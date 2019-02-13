第三次衝擊！前衛型格電音祭 Sónar 再度襲港，完整陣容新鮮出爐

發跡於巴塞隆拿的 Sónar 電子音樂節宣布將於今年4月13日，第三度於科學園舉行香港站演出，並即時公開了完整音樂陣容 : MØ 、 Thundercat 、 Bonobo 、 AlunaGeorge 、 John Talabot 及 박혜진 park hye jin 等超過35個單位將於 SonarVillage 、 SonarClub 、 SonarLab 、 SonarComplex 及 SonarDôme 五個露天與室內表演舞台登場。

MØ

繼2017年的 Clockenflap 音樂節演出後，丹麥電音唱作女歌手 MØ 再度來港，將於 Sónar 露天主舞台 SonarVillage 壓軸演出。去年底發表第二張個人大碟《 Forever Neverland 》，除了有 Charli XCX 和 Empress Of 等女將助陣，也巧妙運用了非洲鼓、豎琴和長笛等樂器的聲音去深化自己的風格，隨之舉行的世界巡迴演出被認為比過往更具規模。

Thundercat

Brainfeeder 廠牌旗下的 Thundercat 是美國加州洛杉磯多元樂手 Stephen Bruner 的個人化身，他不僅是低音結他高手、電音製作人，也是唱作歌手；他一手六弦貝斯演奏是多麼造詣高超、有著令人驚豔的爵士樂功架，他一開腔即滿溢黑人騷靈的情味底蘊，再加上精良的電音製作，絕對是獨當一面的 electronic jazz 風格，他的現場演出更以精采絕倫見稱。

Bonobo

本名 Simon Green 的英國電音製作人 Bonobo ，他的 downtempo 電音作品一直以來都是優質保證。已定居美國洛杉磯他在2017年出版的《Migration》專輯再次為他帶來高度評價，並奪得 Electronic Music Awards 的年度最佳專輯。

AlunaGeorge

《 BBC Sound of 2013 》第2名、Aluna Francis 與 George Reid 所組成的二人組 AlunaGeorge ，他們的打造出結集 synth-pop 、 R&B 、UK garage 而來的 future-pop 姿態。

John Talabot

與 Sónar 同樣來自巴塞隆拿，這位電音好手於2012年推出《 ƒIN 》展示出一手糅合 deep house 、 disco 及 indie pop 的好功夫，後來亦受邀參與 !K7 著名的《 DJ Kicks 》系列。

박혜진 park hye jin

韓國電音的女子代表來說，去年有眼鏡妹 yaeji 跑出，今年必然大推這位賣相清秀的 박혜진 park hye jin ，簡潔的 house beat 配以 박혜진 甚具厭女氣質的唱腔，沒想到這麼快就有機會在香港欣賞其演出。網上資料不多，只知道此妹子在墨爾本廠牌 clipp.art 發表了一張五曲 EP，扭耳仔早前亦介紹過其中的先行單曲〈 I DON’T CARE 〉。

Anja Schneider

2018 年電音界話題人物之一，Anja Schneider 的冒起除了有賴她大受好評的個人專輯《 SoMe 》，更因為她在柏林大型電台Radio Eins 的節目主持人身份，以及由其創辦的「 Sous 」音樂廠牌的成功，見多識廣的她既能交出如 OMD 那種大堆頭 electro band sound，也擅長操弄 Detroit techno 及極簡主義的節奏美學。

Gaika

來自倫敦南部的 Gaika Tavares，去年於傳奇電音名廠 Warp 發行了首張大碟《 Basic Volume 》，定期為時尚雜誌《 Dazed 》撰寫小說的他在音樂風格上帶有歌德式的浪漫詩意，也愛工業味濃的重型電音風格，是位與別不同的 dancehall 好手。

除了以上介紹的單位，今年 Sónar 還有加拿大電音怪傑Art Department，、英國Techno先鋒Benjamin Damage 、來自中國的倫敦beatmaker Object Blue 、加拿大 hip-hop 製作人 Ryan Hemsworth (ft. Yurufuwa Gang) 、上海大熱型格女 DJ Hyph11E 、少女系台灣電音化表 Scintii 、台灣電音實驗家 Meuko! Meuko! (featuring NAXS Corp.) 、 來自福州的多媒體電音鬼才 Hong Qile 。

本地代表們則有出名狂野的 Mean Gurls Club 、 Nerve x pink;money 的跨界別創作實驗、Alexmalism 、JayMe、Sam Giles 、 Ivan Sit 、 Miss Yellow 及 Finsent C 等等。超過35個音樂單位將於香港科學園內五個露天及室內舞台演出，其中包括面向吐露港海濱的 SonarVillage，以及「金蛋」高錕會議中心的 SonarComplex 等等，除了音樂表演外亦會有 Sónar+D 一系列破格且趣味盎然的創意科技節目，展示在地以及環球嶄新科技可能性可謂是整個 Sónar 音樂節的靈魂特質。現正發售的早鳥門票分為 SónarPass 及加上 Late Night Pass 的套票，持有後者可參加該晚十一時後至次日凌晨3時的現場節目。

Sónar Hong Kong 2019

日期：2019年4月13日（星期六）

時間：下午12時至凌晨3時

地點：香港科學園

活動詳情按此