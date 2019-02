32年前 重金屬樂團 Bad News 惡搞演繹 Queen 的波希米亞狂想曲

1987年,由四位英國喜劇演員所組成的惡搞重金屬搖滾樂團 Bad News出版了首張同名專輯《 Bad News 》,主打單曲就是爆笑演繹殿堂級搖滾天團 Queen 的1975年歌劇搖滾經典神曲〈 Bohemian Rhapsody 〉,而 Bad News 更得到其結他手 Brian May為他們操刀監製。

Queen / Freddie Mercury 的傳記片電影《 Bohemian Rhapsody 波希米亞狂想曲:搖滾傳說》自去年11月上映,到日前舉行《奧斯卡金像獎》頒獎典禮,我們都見證了這個「皇后樂隊熱潮」現象得以持續不斷而來,大家都重新對這隊英國殿堂級搖滾樂團作出追祟。

人人都知道這齣電影名字《 Bohemian Rhapsody 》,是取自 Queen 的1975年第四張專輯《 A Night at the Opera 》之歌劇搖滾 epic 「神曲」〈 Bohemian Rhapsody 〉。即使這是一首奇突複雜的組曲作品,但多年仍不時會被改編翻玩,是挑戰也好,抑或致敬也好,當然無人能夠超越 Queen 的原版。

1987年 Bad News 惡搞重玩 Queen 經典〈 Bohemian Rhapsody 〉的單曲唱片封面,” chok “出重金屬搖滾樂團造型。

那麼在1987年由英國搞笑重金屬樂團 Bad News 惡搞重玩的〈 Bohemian Rhapsody 〉你又聽過未?

惡搞重金屬搖滾樂團 Bad News,是由四位英國喜劇演員扮演的角色所組成,他們分別是主唱兼主音結他手 Vim Fuego ( Ade Edmondson 飾)、節奏結他手 Den Dennis ( Nigel Planer 飾)、低音結他手 Colin Grigson ( Rik Mayall 飾)和鼓手 Spider Webb ( Peter Richardson 飾),前者也是 Bad News 的策劃人 。他們當中有三人是來自英國著名處境喜劇《 The Young Ones 》的演員,而 Bad News 這支惡搞搖滾樂隊,則是最先在1983年出現於《 The Comic Strip 》系列喜劇當中,以偽搖滾紀錄片形式呈現的樂隊 ,就被形容為英國版的《 This Is Spinal Tap 》。

在他們的演繹下, Bad News 是一隊自以為是「搖滾巨星」的 heavy metal 樂隊,行逕粗鄙、自大、骯髒、麻甩、低俗又愚蠢,是對80年代的 heavy metal 熱潮與所謂 hair metal 現像的回應(抑或諷刺其陳腔濫調)——這四位重金屬樂手的一頭搖滾長髮,全都是假髮來。

跳出電視節目,Bad News 也會走到現場、出來巡演,而且愈玩愈大,如在1986年夏天,他們便登上在英格蘭萊斯特郡達寧頓堡舉行的大型 heavy metal / hard rock 音樂節《 Monsters of Rock 》,與 Ozzy Osbourne 、 Scorpions 、 Def Leppard 、 Motörhead 同台演出。到了1987年秋天, Bad News 更出版了首張同名專輯《 Bad News 》。

把《 Bad News 》專輯的 gatefold 唱片封面打開,封套部分是 Bad News 四子的脫褲下半身,大腿綁上炸藥、青瓜、西蘭花及香蕉,甚有陽具比喻的象徵。(攝影:袁智聰)

《 Bad News 》專輯的主打單曲,便是惡搞演繹 Queen 的〈 Bohemian Rhapsody 〉。更有趣的,是專輯找來皇后樂隊結他手 Brian May為他們監製( Den Dennis 的髮型也是對他模仿),而 Bad News 亦跟 Queen 一樣同屬 EMI 廠牌旗下,所以才玩得起。

Bad News 把〈 Bohemian Rhapsody 〉玩得如何?當然是極盡搞笑甩轆之能事,唱得一榻糊塗,而曲中的結他獨奏還是由 Brian May 親身彈奏。再看樂隊上 Terry Wogan 的《 The Wogan Show 》接受訪問,也實行玩轉這個清談節目。

其首張同名專輯《 Bad News 》只有六首歌曲,而歌與歌之間是這四位 rock 友的「爭拗」錄音,粗口橫飛,正宗「爆粗band友」。

試聽《 Bad News 》全碟

專輯開場曲〈 Hey Hey Bad News 〉就是那種有口號唱和位的搖滾 anthem 曲目,thrash metal 的〈 Masturbike 〉單看歌名已非常搖滾又色情,霸氣搖滾的「成吉思汗的戰士」〈 Warriors of Ghengis Khan 〉是另一單曲。