【你可能忽略咗】《廣告牌殺人事件》呢隻 OST 應成經典！

沒錯啊,《 廣告牌殺人事件 》( Three Billboards Outside Ebbing, Missouri )已經是兩年前的電影,但絕對應該一看再看、三看、四看。除了電影是一套 masterpiece 之外,其 OST 也是一張可能被大家忽略了的 soundtrack,不論原創的配樂或是所選擇的歌曲也是一絕。現在和大家分享一下這電影、這 OST 的曲目,讓大家再播起這 OST 時有再深刻一點的體會。

先再說說套電影...

個人來說,《 廣告牌殺人事件 》絕對應該在去年初舉行的奧斯卡金像獎奪最佳電影,不過最後落了在《 忘形水 》(The Shape of Water)手中;想深一層又是的,《 廣告牌殺人事件 》是用一個平凡村鎮發生的事去嘲諷、去從旁側擊整個美國社會文化及制度,更是一針見血:族種歧視、性別歧視、霸權、階級不公,甚至是軍隊內部包庇... 此電影更要是由 Martin McDonagh —— 一位英國導演自編自導,作為美國影藝學院(AMPAS)舉辦的獎項又怎會讓一個「寸美國寸到一棟都冇」的英國人威威?但《 廣告牌殺人事件 》絕對是一套經典,沒有過份 dramatic 的演繹或演員表情,卻完美牽動觀眾情緒。

《 廣告牌殺人事件 》一定要從頭開始聽...

Martin McDonagh 請到了 Carter Burwell 為電影作配樂師,Burwell 大家真的不會對他陌生,是著名導演高安兄弟( Coen brothers )的「御用」配樂師 —— 15 部他們電影的配樂都是 Burwell 包辦。他也曾為 2015 年由 Cate Blanchett 、 Rooney Mara 主演的《 卡露的情人 》( Carol )主理配樂,也曾經和導演 Spike Jonze 合作,主理過他的三部作品 —《 玩謝麥高維治 》( Being John Malkovich )、《 何必偏偏玩謝我 》( Adaptation )和《 野獸冒險樂園 》( Where the Wild Things Are )的原聲配樂。

有看過《 廣告牌殺人事件 》,一定會被開首的 Thomas Moore 的〈 Last Rose of Summer 〉所震攝,當「 'Tis the last rose of summer, Left blooming alone 」響起,配上電影中影著密蘇里州的景色,OST 中的主唱人是美國女高音 Renée Fleming,不過其實這一首寫於 1805 年的作品,結合傳統樂曲 〈 Aislean an Oigfear〉 成歌的著名愛爾蘭詩歌,已被多位音樂家、作曲家採用過; 甚至流行文化也是其 fans。威爾斯女歌手 Charlotte Church 也現場表演過呢。

這些都百聽不厭...

另一首就是美國著名 country 歌手 Townes Van Zandt 的〈 Buckskin Stallion Blues 〉,OST 內有他的 1987 年原著作品,但在電影中,則是在最後一幕主角 Mildred 和 Dixon 說「我們去到再決定(殺不殺死他)吧。」完場出 credit 時播出的、由女唱作人 Amy Annelle 翻唱的版本, Amy 的演繹比 Townes 的來得更帶一絲絲愁緒。她這首翻唱版也收錄在她的專輯《 The Great Unveiling 》中。

Townes Van Zandt 版本

Amy Annelle 版本

當然還有 Monsters of Folk 的〈 His Master’s Voice 〉、 Joan Baez 演繹 The Band 的〈 The Night They Drove Old Dixie Down 〉、The Left Banke 的經典〈 Walk Away Renée 〉—— 雖在 OST 中是由 soul 樂隊 The Four Tops 演繹,但大家可以聽到所有代表著美國 folk 的另類經典歌曲。

若說《 Red Dead Redemption 2 》的 OST 完美呈現 1899 年的美國西部,那麼這一張《 廣告牌殺人事件 》OST,則完美展現出現今美國的真實寫照和日常了。

聽《 廣告牌殺人事件 》OST 全碟

紐西蘭 lo-fi 男 Pickle Darling 新碟繼續童真 100%

黑鏡電影即時選擇不同結局好新潁?樂隊 Chairlift 一早做過啦!

【聽 chillwave】三個必聽 synthwave YouTube 頻道

【思考題】人工智能編曲是好幫手還是作弊?

【情傷變 Ex:Re】Daughter 女主音玩 Solo 全新專輯釋出

【打機扭耳仔】《Red Dead Redemption 2》OST 是今年最佳專輯?