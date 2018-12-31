【一年一次】2018 年度香港獨立唱片大盤點

撰文：黃靖詒
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2018 年即將成為歷史，一眾本地音樂單位在過去的十二個月仍繼續落力創作，有資深音樂人推出睽違多年的新專輯，也有躍躍欲試的 DIY 新血發表處男處女作，大家不妨看看我們以下的盤點列表，遇見還未聽過的專輯便試一試吧。扭耳仔在此預祝大家新年快樂，出入平安。
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專輯列表按各單位的英文字母首排序，名稱以中文開首者則置於英文字母開首者後。每張專輯都附上試聽連結，一按即聽。
Blood Wine or Honey - Fear & Celebration
Jabin Law - But Tonight The Boulevard Is Mine
lil’ ashes 小塵埃 - Recall a little bit
Olivier Cong - A Ghost & His Paintings
Smoke in Half Note - One To Be Whole
The Benefactor - Belle Époque
The Majestic G - Wild Runner EP
The Squawk / The Tracy Lords - Split 7”
Tomii Chan - Not A Good Day To Die
Twisterella_ - Seasons Over the Years
岑寧兒 - Nothing is Under Control
黃靖 - A Spy In The House Of Love
2019 年寄望能夠聽到更多本地獨立音樂人的作品！ BYE 2018！