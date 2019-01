2019 正式開年 今個一月有乜 show ？

新年新氣象,去看現場音樂演出吸收生命力是一個相當有效的開年活動。 2019 年一月,一眾本地搞手已經為樂迷們準備了十數場演出,有經歷十年樂隊生涯 Twisterella* 舉行首張專輯的發布音樂會、落日飛車及 Forests 森林樂隊等成員組成的異色柔情樂隊 Angel Baby 首度來港開騷、加拿大腳膠電音雙人組 Chromeo 的 DJ set 等等,以下為大家精選簡介。

《香港早上好》李志巡演香港站

1月3日 & 1月4日 九龍灣展貿 Musiczone

李志回來了。這位來自江蘇的傳奇獨立民謠創作人,曾發表《梵高先生》和《我愛南京》等經典專輯,近年將精力投放於現場演出中,著重自己音樂與觀眾面對面的交流,將於 1 月 3 及 1 月 4 日展開一連兩場演出 。

空中集氣 Intersection in midair - Concert 聲音演出

1月5日 香港兆基創意書院多媒體劇場

由本地音樂實驗平台「空中集氣」籌辦,找來11個來自不同界別的演出單位以即興方式演奏,其中包括 tfvsjs 結他手 Adonian、著名古箏演奏家 錢璟 、Blood Wine or Honey 鼓手 Shane Aspegren、樂聲神人上野健、電子音樂好手 ASJ 等等,90分鐘無間斷交融衝擊!入場名額 100 位,想新一年跳出固有聆聽框架,就千萬不要錯過。

樂趣系列:「無界.無間」音樂會 'Beyond Boundary, Beyond Time'

1月5日 元朗劇院演藝廳

口琴 Cy Leo 與 二胡 陳璧沁共演,以純音樂樂手作為主打,而不是一個歌手或樂隊,以純音樂樂手做「 front man 」。外國例子如 Chris Botti 、 David Garrett 、 THE PIANO GUYS 、 2CELLOS ,會將純音樂樂手「明星化」,香港比較少有這類型的演出。

Lo-fI Beebop:快炒旋風

1月12日 永發茶餐廳

由三個獨立廠牌 Popkisspunk Records 、 Absurd Creation 及 Grand View Records 聯合主辦,在九龍區 indie 飯堂「永發」舉行,帶來 Yuetcover!! 、即興噪音企劃 金巴利道路真理生命聯合 與 兩位唱作人 Tomii Chan + Jonathan Yang 的新鮮組合,來場不同音樂風格的大雜燴。

While She Sleeps Asia 2019 - Live in Hong Kong

1月14日 This Town Needs

來自英國 Sheffield 的搖滾班霸 While She Sleeps 對香港絕不陌生,作為來香港玩 live 的常客,在新專輯《 So What? 》推出後,巡迴演出又怎會少了香港的份兒?「 While She Sleeps Asia 2019 」香港再成其中一站, metalcore 迷又有一個 show 是一定要到了!泰國的 metalcore 老將 Annalynn、香港的樂隊逆流也將會於當日同場演出呢。而 While She Sleeps 對樂迷也特別有愛,上次來香港捉埋一班本地 band 友一齊拍 mv!今次在 TTN 點撞都得!Mosh5Mosh?

Twisterella* 【十年寒暑】首張專輯 《 Seasons Over the Years 》

1月19日 細場 SaiCoeng

本地 dream-pop / shoegaze 樂團 Twisterella* 成立十年,在無數經歷後終推出首張專輯《 Seasons Over the Years 》,七首作品,表達著樂隊成員個人以至團體身分對社會變化的看法與日常所感,也透過作品表達身處於極端壓抑社會氛圍的感覺,扭耳仔也於他們為專輯推出單曲〈 In Spring 〉時作過介紹。樂隊亦於 2018 Clockenflap 演出過!今次於細場舉行的 album launch 演出更會有本地藝術家 Crystal Bug(aka 邱穩基)在現場利用影像探索音樂的無限可能!演出對樂隊 Twisterella*、樂迷甚至是本地音樂界絕對是一個里程碑!入場看更可以同時買到樂隊的實體黑膠唱片!

Angel Baby Huge Tour — Hong Kong

1月19日 This Town Needs

「島米製作」過去幾年為本地樂迷帶來過多場優良的台灣獨立音樂演出(洪申豪、落日飛車、Forests 森林等等),今次聯同本地獨立音樂品牌 Zoo Records ,舉行 Angel Baby 首場香港演出。樂隊的自我介紹為「兩個(不戴避孕套的)天使做愛的結果」,由落日飛車的 羅尊龍 擔任主唱,其他成員包括前馬克白低音結他手 蘇聖揚 以及前 RoxyMoron 鼓手 John Stephenson 等等,此明星級陣容出產的音樂柔情復古之餘,亦涉獵 surf-rock 、即興爵士、 lo-fi 迷幻等風格。

LTJ Bukem in Hong Kong

1月19日 Mazu

LTJ Bukem 是英國 drum ‘n’ bass 運動的舉足輕重名字之一,開創了他的 liquid funk 風格、有其 Good Looking Records 及著名合輯《 Logical Progression 》合輯。2014年曾登上《 Clockenflap 》的Electriq stage,今個1月他會重臨香港於蘭桂坊 Mazu 演出。

Chromeo (DJ Set) by Collective Minds

1月23日 PLAY

加拿大蒙特利爾 electro-funk 二人組 Chromeo,他們的電音舞曲一向妙趣、復古而 kitsch 到極,令人聽得賞心悅目。2018年出版過《 Head Over Heels 》專輯的他們亦將會首度訪港,在 PLAY 舉行他們的 DJ set 演出。

Gluestick Presents: Denzel Curry Live in Hong Kong

1月24日 This Town Needs

由 SoundCloud 紅到上 Billboard,美國新銳 rapper Denzel Curry 今年發表的專輯《 TA13OO 》獲 Pitchfork 7.7 高分推介,暴戾風格深受年輕樂迷追捧,早前與 BADBADNOTGOOD 的合作也讓人見識到他言之有物的知性一面,正在走紅的他首度來港嘻哈迷當然不能錯過。

藤原浩 "slumbers" 巡迴演唱會 2019 香港站

1月26日 1563

藤原浩,大家都知道是一代潮流教主,亦都應該知道他起初是以音樂人身份入行。繼去年發表睽違 4 年的全新專輯《 slumbers 》,他將於一月底於香港舉行《 slumbers 2019 S / S LIVE TOUR 》巡迴,連名字也迎合一眾潮人口味,據傳所有門票已經全數售罄呢。由藤原浩擔任主音及結他,將夥拍鍵盤手渡邊 Shusuke( Schroeder-Headz ),鼓手番長( Wonderful Boys )以及低音結他手三浦淳悟( PETROLZ )演出。

白目樂隊 [可笑的一天 A Fucking Day 。 ] 香港演唱會

1月26日 This Town Needs

樂隊主唱高小糕素有「台灣第一暴女」之稱,白目樂隊的現場魅力猖狂又暴虐,排山倒海的豐厚音牆卻是沈穩內斂,可謂 punk 與靈性並重。白目去年發表新曲加精選專輯《可笑的一天》,專輯同名曲由濁水溪公社柯仁堅填詞,聽著就不難想像這會是一場解放壓力浮躁的演出。暖場嘉賓為本地 dream pop 樂隊 Twisterella* 。

細場 SaiCoeng #3 // [ 0.4 // Milos // Andy is typing ]

1月26日 細場 SaiCoeng

細場在新一年繼續撐香港獨立樂隊,於月尾以 2019 年第 3 場舉行的 show 來一個「三料娛樂」,三隊不同風格,同一晚、同一場去震撼樂迷聽覺。純音樂樂團 0.4,以音樂向世人展示香港一代人對社會的悲憤和絕望;milos 則以輕快結他節奏讓樂迷重新感受陽光的氣息;再感受一下 Andy is typing 的 Alternative Rock 下搖滾的熾熱。三隊不同樂隊,相信均可以牽動樂迷情緒到極致。

**活動是非公開活動,只招待會員。想參加的話,就要填下簡單資料做會員(已登記會員則不用再登記)。