【有新歌】ionnalee 再「以海抒情」 金身坐太空船

瑞典奇幻 synthpop 女歌手 ionnalee,去年初才推出她以「 ionnalee 」之名製作的首張專輯《 Everyone Afraid to Be Forgotten 》,剛好一年後即公布第二張專輯《 Remember the Future 》將於五月推出!專輯得封面設計未面世,但先來第一首單曲《 OPEN SEA 》,歌名是海,但 mv 更似是 ionnalee 跳入太空艙走到另一個星球一樣!

瑞典女歌手 ionnalee 一直予人神秘又奇幻的感覺,在去年推出專輯《 Everyone Afraid to Be Forgotten 》,剛好一年後即公布第二張專輯《 Remember the Future 》將於五月推出!新一首單曲《 OPEN SEA 》也在日前發布了,大家可以看到她在 mv 中全裸之餘也在身塗上了金漆,又在一個太空船中去到一個如蠻荒星球上唱歌。mv 中更會見到不少以「孕育中」的人體和一棵植物,是寄寓 ionnalee 是「 生命女神 」,為生命發展的始源嗎?

ionnalee 一路來的音樂主題都和自然、生命、孕育有著緊密關係,大家今次先欣賞她的新歌,下一次會和大家詳細了解一下 ionnalee 這一位 synth pop 歌手過去十年的音樂作品和想表達的主題。