【胡士托風波】創始人與 Live Nation 同時辦紀念50周年音樂會？

1969 年 8 月舉行、一個史上最大的搖滾音樂節胡士托(Woodstock)一直以想是音樂界的傳奇,到現在依然是樂迷說不完的話題;50 年後,在胡士托原址建立的 Bethel Woods Center for the Arts 公布與全球最大音樂會主辦機構之一的 Live Nation 舉辦 Bethel Woods Music and Culture Festival 以紀念胡士托 50 周年的音樂節,正當大家可以來一個「音樂與和平」的集體回憶之際,卻來了個大龍鳳!胡士托的聯合創始人 Michael Lang,他上周公布會在原址 240 公里外的地方舉辦一個「公認為唯一授權」的胡士托紀念音樂節,兩個音樂節更是同一個周末舉行,那... 那是真的「愛與和平」還是「胡士托之爭」呢?音樂人、樂迷又如何選擇好呢?

傳奇大型音樂節胡士托,50 年後會再在原址舉行,但卻不是一個,而是兩個!

胡士托的聯合創始人 Michael Lang,上周向外宣布他將舉辦一個「公認為唯一授權」的胡士托紀念音樂節,卻與在胡士托原址建立的 Bethel Woods Center for the Arts 所舉行的 Bethel Woods Music and Culture Festival (以紀念胡士托 50 周年)的音樂節「撞期」 ,兩個音樂節更是在同一個周末舉行(今年 8 月 16-18 日)。由於在 Bethel 的原址已被預訂,所以 Michael Lang 辦的那個要移師到 240 公里外的 Watkins Glen 舉行,不過看來場地沒影響 Michael Lang 對主辦音樂節的雄心。

「Bethel 對 Woodstock 來說當然是個好地方,但卻滿足不到我今次預期的紀念音樂會。」Michael Lang 這樣說。Watkins Glen 其實是一個 NASCAR 賽車場,於 1973 年曾舉行過 Summer Jam,表演單位有 Allman Brothers Band、Grateful Dead 和 The Band,更吸引了達 60 萬樂迷入場,是當時的紀錄來。相反,現在於 Woodstock 原址的 Bethel Woods Center for the Arts,只能容納 15,000 人… Live Nation 這一個版本的胡士托紀念音樂會也會主要是邀請不同樂手及新晉音樂單位演出,和會舉行如 TED 相類似的講座,入場的大眾也可參觀 Woodstock 博物館等等。

Michael Lang 又是 Woodstock Ventures 的合作伙伴,後者擁有所有關於 Woodstock 的版權及知識產權,宣傳上一定更得心應手。Michael Lang 這一個胡士托紀念音樂節預計會有三個主舞台,超過 60 隊樂隊參與,當中包括音樂與行為藝術表演,向這個有 50 年歷史的音樂節致敬,入場樂迷更可在當中露營、藝術品展覽、電影放映會及豪華飲食。

當然現在要關心的,是不要「爛尾」,可以如期舉行。大家等多一會,2月會有新消息及樂隊名單公布。

其實 Woodstock 曾於 1994 及 1999 年復辦過,94 年那一次得到非常正面的迴響,鑽石級的演出陣容如 Bob Dylan、Aphex Twin、Metallica 等等,成為一時佳話,可惜 99 年那一次入場人士失去自律,發生暴力事件、縱火,甚至性侵... 今年這一次,會是好是壞呢?

