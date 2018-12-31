【一年一次】2018 年度香港獨立唱片大盤點

扭耳仔
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最後更新日期：

2018 年即將成為歷史，一眾本地音樂單位在過去的十二個月仍繼續落力創作，有資深音樂人推出睽違多年的新專輯，也有躍躍欲試的 DIY 新血發表處男處女作，大家不妨看看我們以下的盤點列表，遇見還未聽過的專輯便試一試吧。扭耳仔在此預祝大家新年快樂，出入平安。

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專輯列表按各單位的英文字母首排序，名稱以中文開首者則置於英文字母開首者後。每張專輯都附上試聽連結，一按即聽。

 

22cats - Undecided EP

Alexmalism - TKO

anna - anna

BAKERIE - 老佛爺

Black Coffee - Hazy Days

Blood Wine or Honey - Fear & Celebration

Carame/ - ANIT

David Boring - Victims

Dagger - Split 7” (w/ HRVST)

Fast Boats - Fast Boats

GDJYB 雞蛋蒸肉餅 - Squarecle EP

GTB - 大香港精神

GTB - 大香港Xmas EP

Jabin Law - But Tonight The Boulevard Is Mine

Kelvin T - Unlock Voice

lil’ ashes 小塵埃 - Recall a little bit

Little Albert - 想why了

Mastamic - Mastapiece

my little airport  你說之後會找我

Olivier Cong - A Ghost & His Paintings

Peace Wong 王和平 - 路人崇拜

per se - ends

PHOON - PHOON

Room307 - Room307

Rubberband - Hours

Science Noodles - soothe me

Smoke in Half Note - One To Be Whole

Stranded Whale - The Revivial

Supper Moment - Dal Segno

The Benefactor - Belle Époque

the low mays 米奇老味神奇屋 - 人生贏家

the low mays 米奇老味神奇屋 - 富林太空站

The Majestic G - Wild Runner EP

The Squawk / The Tracy Lords - Split 7”

Thud - Ado

Tomii Chan - Not A Good Day To Die

Twisterella_ - Seasons Over the Years

Wellsaid - Setbacks 7”

岑寧兒 - Nothing is Under Control

招魂 - 奠

林一峰 - Travelogue 4 escape

海島小輪 - Crossings

瘋髏 Psycho Skull - SIN CITY

話梅鹿 - 化學 Chemistry

逆流 - 亂世﹒說

郭達年 - 抱靈賦

鄧小巧 - inner voice

黃靖 - A Spy In The House Of Love

黄衍仁 - 飛蛾光顧

 

2019 年寄望能夠聽到更多本地獨立音樂人的作品！ BYE 2018！

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