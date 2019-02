Eminem 廿年前如神話般鋒芒畢露的《 The Slim Shady LP 》專輯

1999年2月, Eminem 這位美國底特律白人 rapper 出版了其首張主流專輯《 The Slim Shady LP 》,一下子令他成為當年樂壇上最具爭論性而鋒芒畢露、名氣火速飆升的名字,令人知道白人 rapper 也可以很厲害,前途最無可限量,更引發了他的 Eminem 現象。

20年前, Eminem 是樂壇上最具爭論性而鋒芒畢露的名字。1999年2月23日,這位美國底特律白人 rapper 就在 Dr. Dre 的Aftermath Entertainment及 Interscope Records 旗下出版了《 The Slim Shady LP 》專輯,一下子令到來自地下 hip hop 圈子的他有如神話般崛起、成為炙手可熱的饒舌藝人,被喚作「前途最無可限量的 rapper 」。專輯更登上 Billboard 排行榜第二位、首週已售出超過28萬張,繼而在翌年取得 Grammy Award 的「最佳饒舌專輯」,在美國達540萬張總銷量。

忘不了在1999年, Eminem 這位美國底特律白人 rapper 是那麼炙手可熱、鋒芒畢露而來。(互聯網圖片)

更重要的是, Eminem 就是憑著《 The Slim Shady LP 》這張奠定性專輯,成功改寫了白人 rapper 的地位。甚至當年名氣火速飆升的他也帶來了其 Eminem 現象,歌曲內容涉及毒品、性愛、謀殺的爭議題材,被視作反映著美國的真實面貌,也被指為自 Kurt Cobain 以來的最佳白人低下層代言人。

來自美國低下層、成長於單親家庭(而且母親又不務正業),本名 Marshall Mathers 的 Eminem 就是人們眼中的「白種廢物」( white trash )問題青年。少年時代他開始寄情於 hip hop 音樂,在底特律的地下 hip hop 圈打滾,加入過多隊 rap group ,但其白人身分少不免在這個黑人主導的音樂圈子遭受「歧視」、聽到「你是白人孩子為甚麼不去玩 rock 'n' roll ?你在他媽的 rap 甚麼?」等說話。到了1996年 Eminem 在Mark Bass 和 Jeff Bass 兄弟的底特律獨立廠牌 Web Entertainment 旗下出版了他的首張地下專輯《 Infinite 》(只有發行卡式帶及少量黑膠唱片),但因為銷量欠佳、售出不足一千張,令他一度心灰意冷,幸而他並沒有放棄。先在1997年灌錄了《 Slim Shady EP 》,設定了 Slim Shady 這位人物角色,然後又到洛杉磯參加 Rap Olympics 這個全國性 rap battle 比賽,結果他拿了個亞軍,而 Interscope 廠牌的一員就在當晩得到《 Slim Shady EP 》 的 advanced tape 並交給老闆 Jimmy Iovine ,而 Jimmy Iovine 則再把 這位白人 rapper 引薦給 hip hop 巨匠 Dr. Dre , Eminem 就是如此遇上他的伯樂,從而踏上成為名人之路。他的故事也相當之勵志。

Eminem 與他的伯樂 Dr. Dre 。(互聯網圖片)

而在密芝根州 8 Mile Road (2002年) Eminem 的半自傳式電影《 8 Mile 》也是以這條公路命名)之 Studio 8 灌錄的《 The Slim Shady LP 》,已是他的第二張專輯,或可視為他的首張主流專輯。

在《 The Slim Shady LP 》裡, Eminem 固然能夠跟 Dr. Dre 合作,然而大部分製作,那仍是交由 Mark Bass 和 Jeff Bass 兄弟的 F.B.T. Productions 操刀,可見他並沒有忘本。而這張專輯,也告訴了大家他是講故事了得的概念MC高手,他的歌曲就好比一齣齣美劇般。

試聽《 The Slim Shady LP 》

取樣自英國 soul-funk 唱作歌手 Labi Siffre 之1975年曲目〈 I Got The... 〉的主打單曲〈 My Name Is 〉是 Slim Shady 的自我介紹,歌曲來得搶耳之餘亦見其幽默本色,加上由 Phillip Atwell 執導的 mv 看 Eminem 在扮鬼扮馬(由扮前總統克林頓 Bill Clinton 到歌德邪神 Marilyn Manson ) 亦已吸睛。

Dr. Dre 作 featuring 的〈 Guilty Conscience 〉那份戲劇性,是在旁白下帶出三個場景、三位人物的事故,通過 Dr. Dre 與 Eminem 扮演天使與魔鬼的對 rap 來討論正邪交叉點之決擇。

〈 Just Don't Give a Fuck 〉本是來自《 Slim Shady EP 》的曲目,重灌後也成為了 Eminem 的首張單曲。

〈 '97 Bonnie & Clyde 〉即是《 Slim Shady EP 》裡的〈Just the Two of Us〉之新版,也是專輯裡的話題作。歌曲描寫主角謀殺了妻子後,帶著幼小女兒駕車去海旁棄屍(《 The Slim Shady LP 》唱片封面正是這個畫面),曲中有戲場性的夜闌人靜蟲鳴、汽車聲、搬動屍體的聲效,他的 rappin’ 也像對小女兒的溫婉說話口吻。

〈 My Fault 〉道出他在 rave party 給予一名女性友人服食毒品 mushroom 後她由失控到死亡的實錄,〈 Brain Damage 〉是說校院欺凌經驗,發人深省的〈 Rock Bottom 〉和〈 If I Had 〉在人生哲理背後也引伸出他遇過的生活困境及對女兒的懊悔。大唱「 Now don't you want to grow up to be just like me ?」的〈 Role Model 〉那有著一股懾人的感染力。