【一年一次】2018 年度香港獨立唱片大盤點

2018 年即將成為歷史，一眾本地音樂單位在過去的十二個月仍繼續落力創作，有資深音樂人推出睽違多年的新專輯，也有躍躍欲試的 DIY 新血發表處男處女作，大家不妨看看我們以下的盤點列表，遇見還未聽過的專輯便試一試吧。扭耳仔在此預祝大家新年快樂，出入平安。