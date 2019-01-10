His Story - Martyr ：我真係想拍到 Game of Thrones 咁架！

一年前的 His Story 首〈 Destination 〉，仲見佢哋好青春活力走均30幾個場景，今次新作〈 Martyr 〉受聖經故事啟發，用殺子獻神殉道者故事講自由意志。呢一年佢哋經歷咗啲乜，又點樣拍到個Netflix級數的mv？

上次扭耳仔訪問過你們的舊作〈 Destination 〉，到新作〈 Martyr 〉，無論音樂同影像風格，都有很大的轉變，這段時間樂隊經歷了甚麼？

His Story ：從舊作〈 Destination 〉到新作〈 Martyr 〉，相隔超過一年了。在此期間，主唱 Waiho 和結他手 Michael 相繼離開香港一段時間，所以樂隊的錄音工作都擱置了。大家各自尋找靈感，希望在未來的樂曲創作上，增添更為豐富的元素。直至去年中，我們重新出發，先後作出不同的音樂嘗試。在四月，我們挑戰了現場即時錄音，配合影像錄製的新嘗試，在中大 Blackbox Studio 完成了〈 Golden Cage 〉和〈 Cactus, Moon, Magic Lake 〉兩首歌的 Acoustic Live Session 錄製工作。接下來，開始馬不停蹄進行新歌錄音，〈 Martyr 〉正是最新一波釋出的作品。2019年，將會陸續發布數首作品。

當初創作〈 Destination 〉的時候，我們著重是傳統搖滾樂隊上的編曲，即是鼓、結他、低音結他、主音上的創作。不過，這一年來，我們漸漸認為，在音樂的創作上，不應只局限於傳統搖滾音樂的「四件頭」元素，而是應該嘗試添加其他樂器，讓樂曲更具層次。直白來說，我們想讓歌曲更富「電影感」。正如我們的團名一樣，希望向觀眾說出牽動心坎的故事。因此，我們不斷試驗新的樂器、聲音效果，放在新曲當中。在〈 Martyr 〉，我們希望呈現出一種浩瀚、澎湃、史詩式的感覺。不多不少，我們是循著一些電影配樂的理念進行編曲。最終目的還是上述那樣，希望讓歌曲變得更具電影感，說出故事來。

說一說音樂影像的創作。〈 Destination 〉的音樂影片創作，全部都是樂隊成員一手一腳構思、取景、拍攝，剪接，人手不多。但〈 Martyr 〉整個音樂錄像就不同了，我們找來大學同學共同合作，構思影像的創作意念，安排演員和製作團隊編制，希望將更高階的畫面，配合編曲上多番雕琢的樂章，製成最終作品，向觀眾呈上最優質的聽覺及視覺饗宴。

His Story 〈 Martyr 〉 製作花絮。

由於我們是結識了很久的大學同窗，早就過了所謂的磨合期。今次拜託他們製作 Music Video ，不需花太多唇舌，一拍即合。他們剛成立製作公司 Mornight Production ，這年來相當多產。期望大家在音樂和影像製作的道路上，一起繼續奮鬥吧！

〈Martyr〉的創作意念？

有一天鼓手阿豹正在宿舍房間練鼓，同是室友的 Waiho 拿著自己的木結他掃chord，靈感呢家野話黎就黎，很快就將〈 Martyr 〉基本的 Flow 都作好了。



由於我們這一年來入手了不少器材，所以在創作上得以突破以往的框架界限，在歌曲的聲音效果和編制上，下了不少心思。加上當時低音結他手 Jeremy （自稱Jer爺）在學校裡接觸合唱團及管弦樂團的演奏工作，因此在主音和唱及弦樂編制上，提供了不少靈感。

His Story 成員團照 (取自His Story fb)

至於整個音樂故事的創作意念，靈感來自著名聖經故事－《創世紀》中，亞伯拉罕獻祭以撒予上帝一節：神為測試亞伯拉罕是否對自己絕對服從，要求亞伯拉罕在高山上將以撒獻祭。亞伯拉罕深愛兒子，不希望獻祭他，卻因要服從神，準備要弒殺親兒。此時一位天使告訴亞伯拉罕停手，因神已得悉他的心意，將會祝福亞伯拉罕的家族。

舊約聖經《創世紀》中，亞伯拉罕獻祭兒子給上帝。 （ 圖片取自 jw.org ）

我們讀過故事以後，心有一番體會，希望以神話經典作藍本，講述一個有關自由意志的故事。導演 Mary認為，相比強迫的操控，肆意挪用信任的權威，很多時更教人難以擺脫和割捨。於是，故事的骨幹，圍繞着四位小朋友被照顧者操控下覺醒，並尋獲自由的故事。

製作團隊試圖營造一個具有儀式感及普世性的影像氛圍。因此在這方面，團隊無論在取景、服裝及道具設計、分鏡腳本、場景調度，以及後期剪輯、調色上，都費了極大心力。

〈 Martyr 〉 編曲加入了弦樂部份，弦樂樂手是支援的樂手？

其實〈 Martyr 〉的編制工作上，弦樂部分我們只是用了midi進行編曲啦。不過，正如以上提過， Jeremy 在管弦樂團上參與演奏工作，於是在我們製作樂曲的過程中，弦樂部分的編寫、聲效方位、音量調度、聲軌進行，都是根據嚴謹的管弦樂團樂曲演奏方式進行編曲，務求讓〈 Martyr 〉的音樂層次加以昇華。

配合弦樂的編曲，His Story 曾在〈 Cactus, Moon, Magic Lake 〉的 Acoustic Live Session 邀請大提琴手 Minnie Mak 參與演出。

講講在怒人錄〈 Martyr 〉 的事？近期好像沒有他的消息

說起怒人？不得了，最近苦心研究 Tinder ，似乎連 Logic 、 Cubase 都不懂用了。在我們承諾介紹一名俄籍索女，免費提供兩晚 InterCon 商務房的利誘下，才肯答應襄助混音工作。

事後煙格外醒神。春宵過後，怒人似乎重拾了自信，狀態返哂來。

曾是本地indie憤怒的代名詞， 怒人 近期長居幕後作錄音師，未有新作發布。 (圖片取自 His Story fb)

他在錄音上的確一絲不苟，除了基本的結他、bass、鼓和主唱錄製，還需要處理我們先前已創作的數十條聲音檔案混音，並提點了我們一些混音上需注意的細微部分，所花工夫實在不少。

春夢成真，得償所願。怒人完成混音工作後，不禁 Whatsapp 我們道：「好正呀！」我們不知意指何事，也許是他十分滿意〈 Martyr 〉的製成品吧。我們在他的錄音室裡，渡過了很多個晚上，順便喝光了他那瓶珍藏「竹鶴」。

另外，順帶一提，我們即將釋出新一首廣東歌曲，歌風上再有突破。請您持續關注我們的 Facebook 和 Instagram 。謝謝！

關於 〈 Martyr 〉的mv拍攝花絮，下篇文章再續。

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