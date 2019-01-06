高小糕 的9+1：歌詞雞掰穿著雞掰 要像 Bikini Kill 無不挑釁才行

高小糕，白目樂隊 The White Eyes 的主音，台灣最狂野同放蕩的女主音之一。白目樂隊風格涵蓋Garage、Punk等迷幻骯髒的暴力元素，小糕每次上台都有種要撕殺舞台的震撼。惡女的氣勢是怎樣形成，來看看小糕的9+1唱片推介。

1. 伍佰 《樹枝孤鳥》（1998）

在我很小的時候也許七、八歲，曾經全家一起在電視機前看著伍佰的演唱會，當時看到伍佰演唱會上的造型覺得超酷，帶著大大的電視機在頭上一邊彈著結他一邊唱歌。〈樹枝孤鳥〉我覺得是伍佰過去巔峰時代最棒的作品，這張專輯實在太棒，閩南語歌在台灣多半以悲歌為主，這張裡面使用的合成器有那個時代流行的搖頭文化元素，非常尖銳的合成器並使用電子音樂的鋪成方式進行編曲，完全啟發我使用閩南語創作更多的想像空間。2016年推出的《釘仔花》也是我心中伍佰的經典專輯，這兩張一起聽能聽出伍佰對於音樂上不斷的沈澱與想法創作脈絡。

2. 王菲 《浮躁》（1996）

王菲很多流行的歌我不是很熟悉，這張專輯推出時，我大概十歲，當時就很喜歡這張專輯的曲風與唱腔，是一張蠻另類的專輯，不管是詞曲、編曲，專輯裡的〈浮躁〉、〈無常〉至今偶爾也會哼唱起幾句，我想王菲影響我的是她在詮釋歌曲上面總是能用「冷」來隱藏一些無法明白說出口的情感，如白目樂隊第一張專輯《 Kiss Your Eyes》的 〈比多更多〉，我在創作時有參考她詞曲上演唱的詮釋方式。

3. 五月天 《五月天第一張創作專輯》（1999）

國中時五月天推出了第一張專輯，那時候才開始對搖滾樂有些微的概念，會去分鼓、結他、Bass 、主唱，也因為五月天的關係，去看了人生第一場搖滾演唱會，大鼓低音透過外場的喇叭，讓我的心臟第一次被聲響重重撞擊著，原來搖滾樂live是多麼有生命力的一件事。

4. Bikini Kill 《 New Radio 》 （1993）

高中參加熱門音樂社時，在成果發表會上cover了〈 New Radio 〉這首歌，充分表現我青春期猛烈亢奮的能量，她那挑釁父權憤怒的唱腔方式我也借用了一些在自己的創作上使用。白目在一開始組團有個原則就是要「雞掰」（閩南話激怒人之意），穿著雞掰、歌詞雞掰，一切都要像 Bikini Kill 無不挑釁才行。

5. Sonic Youth 《 Washing Machine 》 （1995）

會聽 Sonic Youth 完全是因為 Kim Gordon 嗓音加上她的舞台肢體魅力，性感又帥氣。高中時意外聽見 Sonic Youth 的〈 Plastic Sun 〉，非常躁的吉他音色，加上 Kim Gordon 式獨一無二的唸唱，才開始聽 Sonic Youth 的其他專輯，並且透過 〈 Little Trouble Girl 〉這首歌認識The Breeders等以女性為主的樂團，也從 Sonic Youth 的創作脈絡中喜歡上紐約70年代特有的 no wave 風格。

6. Yeah Yeah Yeahs 《 Fever To Tell 》（2003）

瘋馬子 Karen O 深深的影響我，她是少數吼起來又瘋又爽，唱起情歌浪漫到催淚很少見的主唱。歌詞通常簡單幾個字卻總能精準傳達出各種情感，不廢話、不囉唆有著相當龐克的態度。當我有時感覺在台灣玩音樂一不小心想太多，不夠純粹時，便會拿出 Yeah Yeah Yeahs 的專輯出來聽。

7. 東京事變 《教育》 （2004）

椎名林檎似乎已成為台灣女主唱必聽的教材歌手，幾乎沒有女主唱不喜歡椎名林檎她那性感撫媚又夾雜著日式冷暴力的風格，編曲上非常的華麗，在混音、母代後期製作也壓很兇，那種強迫你一定要注意到她的態度跟歐美的搖滾樂風格差很大，能量是尖銳的。這張專輯我在白目成團的初期很常聽，很常練習東京事變的歌曲學習處理我高音音色的唱腔部分。

8. PJ Harvey 《 Rid Of Me 》 (1993)

這張專輯是一開始剛接觸歐美搖滾樂時很常聽的專輯（至今練結他也會拿這張出來抓歌練習），加上封面經典的照片，是一張充滿陰性能量的搖滾作品，可以感受聽見 PJ Harvey 的狂野與不羈，我很喜歡在youtube上搜尋 PJ Harvey 彈吉他的live來看，被她發自內心的真實表演方式感動，搖滾樂有一個最獨特的魅力與迷人特質，在於不那麼著重歌唱美聲技巧。

9. The Chemical Brothers 《 Further 》 (2010)

The Chemical Brothers 我最喜歡的電子雙人組合，《 Further 》整張專輯的浪漫程度不輸給名曲〈 Star guitar 〉，這張專輯剛好出現在白目樂隊鼓手更換之際，bass手 Johnny Fan 與我開始研究如何使用電腦軟體、鼓機編曲，因而誕生出〈死男孩 2011〉卡帶EP版，裡面的三首歌都使用電腦軟體製作，在聲音的使用上也讓我有更多跳脫純搖滾樂配器以外的想像空間。

+1 白目樂隊 《可笑的一天》 (2017)

白目的第二張專輯《可笑的一天》裡面有很多探索新音樂的風格上實驗，企圖跳脫以往 dance punk 為主的風格，〈深海魚〉、 〈野獸飛船〉在作曲時也以電子樂的節奏模式編曲，在詞曲上也更貼近我現在的生活，我已經練瑜珈很多年，對於內在靈性的探索上發展出了自己的哲學觀。我希望第三張專輯能夠持續發展這樣的元素，但依舊保持狂野性感的白目式風格。

白目樂隊 即將來港演出：

白目樂隊 <可笑的一天 Ａ Fucking Day> 巡迴香港專場

2019/1/26（六）

共演樂團： Twisterella*

演出地點：香港TTN

進場時間 ：19:30