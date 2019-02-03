勸世寶貝喵喵新歌帶你漫遊夢境街：怕生的貓終於開始親近人

台灣電音界地下偶像「勸世寶貝喵喵」將於農曆初四（2月8日）首度來港，伙同 Tripe G 、Luna Is A Bep 、火炭麗淇 及 Kelvin T 等本地單位一同演出，她亦於來港前夕發布全新單曲〈夢境街〉，認真而不造作的風格可說是顛覆了「勸世」一向予人的惡搞胡鬧印象。

玩世不恭 ———— 又或說「惡搞」這種思維在各種文化現在可說是大行其道：長輩圖、vaporwave 、...甚至那些價錢愈炒愈離譜的 Contax T3 傻瓜機，似乎都有著「不出全力就不需承擔太多後果」、「能力愈小責任愈小」、「你不理解我是因為我不想被理解」之類放任心理暗藏其中。透過刻意使用未完成品，或更多地交由機器掌握創作過程（ glitch 、預設字形、自動判定、隨機畫面）去達至某種人為的缺陷美學。這當然無分好壞，而且有著眾多外在因素產生的不可抗力（社會風氣保守，大眾審美能力倒退、budjet唔夠），能夠胡鬧放任渡過人生最具創作力的階段，也未嘗不是一種福氣。

若以上的論述成立，那剛推出新歌〈夢境街〉的喵喵可說是向不幸踏出了一步。

這位台灣美少女的成名故事無需多贇，正正反映了年青人祟尚「惡搞」風氣，譬如喵喵臉書上的「火星文」語法，既是來自網絡潮流，也是各人潛意識中害怕認真表述不被重視，從而放棄（肢解）語言結構的表現。從前我們會說偶像的工作就是帶給人夢想，也許像喵喵或火炭麗淇這種當代另類偶像正在以她們脫離常軌的形象，滿足了群眾無力改變現實的壓抑。

這種夢不免流於淺層顯學，但人是有深度的；創作的本質就是一種探索，所有創作者都會出於自然愈探愈深，也因此喵喵終有一天會超越〈喵電感應〉。

在〈夢境街〉中，喵喵收起過往刻意稚嫩的胡鬧唱腔，以輕柔甜膩的吟唱帶出歌曲的夢幻意味，你也許會感到訝異，這位平素亂唱一通的女孩聲底竟然不錯？其實她本來就有著那能夠詮繹 Mariah Carey 的唱功......主段旋律驚喜地帶有恭碩良早期作品〈全日遊街 Dum Da D Dum 〉的影子，由「翁會長」填寫的歌詞同樣是以遊離現實為題，然而這並不是巧合，若你有細閱「勸世宗親會」過往作品的文字部分，便會發現他們一直都在提倡注重身心靈的生活哲學，雖然表達手法讓人難以認真看待就是了。

可以預見的是有一部分人會認為稍微認真的勸世宗親會不再好玩，但無可否認〈夢境街〉就是喵喵歷來質感最順滑的作品，翁會長在維持一貫 trance 勸世美學之餘，換上稍慢的psychill取向節奏，加入各種如電霧般的合成音效，營造出一種嬌柔婉若的浪漫氣息：仿佛怕生的貓終於向你反轉肚皮，展示柔軟的一面。

勸世喵喵太空約會 Make Love in the Trance Night

Luna Is A Bep 、 Triple G 、勸世寶貝 喵喵 、火炭麗淇 + Kelvin T (DJ set)

日期：8/2/2019 (FRI/ 年初四)

時間：7:30PM - 11:00PM

地點：MOM Live House