異次元電音美少女「勸世寶貝喵喵」年初四來港演出

兩年前以一曲〈喵電感應〉在兩岸引起激烈的感應現象,台灣電子樂團「勸世宗親會」的成員勸世寶貝喵喵( Trance Baby Meow )於去年五月推出第二張個人專輯《喵喵迷因姆咪》後持續活躍,將於今年 2 月 8 日首度來港演出,由早前邀來 Deca Joins 的「識你佳」加上「一夜限定」兩組人馬聯合主辦。

「勸世」一詞源自電子音樂類型「 trance 」,取其國語偕音而成。

2015 年底,台灣出現一個名為「勸世宗親會」的地下電音團體,由翁會長主導,其中一曲〈喵電感應〉在 2016 年一月經由台灣當地的知名網上論壇 PTT (可類比香港的高登及連登網站)的帖文開始走紅,洗腦旋律以及極盡無厘頭之能事的歌詞備受矚目,其 mv 點擊率於一週間就超越當時席捲華語獨立樂圈的草東沒有派對成名作〈大風吹〉。

而負責主唱〈喵電感應〉的成員「勸世寶貝喵喵」也自此走紅,前衛的俗艷裝扮配上她超無厘頭的說話和打字方式,頗受年輕網民認可,同年十月推出處女專輯《喵喵異次元 1.1》首批發行瞬間售罄,人氣之高甚至有在當地舉辦粉絲見面會的先例,可說是地下偶像級數的人物。

喵喵於 2017 年底一度脫離宗親會,改名「性感寶貝咪咪」並轉而回歸與羅雷集團合作,不過半年之後又改回來,在去年五月無預警發表新歌〈傻眼咪咪〉。經過 Facebook 上載《喵喵英語小教室》、《氵尼 會不會 感覺 口 ㄔ艮氵曷》等莫名奇妙的短片再度累積話題人氣後,推出了第二張個人專輯《喵喵迷因姆咪》,專輯同名曲被信徒們形容為「人類唯一可以穿越到高等次元的機會」。

這種充滿惡搞意味的創作方式近年蔚然成風,不過也有樂迷反映勸世宗親會的作品「這麼難聽唱什麼鬼」,那倒是要聽聽喵喵唱的生日歌和聖誕歌了......她認真唱起來的歌聲連模仿 Mariah Carey 也幾可亂真,只能說刻意惡搞也是一種對時代的反動吧。

勸世寶貝喵喵其實可說是比 9m88 更早出現的台灣網絡偶像,在香港也曾造成一陣哄動,今次《勸世喵喵太空約會 Make Love in the Trance Night 》除了喵喵外,亦有 Luna Is A Bep、Tripe G、火炭麗淇 和 Kelvin T 等香港年輕單位參演,日期定在農歷年初四,也是 2019 年的情人節前夕,相信會是一場氣氛不錯的演出。

勸世喵喵太空約會 Make Love in the Trance Night

2019 年 2 月 8 日

晚上七時半 至 十一時

MOM Live House

網上購票 按此