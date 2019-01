【新歌速遞】 Peter Doherty 、黃衍仁、 Sunflower Bean ...

子曰:新歌何其多,好彩有扭耳仔介紹返。今期精選有久違的法蘭西 electropunk 雙人組 Kap Bambino 、香港唱作詩人黃衍仁、去年來港的紐約獨立三人樂隊 Sunflower Bean 、英國樂隊 The Libertines 主唱 Pete Dopherty 以及 X Japan 主音 Toshi 的新作。

Kap Bambino - "Erase"

好一陣子沒聽到如此精神爽俐的 electropunk 了!法國電音雙人組 Kap Bambino 由男製作人 Orion Bouvier 的暴力電音驅動,加上女主唱 Caroline Martial 的狂野風格不免令人想起 Crystal Castles,這種比較其實在 CC 初出道時也算是個熱門話題 —— 但許多樂迷沒注意到前者早於 2002 年發表第一張作品,算起來可說是 Crystal Castles 的前輩呢。繼2012年的專輯《 Devotion 》後 Kap Bambino 終於再有新作〈 Erase 〉,感覺不輸 CC 任何全盛期佳作,生猛依舊。

黃衍仁 - "絕望是一種福音"

以一段如弦樂被扭曲般的雜音開場,單薄而沉重的鋼琴音,黃衍仁唱道:「絕望是一種福音,我願共你分享」。嗓音帶點早期 James Blake 的味道,卻有著 autotune 不能比擬的實感。隨著歌曲深入,我們能夠聽見在編曲上愈趨豐富,在大約三分鐘的位置加上管樂,鋼琴也可始變得生動,以樂器演奏的方式去設計人聲合唱,衍仁的話語有時候是主體,有時候融入歌曲的架構之中,思緒不知不覺就跟著曲子走。後段用上電子鼓和多種合成音效,風格驟變,歌詞亦變得口語(原始)化:「要建構嘅係我哋而唔係奴役我哋嘅野」。聽罷整曲後深深感到這位在都市修行的人物對自身愈發有把握力了。

Sunflower Bean - "Come For Me"

去年 Clockenflap 音樂節結束後,不少樂迷都表示現場看到的 Sunflower Bean 是比 Alvvays 更有味道的樂隊,模特兒女主唱 Julia Cumming 大剌剌的台風更是教人難忘。樂隊剛於上星期推出了全新的五曲EP《 King of The Dudes 》,在經過了兩張懷舊而迷幻婉若的大碟後,新作變得非常爽朗朝氣十足,其中專輯同名曲竟有幾分 The Strokes 架子,不愧是紐紐出身的樂隊。Julia Cumming 一個女孩子唱著「 I am King of the dudes 」感覺相當趣怪,她那抓緊拍子以讀音方式的唱法很有新鮮感,而且非常上腦,強烈建議整張服用。

Peter Doherty & The Puta Madres - "Who's Been Having You Over"

Peter Doherty 與他的樂隊回來了!等等,名字怎麼不叫 The Libertines ?心水清的樂迷看見 Peter 而非 Pete 這個稱呼就該知道這是他的個人習作了,這位不再青蔥但依然浪蕩的英倫才子去年夏天在某法國海邊的別墅花了四天錄音,成果就是即將於4月12日發行的新專輯(暫未命名),包括以下這首單曲〈 Who’s Been Having You Over 〉。

Toshi x 盧戶愛菜 x 吉岡里帆 x 貓 - “Y!BAND結成”

嘛....最後這首其實也算不上是新歌吧。日本的 Y!Mobile 去年起找來人氣女優 吉岡里帆 做代言人,繼美人魚造型後最近轉任高中女教師,而最新一輯廣告就由她介紹新同學 —— X Japan 的主音 Toshi !他的第一句台詞就是叫大家一起夾band,曾經的童星芦田愛菜負責吹牧童笛,吉岡老師是結他手,並且由一隻貓擔任鼓手。雖然只是一首廣告歌,但 Toshi 的歌喉還是如此強大啊,最後那句「Y ~ 最高!」也是教一眾 X 的歌迷會心微笑。