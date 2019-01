【當年今日】Led Zeppelin：齊柏林飛船在50年前搖滾啓航

在50年前最炙手可熱的英國生力軍搖滾樂隊,他們的名字是 Led Zeppelin 。本來只是喚作 The New Yardbirds 的他們在1969年1月出版了首張同名專輯《 Led Zeppelin 》,其開天闢地的典故,是得天獨厚地把藍調/民謠/搖滾共融成其別樹一幟的 heavy rock / hard rock 風格,對搖滾發展留下無遠弗屆的影響力。

50年前的今天——1969年1月12日,成軍只有短短四個月的英國搖滾樂隊 Led Zeppelin 出版了其首張同名專輯《 Led Zeppelin 》。由Jimmy Page 、 Robert Plant 、 John Paul Jones 和 John Bonham 所組成的他們正式起飛啓航,為這支搖滾史上其中一隊最偉大的傳奇性樂團,踏出了重要性的第一步。

最早期的 Led Zeppelin 宣傳照片: Jimmy Page (上) 、 Robert Plant (右)、 John Paul Jones (下)和 John Bonham (中)。(圖片提供:Warner Music )

Led Zeppelin 的開天闢地典故,是音樂造詣技術得天獨厚的他們,得以把藍調/民謠/搖滾共融成其別樹一幟的 heavy rock / hard rock 風格,被視為日後 heavy metal的藍本與奠基石,對搖滾樂壇之發展留下無遠弗屆的影響力。

Led Zeppelin 的首張同名專輯《 Led Zeppelin 》,唱片封面上是由齊柏林公司設計與建造、於1937年發生空難而焚毀的興登堡號飛船。

當年發行《 Led Zeppelin 》專輯時, Led Zeppelin 四位成員的平均年齡才不過23歲,然而這隊英倫新晉年青樂隊的來頭卻殊不簡單。

樂隊發起人結他手 Jimmy Page是來自60年代藍調/迷幻搖滾名團 The Yardbirds。1968年7月 The Yardbirds 解散,但由於尚有一輪北歐斯堪的納維亞(丹麥/瑞典/挪威)巡演仍未完成,樂隊便允許 Jimmy Page 與低音結他手 Chris Dreja 繼續沿用” Yardbirds “名義來履行他們的任務,於是二人便隨即另組新陣容的樂團。原先他們是物色 Terry Reid 擔任主唱,不過因為他有唱片合約在身而推掉了,從而引薦了前 Band of Joy 歌手 Robert Plant 給他們,結果 Page 與 Plant 一拍即合,並與找來 Plant 的好友兼前 Band of Joy 鼓手John Bonham 加入;然而由於 Chris Dreja 決定「轉行」做攝影師,於是 Page 便邀請他任 session 樂手時已認識、曾為迷幻民謠唱作人 Donovan 編曲的 John Paul Jones 接任低音結他手兼且擔綱鍵琴手,這隊以 Page 為首的 The New Yardbirds 便正式成形。

起初 Led Zeppelin 本來只是喚作 The New Yardbirds 。(圖片提供:Warner Music )

這隊 The New Yardbirds 就是帶著 The Yardbirds 時代的歌曲、一批藍調與民謠改編曲目以及他們的原創作品在68年9月舉行斯堪的納維亞巡演。回到倫敦之後,樂隊就在9月底至10月初在倫敦的 Olympic Studios 灌錄樂隊的首張專輯,那是胸有成竹地把他們在斯堪的納維亞巡演現場玩過的東西灌錄下來,共用了36個小時在錄音室把專輯灌錄而成,只花了1,782英鎊錄音室費用。那時樂隊尚未有唱片公司合約,所以錄音費也是由 Page 及經理人 Peter Grant 出資。然後,他們便改名為 Led Zeppelin ——名字由來,是之前 Page 跟 The Yardbirds 隊友 Jeff Beck 以及 The Who 的 Keith Moon 和 John Entwistle 曾傾談組樂隊,有人說不如起個如” lead balloon “(鉛球)的名字;然後由 balloon 變成 zeppelin ,再由 Lead Zeppelin 而變成 Led Zeppelin 。改名為 Led Zeppelin 後的首次公演,是在倫敦巴特錫的 University of Surrey 舉行。

同年11月 Led Zeppelin 以143,000英鎊身價簽約在美國 Atlantic Records 旗下,以新樂隊來說已是非常棒的一紙合約,也成為以出版藍調/騷靈/爵士樂起家的 Altantic Records 在那些年所網羅的英國搖滾樂隊之一,但當時 Atlantic 的負責人仍未看過 Led Zeppelin 的現場演出。不夠兩個月之後,他們的首張同名專輯《 Led Zeppelin 》在 Atlantic 旗下面世,分別登上了英國及美國專輯排行榜第六位和第十位。

《 Led Zeppelin 》專輯的典故,當然還有唱片封面上那艘由齊柏林公司( Luftschiffbau Zeppelin Gmbh )設計與建造、在1937年發生空難而焚毀的興登堡號飛船( LZ 129 Hindenburg )。

專輯的原創歌開場曲〈 Good Times Bad Times 〉正彰顯出樂隊的 heavy rock 風格,當年他們是開創了 album-oriented 先河的英國樂隊之一,所以此曲也只有在美國方面作為 Led Zeppelin 的首張單曲發行而己。

有別於跟著 Led Zeppelin 的專輯,在《 Led Zeppelin 》裡他們仍有不少改編目,如翻玩了 Willie Dixon 的藍調曲目〈 You Shook Me 〉和〈 I Can't Quit You Baby 〉,當中也沾染上多少迷幻藍調氣息。

大玩二次創作有改編自 Anne Bredon 的50年代民謠曲目的〈 Babe I'm Gonna Leave You 〉,歌曲由淒美而推至重型,滿是起承轉合而扣人心弦。

另一樂隊的二次創作是取材自三藩市唱作人 Jake Holmes 的1967年民謠搖滾歌曲〈Dazed and Confused〉,在 Led Zeppelin 的 progressive 詮釋下集撲朔迷離(包括 Jimmy Page 以小提琴弓作迷魂的結他拉奏)與緊湊張力於一身,錄音版本有六分多鐘長度,但曲中的即興演奏段落在現場演出時卻可以大為延伸、最高紀錄可以令全曲長達30分鐘之多。

Led Zeppelin 被喻為 hard rock / heavy metal 老祖樂隊,但他們並不獨只有重型的一面。回到他們的原創歌曲,建基於 Page 之結他 riff 的〈 Communication Breakdown 〉固然夠直截了當而重型霸氣;另一方面,中板的〈 Your Time Is Gonna Come 〉由一手 John Paul Jones 電風琴帶出,曲中亦表現了 Page 的鄉謠 acoustic 與 pedal steel 結他演奏以及他們的 soul / gospel 根源,緊接而來的短短 acoustic-folk 器樂曲目〈Black Mountain Side〉則彰顯出樂隊的印度音樂薰陶。

除了《 Led Zeppelin 》之外, Led Zeppelin 的頭四張專輯也一樣是樂隊的同名專輯;而日後他們的所有錄音室專輯在英、美兩地排行榜差不多張張皆能稱冠,這才是真真正正的搖滾天團。

2014年《 Led Zeppelin 》出版了極具份量的 super deluxe edition box set ,當中包括原裝專輯及 companion audio的黑膠唱片與CD、一本精美硬裝書冊(刊載了大部分未經出版的圖片以及樂隊當年刊於報章及雜誌的剪報)、印有獨立編號的封面art print、高質音檔下載碼等等。(攝影:袁智聰)