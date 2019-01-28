30個音樂典故 揭開 Kraftwerk 發電50年 如何練成電音教父 (下)

德國杜塞爾多夫（ Düsseldorf ） 殿堂級電子樂團 Kraftwerk 是公認的電音教父、電音先鋒，無遠弗屆的影響力不但遍及 krautrock 、 synth-pop 、electro-disco 、 house 、 techno 、 IDM 、 8-bit，連 hip hop 、 industrial 、 post-punk 以至當今的 synthwave 等音樂流派是受其影響甚深。在 Ralf Hütter 領軍50年下，大家對 Kraftwerk的認識又有幾多？上兩集寫了他們樂隊的萌芽源自於食迷幻藥、捍衛德語、曾惹的非議、神秘錄音室、唱國語、為拍mv學踩單車......等，最後這一集繼續講他們如何影響黑人的 hip hop 、為坂本龍一音樂計劃客串、電子教父致辭不「電子」......等典故。

21. 黑人 hip hop 也受 Kraftwerk 的影響

人所共知 Kraftwerk 對整個 synth-pop 運動留下根深蒂固的重大影響力，然而他們又如何影響到來自美國黑人文化的 hip hop 音樂呢？關鍵性是美國紐約市 hip hop 先鋒 Afrika Bambaataa 在1982 年以 Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force 名義發表的 electro-boogie / electro-funk / electro hip hop 神曲〈 Planet Rock 〉，曲中便是 sample 了〈 Trans Europe Express 〉的 synth riff 以及〈 Numbers 〉的素材，其採樣運用亦得到 Kraftwerk 官方應可。另外，其1983年「環法單車大賽」主題曲〈 Tour de France 〉，又出現在1984年「霹靂舞」 breakdance 電影《 Breakin’ 》(又名《 Breakdance 》裡，成為 Turbo 那場「掃街舞」的配樂。

胎死腹中的1983年專輯《 Technopop 》。

22. 《 Technopop 》為何胎死腹中？

1983年發表了「環法單車大賽」主題曲〈 Tour de France 〉後，原定當年會出版一張名為《 Technopop 》的新專輯(原本打算喚作《 Technicolor 》但因為這 名字已是註冊商標所以不能使用)。《 Technopop 》專輯不但已有了唱片編號，連唱片封套設計與廣告也完成。然而在發表之前夕，他們卻以作品是用 analog 器材灌錄而聲音不夠摩登為理由，把專輯臨時抽起，繼而胎死腹中；當中的曲目日後被重灌成1986年專輯《 Electric Café 》。

23. 〈 The Telephone Call 〉mv 最後一次以真人亮相

1983年專輯《 Techno-Pop 》胎死腹中，然後他們把當中的作品以數碼器材重灌，並帶到紐約市由製作人François Kevorkian花了很長時間來混音，最終命名為《 Electric Café 》在1986年底面世，其前衛性卻是落在其 sonic design 製作，勾勒出樂曲的立體數碼音樂空間。專輯的點子之一，是帶來了第一首、也是唯一一首由 Karl Bartos 主唱的歌曲〈 The Telephone Call 〉，此mv也是 Kraftwerk 最後一次以真人亮相的音樂錄像。當《 Electric Café 》在2009年再版發行時，也回復本名《 Techno Pop 》。

24. 擺脫 analog 以數碼電音技術重灌舊作

1990年間 Kraftwerk 的Kling Klang 錄音室完成改建，添置了一批 MIDI 數碼器材，他們實行要擺脫繁複的 analog 音樂科技。第一個計劃不是創作新歌，而是把樂隊所有舊作品轉爲現代化數碼制式的 music data ，將封塵已久的analog母帶裡所有素材(包括人聲)， sampling 到一台最新的 Synclavier 電子合成器裡(主要由後來正式加入成為樂隊成員的音響工程師 Fritz Hilpert 負責)，好讓樂隊的曲目可以重新詮釋與灌錄成數碼版本。然後，就在1991年出版了re-make專輯《 The Mix 》——他們有意出版一張精選專輯，但又不是原原本本地輯錄舊作錄音，而是把舊作以數碼電音技術重新灌錄出來。〈 The Robots 〉的「無腳機械人」也是在這個時期粉墨登場。

25. 相隔13年在 Electronica 紀元重出江湖

沉寂多年後，Kraftwerk 在1997年為英國電音音樂節《 Tribal Gathering 》帶來復出公演，在90年代的 electronica 紀元重出江湖，而成為一時佳話。到了1999年底，他們於德國發表《 Expo 2000 》科技博覽會主題曲〈 Expo 2000 〉，是 Kraftwerk 足足13年來的全新曲目，此單曲在2000年初才作世界性發行，後來改名為〈 Planet of Visions 〉。

坂本龍一策動的「反地雷」音樂計劃 N.M.L.的單曲〈 Zero Landmine 〉由 Kraftwerk負責 sound logo。

26. 為坂本龍一「反地雷」音樂計劃客串

一直以來 Kraftwerk 都沒有任何對外的合作，如曾叩門的 David Bowie 及 Michael Jackson 也未能成事；而他們也從不會在別人的唱片裡客串，絕無僅有的一次，是坂本龍一策動的「反地雷」音樂計劃 N.M.L. ( No More Landmine ) 在2001年發表的籌款單曲〈 Zero Landmine 〉，便破天荒地得到 Kraftwerk 情商參與負責 sound logo 的電腦人聲。

27. 《 Tour de France Soundtracks 》是17年來全新錄音室專輯

2003年 Kraftwerk 發表了自《 Electric Café 》以降17年來的全新錄音室專輯《 Tour de France Soundtracks 》，標誌著這隊電音先鋒教父樂團的重大回歸，主題也配合「環法單車大賽」100週年。這是一張圍繞著運動之美麗和諧為題的概念專輯，呈現著簡約的音樂線條、詩意的美態與婀娜多姿的立體電音空間。繼續體現他們的前進性高科技電子音樂理念。

28. 度身定造流動性巡演器材

Kraftwerk 在80年代舉行巡演，他們儼如帶著其 Kling Klang 錄音室上路、笨重的器材數以噸計，所以要四處巡演也是龐大工程。自2002年秋天一場假巴黎 Cit de la Musique 舉行的演出起開始採用四台度身定造的 laptop 電腦與 soft synth ，取代從前台上繁複的電子儀器，讓現場演出器材精簡化， Kraftwerk 也自此成為活躍於流動性地舉行巡演的樂隊。到了2005年，Kraftwerk 更首次出版現場專輯及影碟《 Minimum-Maximum 》。

29. 八張專輯 digital remasters 再版發行 執聲執封面連 credit 都執過

Kraftwerk 在1974至2003年間的八張專輯《 Autobahn 》、《 Radio-Activity 》、《 Trans-Europe Express 》、《 The Man-Machine 》、《 Computer World 》、《 Techno Pop 》(即《 Electric Café 》)、《 The Mix 》和《 Tour de France Soundtracks 》在2009年以 digital remasters 形式及重新包裝作再版發行，當中過半數專輯皆換上新的封面設計，而唱片的 credit 內容也經過重新整理，詳細列出各成員所負責的項目。如《 Computer World 》和《 Techno Pop 》仍是 Wolfgang Flür 在任時期的專輯，但音樂項目崗位上卻已不再見到他的名字，以顯示當時他並沒有具體參與專輯錄音。同時，還有把這八張專輯結集成《 The Catalogue 》這套 8CD Box Set 。

Ralf Hütter 在 Grammy Awards 手執「貓紙」上台致辭。（互聯網圖片）

30. 電子教父獲格林美終生成就獎 致辭卻並不「電子」2014個 Kraftwerk 獲取第56屆Grammy Awards的「終生成就獎」，Ralf當日在致辭上說道：「大家都知道，我們始於60年代末、1968年的學生運動革命，我們在杜塞爾多夫一帶的實驗視覺藝術圈耕耘，因為只有藝術畫廊與美術館才容許我們演出。」然後還引用了一段其1978年經典作〈 The Robots 〉的歌詞：

We're charging our battery / And now we're full of energy / We're functioning automatic / And we are dancing mechanic / We are programmed just to do / Anything you want us to / We are the robots. Thank you Ralf Hütter 在 Grammy Awards 的致辭

有趣是發表致辭時，Ralf 竟是「不電子」地拿著一張「貓紙」。

31. 以 3-D 音樂會演繹的版本出專輯奪得 Grammy Awards

Kraftwerk 自2012年起開始舉行配以 3-D 立體影片的 3-D World Tour ，並為作品帶來全新演繹的版本；與此同時，他們亦舉行《 The Catalogue 12345678 》系列演出，那是一連表演八場、每場音樂會皆鉅細無遺地逐一玩出樂隊由1974年至2003年間八張官方專輯的曲目。2017年他們出版的《 3-D The Catalogue 》八張專輯黑膠唱片box set 以及四張 blu-ray 影碟加236頁書冊 box set ，便是輯錄 Kraftwerk 在2012至2016年間於紐約市、杜塞爾多夫、倫敦、東京、悉尼、洛杉磯、巴黎、柏林、阿姆斯特丹、哥本哈根、奧斯陸、畢爾包等城市演出的現場錄音及影片而成。而 Kraftwerk 亦憑著《 3-D The Catalogue 》而在去年奪得 Grammy Awards的「最佳跳舞／電音專輯」獎項。

望穿秋水苦候多年， Kraftwerk 終於在2008年12月5日首度登陸香港演出，在 AsiaWorld-Expo 的 Hall 9 舉行香港場音樂會，可惜 Florian Schneider 已經退出，看到是 Ralf Hütter / Fritz Hilpert / Henning Schmitz / Stefan Pfaffe 的陣容。2013年5月4日 Kraftwerk第二度訪港演出，在九展 Star Hall 帶來其 3-D Concert ，看見全場觀眾都架上了他們的官方白色 3-D 眼鏡之場面實在有趣，而陣中的錄像控制員已換上了 Falk Grieffenhagen 。而今年4月29日便將會是 Kraftwerk 第三度來港，再度在 Star Hall 舉行他們的3-D Tour 演出。

重溫：

第1-10個電音教父 Kraftwerk 是如何練成的音樂百科知識 （萌芽源自於食迷幻藥、捍衛德語、曾惹的非議...... ）

第 11-20 個電音教父 Kraftwerk 是如何練成的音樂百科知識 （神秘錄音室、唱國語、為拍mv被迫學踩單車...... ）