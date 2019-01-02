Afterglow - For You：以電 funk「膠愛」向山下達郎致敬

由本地潮流服飾店主理人 Julian 化身成的電音單位 Afterglow，繼早前的單曲〈 Believe 〉推出後，一共 11 首歌曲的處子專輯《 Different Light 》也終於面世，當中更有找來本地女歌手 SOPHY 和楊彤合作電音歌曲，Afterglow 和大家分享一下創作的過程。

1. Afterglow 的處子專輯終於推出，感覺如何？

A：可說是鬆了一口氣。起初希望大碟能在 2018 年推出，但製作一再延誤，現變成了 2019 年的出品。其實碟內大部份的歌於去年初已經成型，而之後我又創作了很多新歌，所以想把這批「舊作」盡快推出。一來是先看看外間的反應，其次是可以專心繼續寫歌及籌備之後的計劃，如 live 的 setup、DJ set 等等。

2. 其實這張專輯用了多少時間去製作？當中有遇過樽頸位嗎？

A：真正開始錄音是去年七月，由於我只有興趣創作音樂，錄音混音方面不算擅長，因此一開始便希望找位監製，幫忙解決所有 technical 問題。可惜香港舞曲/電子的製作人少之又少，最後我在一個派對上遇上居港的英國舞曲音樂人 Barnaby Bruce，邀請了他擔任我的 co-producer 。樽頸位方面，可算是我的 label - White Noise Records 希望歌曲加入多些人聲元素，但我創作這批歌時，並沒打算有人唱，便要臨時在編曲上作出一些改動。

4. 〈 For You 〉一曲找來 SOPHY 王嘉儀唱出〈 Plastic Love 〉的 chorus，為何會想用電音配上這首日本 city pop 歌曲？與 SOPHY 有想過如何去演繹這首 80 年代的 j-pop 嗎？

A：歌曲原先是一首純 synth funk 電子舞曲，與〈 Plastic Love 〉毫無關連，但去年 4 月出 live 時覺得歌曲後段有人聲會更 powerful，便用上了竹內瑪莉亞的 sample。到製作唱片時我需要一把同樣 powerful 的聲音去演繹這句 chorus，便邀請了 SOPHY 王嘉儀協力。我和 SOPHY 主要考慮是如何保留原版的感覺，但又能突出她的唱腔，最後我覺得效果非常成功。我是竹內瑪莉亞丈夫山下達郎的 fans，而〈 Plastic Love 〉其實是由他編曲，所以〈 For You 〉無論歌名及曲風上是我對山下達郎的致敬。

5. Afterglow 形容自己是 synth funk，老實說香港很多樂隊都說是玩 funk，也是受 funk music 的影響，大部分樂迷也對 funk 音樂和 bandsound 有一定的消化能力，但你會怎樣看香港樂迷對 synth 或電音這一類音樂的接受程度？

A：funk 是一個很廣泛的音樂類型，在上世紀 60 年代末已經誕生，香港方面以我一直留意，的確是以 full band 形式玩 jazz funk 為主。Afterglow 的風格則是受 80 年代的 funk 影響，主要利用電子合成器去演奏，可說是黑人的電子音樂，現時歐西方稱 Afterglow 這類音樂為 boogie/modern funk，你在 Bandcamp 打這個 tag 會找到很多 artists。玩這類音樂的本地 artist 非常少，但我不擔心難以被接受，因為香港樂迷的接受能力超高。反而是 live 上 Afterglow 限制比較多，既不是 bandsound，也不屬於 DJ/EDM 範疇，要用那種演出去宣傳大碟是難題。

6. 還有一首與楊彤合作的〈 Super Smooth 〉，Afterglow 會有想過為這兩首由女歌手獻聲的歌曲拍攝 mv 嗎？若會的話會是怎樣的風格（想找甚麼景？）

A: 我之前跟楊彤有打趣說，不如拍一個幾十秒廣告！有時我覺得以 indie artist 有限的 budget 去拍一個三至四分鐘的 mv，除非有很嶄新很有趣的 idea，否則成品多數好悶，變成以前大台的 mv。暫時我沒甚麼 idea，如果興趣幫手的朋友不妨聯絡 White Noise Records（笑）。