【 Show 後煙 】白目樂隊 可笑的一天 小糕：終於可以穿衣服拍戲

扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外，都好想聽到樂迷的心聲！現帶來【 Show 後煙 】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享！表現狂野的白目樂隊 台下的show後感同生活近況如何呢？

觀看白目樂隊成員的演出感受，先重溫演出的全流程圖集及 白目樂隊 主唱 小糕 的9+1唱片推介：

白目樂隊 主唱高小糕。

主唱 高小糕：「今天演出蠻爽的！今天演出蠻順利！也有達到一個自己的標準和狀態。我們準備這場表演比較長，差不多兩個月，花很多時間討論跟練團。(最近有什麼計劃？)我一直當人體模特兒，當了很久，之前拍一些影像的東西都是裸體，最近在一個電影短片，終於可以演一個有衣服穿的角色，成為一個演員。我一直花很多時間去練習肢體、表演、樂器的演奏。」

小糕 本身也是個裸體模特兒。

白目樂隊 bass手 范仲瑜。

范仲瑜：「今晚感覺很爽！越來越好！今年計劃都寫歌，會有新EP。(會再有白目二分之一的電子風格？)之後才知道，暫時只會做白目。」

范仲瑜 除了玩樂團，平常的時間也努力打工。

白目樂隊 鼓手 小光。

小光：「今天比較熱比較開心。今年的計劃有很多作品。(團員說你要結婚？) 是真的。(恭喜恭喜) 還有我最近想買一個A&F的小鼓，對！還有我在香港想買一個滑板車！(是電動的還是？)特製的滑板車，電動的我已經有，我也把它取名字叫『車太炫』。」

白目樂隊 結他手 建緯。

建緯：「今天很爽，我第一次來香港，也是第一跟白目來，我彈白目快兩年。(之前玩什麼團？) 我有一個電子搖滾樂團叫『電話亭』。今年計劃是跟白目做EP，今年我可能會開一間酒吧，名字還未想，是輕鬆可以喝酒的地，會播一些搖滾樂、電子、jazz吧！」