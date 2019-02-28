RubberBand 視覺設計師 Kenji Wong 專訪 (1)：賣Tee好過賣CD？

從2008年 RubberBand 的Logo設計開始，之後每張的專輯設計，甚至演唱會宣傳及商品，Kenji Wong 一直建構RB的視覺宇宙。KJ現為年輪事務處的主理人，從設計師從市場學的角度，如何協助 RubberBand 及去經營自己的品牌，有很多的資源去發展他們的音樂和創作。

Kenji Wong (KJ) 由他創立的設計公司 「五代十國」(WDSG) 開始為 RubberBand 進行設計工作，到 KJ 另創新公司 「 年輪事務所 GrowthRing & Co 」，11年來 RubberBand 多張專輯及其他商品的設計，大多都是出自 KJ 及他的團隊製作。現今音樂產物不只局限於唱片，更多音樂人相關的商品推出來平衡製作音樂的成本。在專訪的首集，扭耳仔最想了解的是 KJ 怎樣處理音樂與商品化之間的平衡。

Kenji Wong 主理的 年輪事務所，業務涉及設計、廣告製作、品牌經營、服裝等多個範疇。 ( 攝影： Moment Hung )

如何平衡消費品與音樂精神？

KJ ： 我們 (設計師) 不能解答到，我們做一些產品目的是為了平衡他們創作音樂的成本。舉例如 RubberBand 之前的《 HOURS 》演唱會 ，他們投入製作音樂、排練、錄音的時間，遠遠超過做一件T裇的成本，但現實上一件T裇比一張唱片賣得貴，這是極度不合邏輯，但市場就是這樣。

音樂單位推出的紀念品，通常較 CD 貴，但可能銷量會較 CD 高，亦成為今日音樂產業很重要的收入來源。 (圖片來自：RubberBand fb)

KJ ： 消費者寧願買一件T裇，因為他們可以穿出街，但他們能夠負擔約300元的金錢，而且我們推出十多個款式 ( 筆者：還有一個Boxset！ ) 對呀對呀！希望訪問見街後大家繼續買。演唱會買碟的觀眾不是很多，但買T裇的真的很多，這是整個社會的氛圍，不只是香港。

做一張 CD 的時間和成本，遠超過一件樂隊紀念品，但 CD 卻越來越少人買。 ( 攝影: Moment Hung )

KJ ： 相反來說，只有這樣做才能支持到他們去做音樂。我們不應連這種東西 (做產品) 也放棄，只是去怪罵社會沒有人去聽音樂，更要想辦法令大家繼續留意這些音樂人，知道他們有新專輯。例如我們會用一句歌詞去演化成一件物品，引誘聽眾去聽那首歌，這是我們 (設計師) 應有的使命。

將歌詞演化成廣受大眾注意的產物， SOLITON 廣告相信是 KJ 的代表作。 (圖片來源：年輪事務所官網)

KJ ： 我不懂驅分音樂類別，但又明白做音樂的人喜愛去驅分大家。如果 RubberBand 屬於流行音樂，就應該與流行及潮流文化有關連，如果我可以幫到他們在這個層面立足，我們公司就算是合格去經營下去......但是很難的。

一隊樂隊logo的設計，決定他們在消費市場的普及程度，但最後會變成潮流文化的消費產物，卻忽略其音樂精神？

有否想像過 RubberBand 的T裇會像 Nirvana 或 Joy Division 般，就算未聽過他們音樂的人也會穿嗎？

KJ ： 如果那個人因為看到那個Logo那個視覺設計，而去聽那首歌，我覺得已經算很成功。如果你問我，當有人穿起 RubberBand T裇時，但完全未聽過他們的音樂，這種情況發生的話，我不會很介意，就像很多人會著 Supreme 的T裇，但不明其視覺所表達的精神一樣。本身我們的責任就是如此，令更多人認識他們。如果有日 RubberBand 真的可以成為一個品牌，自私地想對我們來說是成功的，但理論上 (商品) 不可以蓋過他們的音樂。

復古的熱潮下，黑膠唱盤再次出現在年輕樂迷的家中。 ( 攝影 ： Moment Hung )

當 CD 沒落，強勢歸來竟是黑膠唱片，以往的收藏更升價十倍。 ( 攝影： Moment Hung )

音樂可以放在網上平台、USB、甚至黑膠去賣，實體CD對你的重要性是？

KJ ： 我曾經想過價值，可能只是能夠提供工作機會給唱片廠，實質的作用接近沒有。 CD 又不能像黑膠及卡式帶，存活在一種懷念及真實的感覺之中。問很多從事設計及音樂行業的人，他們會寧願出一張黑膠多過一張CD。 CD 現在的情況，有點像從前的 MD 一樣，雖然 MD 很短命，CD 的時代較長，但只是還未有人大刀闊斧將它了結，不再推出CD。

MD (圖左)全名 MiniDisc，由Sony推出的自身音樂載體，體積較CD細，MD機方便隨身攜帶，但最後被MP3取代。

KJ ： 其實我還未想透，因為我經常在日本工作，日本的 CD 市場得堅固，他們銷售模式亦很奇怪。樂迷每張 CD 不只會買一張，因為可能買三張有贈品，買五張就可參加握手會。這是商業計算到盡的方式，卻可以支撐到售量，永遠沒有對與錯。

下一集，扭耳仔會與 KJ 談談過往 RubberBand 專輯的設計歷程，究竟他們可不可以由 A 專輯完完整整出到 Z ？