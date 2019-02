新歌速遞 : Cold Cave 、 Shy Boys 、 Foals 、 SASAMI

子曰:新歌何其多,好彩有扭耳仔介紹返。今期精選有依然暴戾的 post-punk 單位 Cold Cave 、柔情兄弟檔 Shy Boys 、英國流行搖滾大團 Foals 以及加洲合成器樂手 SASAMI 的新作。

Cold Cave - Promise Land

每提到 Cold Cave 的主腦 Wesley Eisold ,都不免會想起電影《江湖》中的張學友,就因為同樣擁有一隻鐵製的手掌。自從2009年那張相當出眾的《 Love Comes Close 》後,他在香港樂迷間似乎就再引不起關注,也許與 Joy Division 所代表的黑暗抑壓 post-punk 不再時髦有關,然而 Cold Cave 給我的感覺一直都是更貼近 New Order 那種色彩冷豔的風格。

在2011年的《 Cherish The Light Years 》後 Eisold 擁抱時代變遷,完全捨棄了「大碟」這種創作形式,每年都發行不同的單曲或 EP 唱片,而且每張都售罄。繼去年的《 You & Me & Infinity 》Eisold 再推出了今年第一支單曲〈 Promise Land 〉,在開場一段短暫的空靈女聲吟唱後,立刻插入他招牌式的鼓機 snare 聲響,聽著就像受了電擊般令人神經疼痛,卻又會大呼過癮。

Shy Boys - Dim The Light

說到2014年的最佳單曲,我是必然會選美國堪薩斯城樂隊 Shy Boys 的〈 Follow The Leader 〉,結他和人聲以一種不工整的方式達到了幾近完美的平衡,每次聽都是一種享受。但久候四年,樂隊去年發表的第二張專輯《 Bell House 》卻因為過份追求和諧而顯得尷尬,其中一些 acapela 全人聲合奏的部分更是教人聽著覺得難堪。尤幸他們在剛推出的單曲回復本色,A面的〈 Dim The Light 〉塞滿了有如 A Flock of Seagulls 的80年代電幻流行音色,而那句反覆出現的「點啲Light」亦教人忍不住在心裡和唱,尾段那種狂而不怒的起勢亂奏,更是 Shy Boys 的看家本領。

Foals - On The Luna

Foals 今年將會推出兩張新專輯,沒錯,是兩張。其中《 Everything Not Saved Will Be Lost - Pt.1》會於三月率先面世,繼先行單曲〈 Exits 〉後又於上週再釋出〈 On The Luna 〉。

Sasami - Free

之前介紹過的 SASAMI 又有新作!這首〈 Free 〉同樣來自她即將推出的處女個人大碟,邀得民謠怪傑 Devendra Banhart 獻聲。錯亂的雜訊和洗練的結他演奏互相滲透,SASAMI 以其輕盈的歌聲唱道「 I don’t know what I’m thinking, we both know what I’m drinking 」,精準地道出一段親密關係逐漸崩潰的模樣,情緒隨著歌曲推進而爆發,最終不可收拾。