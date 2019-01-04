受星野源刺激立志走紅 日本紅團 Lucky Tapes 二月首度來港

去年 Suchmos 、 Cero 、 D.A.N. 及 Tempalay 等多隊日本當紅樂隊相繼來港，曾登上過 Fuji Rock 的日本 neo city-pop 新貴 Lucky Tapes 也將於今年 2 月 23 日首度來港演出。

2014 年結成，主腦高橋海因為想創作更具黑人音樂和流行風格的歌曲而解散前身樂隊 Slow Beach ，與低音結他手田口恵人及結他手高橋健介組成 Lucky Tapes，在原鼓手濱田翼於 2015 年退團後樂隊就一直維持現有的三人陣容。

高橋海自己在樂隊中是擔任鍵琴手和主唱的角色，在訪問中說過自己音樂上的啟蒙是日本國民樂隊 Mr. Children ，也深受鬼才音樂人細美武士（ Ellegarden 、 the HIATUS ）影響。不過在 Lucky Tapes 的音樂並不能讓人感受到太多上述兩個單位的影響，他們強烈的節奏感反而更明顯取材自 The Isley Brothrs 和 Issac Hayes 等七十年代的 funk 界宗師名字，與日本近年再次興盛的復古流行風格相近，無怪能夠打入主流樂迷視野，路線上頗有第二個 Suchmos 的既視感。

事實上，高橋海就提過當星野源憑著〈 SUN 〉一曲走紅後，曾因為自己心裡的現代化 funk 和爵士流行樂已經被先做出來而覺得遺憾 —— 那心情大概就跟 Noel Gallagher 第一次聽見 Coldplay 的〈 Yellow 〉時內心暗罵為何自己沒有先寫出那首歌一樣吧。不過水準高的音樂從來無分先後， Lucky Tapes 於 2016 年推出呼應〈 SUN 〉的單曲〈 MOON 〉同樣大受年輕人歡迎，後來更被選為由山崎賢人主演的漫畫改編電影《狼少女與黑王子》配樂，樂隊也因此逐步成為當地日漸入屋的名字。

除了主流市場， Lucky Tapes 同樣備受獨立樂迷熱議，2016 年與日本後搖樂隊 Toe 的結他手美濃隆章合作第二張專輯《 Cigarette & Alcohol 》，透過大量管弦樂去擴大他們的爵士樂底蘊，在編曲上更顯成熟 —— 不過，相信高橋海那溫柔的少年嗓音才是他們走紅的關鍵吧。

Lucky Tapes 在 2018 年發表了全新 EP《 22 》，作為正式主流出道的日本全國通行盤。延續他們輕快愉悅的 funk 律動曲風，主打 EP 同名曲〈22〉的 mv 在台北街頭取景，頗有 MONDO GROSSO 與滿島光在鰂魚涌和廟街等地拍擇的〈 Labyrinth 〉魔幻效果。不知道他們今次來港演出又會否順道取景呢？

Lucky Tapes Asia Tour 2019 香港場

2019 年 2 月 23 日

晚上七時至十一時

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