年殞落的他們作再一次道別與追祟。

聽《 2018 R.I.P. 》歌單

盧凱彤

2018年叫香港/華人樂迷最為之痛心疾首並難以接受的離世噩耗,是盧凱彤在8月5日悲劇性地墮樓自殺身亡(享年32歲)。畢竟我們都看著她成長,從 at17 的未成年少女樂手到成為獨當一面/才華洋溢的全能音樂人,而且之前才得悉她已走出躁鬱症的陰霾,又剛簽約在了環球唱片旗下新廠牌 Brave Nusic 以準備大展拳腳、很多新計劃會接踵而來,但2018年新歌〈 荒原 〉卻彷彿成為了她的遺作與遺言(「我竟能把心內這番話講完 / 腦海有風 髮膚無損」)。而她身邊合作無間的樂手都是我們的朋友,大家的切膚之痛迄今仍長久未能釋懷。

【選擇性失聰】關於盧凱彤:一篇我難以落筆的悼念文章

「我要到維園開演唱會!」,盧凱彤有多囂張?

Dolores O'Riordan

2018年初最叫樂迷為之震驚的噩耗,還有愛爾蘭搖滾名團 The Cranberries 女主將 Dolores O'Riordan 在1月15號於倫敦錄音期間在酒店房間猝逝(享年46歲)。一位在音樂上賦予正能量的唱作人,但她卻經歷過躁鬱症、最終證實她是酒醉而不慎在酒店浴缸內溺斃。況且,2018年也是 The Cranberries 的1993年首張專輯《 Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? 》面世25週年。

【選擇性失聰】關於同輩樂手的逝世:Dolores O’Riordan

Aretha Franklin

今年有不少女性音樂人逝世,其中的長輩級名字有 Queen of Soul 之稱的美國殿堂級 diva 女伶 Aretha Franklin (享年76歲),其超過60年的音樂生涯從早年唱 gospel 起家,到奠定性的「 Atlantic 年代」成為商業上的轉捩點與被封為「騷靈女王」,再到80年代投向摩登的 soul & dance 路線,她是不朽的樂壇真天后。

美國國寶級「騷靈女王」 Aretha Franklin 病逝 60年音樂生涯回顧

Jóhann Jóhannsson

2018年逝世的炙手可熱音樂人,有冰島雷克雅未克 avant-garde 作曲家/電影配樂巨匠 Jóhann Jóhannsson (享年48歲),他的電影配樂代表作包括《Prisoners罪迷宮》、、《Arrival天煞異降》、《The Theory of Everything霍金:愛的方程式》。

【R.I.P.】冰島獲獎電影配樂作曲家 Jóhann Jóhannsson 離世

無私作曲家 Jóhann Jóhannsson 捨已作樂章為令配樂更完美

Avicii 、Mac Miller 、XXXTentacion

更年輕的炙手可熱名字,還有來自瑞典的 EDM 巨星DJ兼製作人 Avicii (享年28歲),美國 rapper (及 Ariana Grande 前男友) Mac Miller 因OD身亡(享年26歲),備受爭議/聲名狼藉的美國 rapper 藝人 XXXTentacion 遭謀殺(享年才20歲)。

Mark E. Smith 、Pete Shelley

英國曼徹斯特音樂圈,在2018年也失去了有兩位傳奇性人物。一位是 post-punk 先鋒樂團 The Fall 靈魂人物 Mark E. Smith (享年60歲),近年健康情況一直叫人擔憂、長期病患的他(巡演時要全程坐在輪椅上表演),在1月24日於家中逝世;而對曼城獨立音樂圈影響深遠的 punk rock 老祖樂隊 Buzzcocks 主將 Pete Shelley (享年63歲),亦在12月6日疑因心臟病發而在家中逝世。

【RIP】曼城傳奇樂隊The Fall主腦 後崩教父Mark E. Smith逝世

龐克老祖 Buzzcocks 靈魂人物 Pete Shelley 逝世 經典作品重溫

Eddie Clarke

踏入2018年不久後,搖滾樂界最先傳來的一個噩耗是英國老牌三人重金屬搖滾樂隊 Motörhead 結他手、繼而組成了 Fastway 的 "Fast" Eddie Clarke 在1月10號病逝(享年67歲)。也是說隨著 Eddie Clarke 仙遊,他跟先後在2015年離世的 Motörhead 的鼓手 Phil "Philthy Animal" Taylor 及靈魂人物/主唱兼低音結他手 Ian "Lemmy" Kilmister 之經典陣容也可以在天堂復合了。

【選擇性失聰】關於死亡:有生之年會看到整隊樂隊成員陸續 R.I.P.

Eddie Clarke

2018年逝世的 classic rock 人物,有美國三藩市迷幻搖滾樂隊 Jefferson Airplane 的主唱 Marty Balin (享年76歲),仍是在英國年代的 Fleetwood Mac 結他手 Danny Kirwan (享年68歲),英國前衛搖滾樂團 The Moody Blues 長笛手 Ray Thomas (享年76歲) ,美國 southern rock 名團 Lynyrd Skynyrd 結他手 Ed King (享年68歲) 。而黑人音樂界,有 The Temptations 主唱之一 Dennis Edwards (享年74歲), soul / funk 樂團 The Neville Brothers 色士風手 Charles Neville (享年79歲)。

更元老級有 The Ventures 結他手 Nokie Edwards (享年82歲) ,鄉謠歌手 Roy Clark (享年85歲) 。

「鼓壇」損失,有美國洛杉磯 hard rock 天團 Mr. Big 的 Pat Torpey (享年58歲)、metal 班霸 Pantera 創團鼓手 Vinnie Paul Abbott (享年54歲) 。

爵士界的傳奇樂手殞落,有 bebop 鋼琴家/作曲家/歌手 Bob Dorough (享年94歲),free-jazz 先鋒鋼琴家 Cecil Taylor (享年89歲)。

也忘不了美國傳奇性 avant-garde 作曲家/前衛結他演奏家/ no wave 先鋒 Theoretical Girls 樂團主將/紐約 noise rock 名團 Sonic Youth 恩師 Glenn Branca 於睡夢中與世長辭(享年69歲) ,以及美國 avant-garde 多媒體藝術樂團 The Residents 的要員 Hardy Fox 離世。

2018年失去的樂手,還有紐約市rapper先鋒 Lovebug Starski (享年57歲),Nick Cave and the Bad Seeds 鍵琴手 Conway Savage (享年58歲)、蘇格蘭獨搖滾樂隊 Frightened Rabbit 靈魂人物 Scott Hutchinson (享年36歲),美國唱作人 Richard Swift (享年41歲),英國 indie rock 樂團 Veronica Falls 創團鼓手 Patrick Doyle (享年32歲),加州 metal 樂團 Huntress女主唱 Jill Janusb (享年43歲)等。

也許她不是很多人認識的名字,但她卻是代表著一種本土年青的獨立自主音樂精神,她是 Cooking Bitchess 成員、永恆的魔法少女 Anna 詹可瑩,她在今年享齡23歲。

本地 hip hop 組合 Cooking Bitchess 成員 Anna 詹可瑩遺作發布