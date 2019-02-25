【有戲聽】黑豹、波希米亞狂想曲雄霸第 91 屆奧斯卡

今年奧斯卡，Marvel 電影《 黑豹 》（ Black Panther ）擁有 7 項提名、樂隊 Queen 的傳記電影《 波希米亞狂想曲：搖滾傳說 》（ Bohemian Rhapsody ）也有 5 項提名；前者打破了「 Marvel 電影配樂好 dull 」的宿命，成為今屆奧斯卡最佳原聲配樂得主，後者則除了有 Rami Malek 奪最佳男主角外，在聲音效果上也奪下兩獎！

《 黑豹 》（ Black Panther ）奪最佳原聲配樂！由瑞典作曲家 Ludwig Göransson 製作的原聲 OST，受到奧斯卡評審的欣賞得獎，他其實除了《 黑豹 》，也有為《 洛奇外傳 王者之後 》系列電影（ Creed ）、《 毒魔 》（ Venom ）製作配樂，不過最令人注目的，都是有份參與具爭議性、探討美國社會現況、Childish Gambino 歌曲〈 This Is America 〉，大家真正去認識 Ludwig 的音樂。

Spotify 聽黑豹 OST

同一時間，《 波希米亞狂想曲：搖滾傳說 》（ Bohemian Rhapsody ）在聲音效果上奪了兩獎，分別是最佳音響效果獎（ Best Sound Mixing ）及最佳音效剪輯獎（ Best Sound Editing ），是不是因為將 Freddie Mercury 的唱腔完美配到主角 Rami 上呢？（當然 Rami 也有唱的）無論如何，也恭喜 Rami Malek 成為最佳男主角！

波希米亞狂想曲 OST

關於波希米亞狂想曲：探討 Freddie Mercury 內心世界