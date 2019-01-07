JB - 潮共 ：唔係為抽水 盲追潮流係社會問題

JB 自前作〈 點解咁撚肥 〉後，得到大家廣泛的關注，新作 〈 潮共 〉傳唱度亦極高，連在抖音都好多人玩，但有人投訴「點解個mv無潮牌？係咪無錢拍？」看來大家不明白JB的意思，睇睇佢詳盡解說。

係呀係呀叻呀叻呀 知你好撚型 係呀係呀叻呀叻呀 知你好撚勁 JB 〈潮共〉

〈潮共〉首歌講乜？

JB ：本身〈 潮共 〉這首歌，好多人誤會笑鳩潮童，抽鳩名牌，其實唔係，好多人誤會咗我。個概念係唔需要麻木去追潮流，要尊重自己，要尊重返藝術。因為我本身做售貨員，例如好多人買 Supreme ，其實都唔需要看款式，只要邊件有佢size，就買那件。根本都唔需要理自己鍾唔鍾意嗰件貨，只要係 Supreme 就得，呢個係一個好撚大嘅問題。

可能聽眾誤會了keep住去抽水去笑鳩人，因為香港人就係喜歡呢呃啲嘢，但我本身概念唔係咁。 JB

例如你唔需要知道 Kanye West 係邊個，而家興 Yeezy ，就買 Yeezy ，我知道呢樣嘢就可以吸引到人哋嘅注意，根本唔尊重藝術，唔尊重自己，無咀嚼過自己鍾意乜嘢，一直俾潮流拉撚住，其實我想表達的意思係著乜都好，最緊要自己鍾意，而唔係為了滿足別人才去買。著衫應該係滿足自己，唔係滿足人哋嘅概念，〈 潮共 〉就是要表達這個概念，但可能聽眾誤會了keep住去抽水去笑鳩人，因為香港人就係喜歡呢啲嘢，但我本身概念唔係咁。

〈 潮共 〉mvYouTube留言節錄，看來部份觀眾誤解JB所表達的意思。首歌就係唔鼓吹大家麻木追潮牌。

介紹一下今次嘅音樂班底？

JB ：音樂班底其實就係我同 GREYTONE 嘅成員 KENI ，佢本身唔係整beat，而係唱歌，於是我們就研究一下。我寫咗啲詞，揾佢一齊食個午飯之後，就上咗佢studio，即係佢屋企，突然好 free style 咁，做咗啲 beats 出來，再放啲歌詞入去，即日完成。可能成件事只係用咗六個鐘，成件事好得意。

整個〈 潮共 〉mv 出現區議員同永發茶餐廳嘅視覺元素，構思係點？

JB ：今次個mv我想講多少少，其實大家都誤會咗個原意。首先， WavyBoys 條一班朋友好鍾意拍嘢，我負責音樂，佢哋的負責視覺。設計上有政黨意味，又有永發茶餐廳，構思上唔係想抽潮童水，好多人話個MV好普通，格格不入，但呢班人無咀嚼過個首歌嘅意思。佢哋想睇我掉一堆好多牌子，一班潮童俾我打，坐住嚟rap，有咁抽水得咁抽水，先係一個好mv？香港人就係咁，無art sense？

JB 化成區議員，講述潮流這個社會問題。當中的街招充滿本土特色。

扮區議員其實係我嘅idea，因為佢哋唔知自己鍾意啲乜，lost咗個觸覺，呢個係一個社會問題，興乜就著乜，甚正只係滿足人哋，自己都滿足唔到。〈 潮共 〉這首歌嘅出發點，係分享一個社會問題，多過唱一首歌，就好似你同區議員講地鐵，同起乜起乜咁。

老是常出現的永發茶餐廳。

好想個mv多啲香港特色的味道，唔只係所謂打卡位嘅霓虹燈同彩虹邨籃球場，香港其實有好多唔同嘅文化元素。好多人會批評個mv同首歌格格不入，係咪無錢拍？如果我無錢，努力去揾咪得囉，驚閪咩！最緊要知自己想拍啲乜！呢啲在我哋生活身邊常出邊嘅視覺元素，我覺得好靚。

點樣做一個唔柒嘅潮人？

JB ：柒唔柒，其實好睇你個人美感去到邊，潮人只係集中於fashion，夠唔夠新、夠唔夠特別，多唔多人識。Fashion只係俾你吸收，真正著衫係叫style，如果你真係鍾意著衫，應該著重於style，著自己喜歡嘅衫就ok。

Fashion只係俾你吸收，真正著衫係叫style！ JB

著衫係睇點著衫，唔係著乜衫。最緊要揀適合自己，同著得舒服，一件好撚爆嘅衫，唔同嘅人著有唔同feel，要了解自己適合乜嘢。

JB 〈 潮共 〉在抖音中有超過900條的cover片段，但歌名被上載者改成 原聲 - Krystal Ting 。

在抖音有人用〈 潮共 〉音樂拍片，你點睇抖音？

JB ：我聽過抖音有人玩，有朋友send過俾我，咪睇吓。可能有人會覺得好low好cheap，但我覺得無所謂。我整首歌出來，大家消化成怎樣都無所謂。開心係去到抖音，可以再去遠啲，始終係一首香港嘅廣東話歌。

覺唔覺作粗口歌特別紅？

JB ：唔覺得粗口歌特別紅，有機會紅嘅話，可能係有種舒壓嘅感覺，同埋同身邊嘅環境好貼切。

1月有乜show睇？