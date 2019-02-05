姨媽姑姐要聽！Higher Brothers 新歌祝豬年發財「紅包交出來」

從「海爾兄弟」改換成「更高兄弟」的中國成都 rap 樂團 Higher Brothers，豬年前發布最新作品〈 Gong Xi Fa Cai 〉來應節（攞景還是贈興？），歌一樣夠 trap，也一樣夠囂！

Higher Brothers 最新應節歌曲〈 Gong Xi Fa Cai 〉發表，找來廠牌 1017 Eskimo 旗下的 rapper Richie Souf 作監製，歌曲當然是不停「問候一下」大家，也和大家拜個早年。不過也不改組合「囂」的一面：

偉大的筷子夾起了食物 塞進了嘴裏我感到幸福 我是個 Chinese 我那麽 rich

〈 Gong Xi Fa Cai 〉一樣繼續組合 trap 的風格，也會想起他們的前作〈 WeChat 〉或〈 Made In China 〉，其中國元素也曲如其名，叫大家「紅包交出來」！有外國 fans 在歌曲下也留言「我還聽不懂 Higher Brothers，我在學中文，可是我喜歡他們的音樂！﻿」、「快來法國！」很想知道法國歌迷會不會也派派利是？

香港的樂迷，當你去姨媽姑姐家拜年時，可用藍牙喇叭播這首歌，振振自己聲勢又好，來個下馬威都好，等她們不會對你問長問短「升職加人工未買樓未有女友未結婚未生仔未」啦是不是？但記得待她們「交出」利是才好播！

祝大家豬年「找到了 treasure 我會變得 rich forever」！

【專訪】自由快樂無幫派 成都嘻哈組合Higher Brothers