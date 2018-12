香港獨立搖滾樂隊 Wellsaid 今午釋出新單曲 為來年首張專輯熱身

2018年完結之前,香港 emo / indie-punk 三人樂隊 Wellsaid趕及在今日大除夕發表新單曲〈 Rest My Head 〉,歌曲也開開心心來個「 pay-as-you-want 」任你定價形式下載,為樂隊在2019年出版的首張專輯《 Apart 》揭開序幕。

香港 emo / indie-punk 三人樂隊 Wellsaid 繼去年秋天發行的五曲 EP 《 Setbacks 》(而及後再把其中兩曲抽取出來限量印製成只有20張的 lathe-cut 透明膠 7” 細碟)之後,他們的首張專輯《 Apart 》已如箭在弦地準備在2019年面世。就在2018年完結之前, Wellsaid 亦趕及在今日大除夕先釋出新單曲〈 Rest My Head 〉,歌曲可在 Bandcamp 作「 pay-as-you-want 」形式給大家盡情下載。

由本地獨立廠牌 Sweaty & Cramped 主腦、樂隊主唱兼結他手 Lok (也是正在休團中的 Emptybottles. 成員)、來自 Ponyboy 的低音結他手 Dixon 和第二任鼓手 Latif 所組成的樂團 Wellsaid,自今年3月已展開《 Apart 》專輯的錄音工作。而一曲〈 Spilling My Gut 〉亦先在4月底發布,今次的〈 Rest My Head 〉則是 Wellsaid 相隔八個月後的新作。

Wellsaid : Dixon , Latif 和 Lok (圖片提供: Sweaty & Cramped )

從〈 Spilling My Gut 〉到〈 Rest My Head 〉,也許大家都覺得 Wellsaid 跟《 Setbacks 》EP 時期會有所不同。比如前者由花絮影片剪輯成的音樂錄像,抑或今次三位成員的鬼馬照片,皆看到 Wellsaid 幽默的一面。音樂上,〈 Spilling My Gut 〉的曲式來得清爽暢快,而〈 Rest My Head 〉更是首明快的獨立滾歌曲。

但這兩首輕快/明快路線的歌曲相繼出現, Lok 說純粹是巧合,不代表是《 Apart 》的取向;專輯裡的曲風會較闊,不獨只有 emo 與 punk rock ,比如也有90年代 indie rock 的影響,風格會比《 Setbacks 》EP 時為多元化。

Wellsaid新單曲〈 Rest My Head 〉在2018年除夕推出,所以也開開心心來個「 pay-as-you-want 」形式下載。

〈 Rest My Head 〉仍有一種 Midwest emo 風味,但卻來得直截了當、爽勁有力,但到末段又情緒複雜起來。當聽到 Lok 聲嘶力竭地唱出「 I am a finished product / I am so fucking done / Oh what have I become? 」時,是對不能自主、走到死胡同的生活作出吶喊。歌曲喚作「 Rest My Head 」而又在除夕推出,是代表一年完結而他們想來一個小憩嗎?但其實只是因為在早前歌曲完成了 mastering (由 Life Was All Silence 的 Jay Tse 操刀)而順勢發表而已,沒有甚麼除夕單曲的含意。

Wellsaid 已完成的《 Apart 》專輯會以黑膠唱片形式發行,隨即會進入印碟的工序,以及做封套設計及印刷,所以目前仍未有確實的2019年出版日期。