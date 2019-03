林一峰的 9+1： 在 HMV 當 DJ 與 Massive Attack 結緣

香港唱作人林一峰( Chet Lam )最近推出了他的第 18 張個人專輯《 Travelogue 4 Escape 》(《 出走 》),上周五於扭耳仔活動【 約響導 】專輯解構會中與樂迷分享專輯點滴。不過分享還未完,Chet 和大家再分享一下 10 張他最喜愛的國內外專輯,樂迷一於看看他的 9+1 有沒有為你帶來驚喜。

【扭耳仔.約響導】林一峰 《 Travelogue 4 Escape 》專輯解構會 facebook 直播重溫

雖然解構會已完結,但其實 Chet 還想和大家分享一下他自己的專輯以外還會聽甚麼音樂,以下九張對他影響深遠的專輯,和一張他自己所製作過最喜歡、屬於自己的專輯,都是代表著林一峰的音樂生涯的某個階段呢:

1. Joni Mitchell —《 Blue 》( 1971 )

Joni Mitchell 的歌和詞即使是讓我們在香港成長的人都很易得到共鳴,而《 Blue 》是我認為每一個唱作人都應該知道的一張專輯,70 年代最具代表性的唱作人 Joni Mitchell 歐遊一年後沈澱而成的唱片。歌曲探討感情、自處,實在是這位前衛文青始祖的示範作;全部原聲樂器錄製,其中 Mitchell 用新的和弦和彈奏方法處理傳統樂器 dulcimer,至今仍然新鮮。

代表歌曲:〈 All I Want 〉/〈 A Case of You 〉

2. Massive Attack —《 Mezzanine 》( 1998 )

90 年代英國盛行 brit pop,輕型的,朗朗上口的調子,清脆乾淨的電結他雄霸整個世界樂壇,那時是我的中學時期,在 HMV 工作當 DJ,看到同一時間新的聲音崛起: trip hop 。 在當年 Massive Attack、Tricky 和 Portishead 三大 trip hop 巨頭中,我覺得前者的旋律是寫得最好聽的,他們的 mv 也很不惜成本。而《 Mezzanine 》就是 Massive Attack 的高峰作品,裡面用的每一種合成器聲音都千錘百鍊,褪去多餘的聲音,每一個音符跟拍子都能直搗聽眾的心。

代表歌曲:〈 Teardrop 〉/ 〈 Angel 〉

3. 崔健 —《 一無所有 》( 1989 )

長大後才懂得欣賞與珍惜的曠世專輯,崔健用嗩吶代替色士風,製造了中國獨有的真正搖滾,用音樂衝出世界;歌詞瀟灑豪氣,這才是搖滾。小時候第一次聽到崔健是在收音機,初次接觸的歌是〈 南泥灣 〉和〈 快讓我在雪地上撒點兒野 〉。其實《 一無所有 》是之後才聽的,當時是因為和一些歐洲朋友談起,他們對中文有一定的認識,都是來自崔健的歌,他們很喜歡聽嗩吶的聲。

代表歌曲:〈 假行僧 〉/〈 一無所有 〉/〈 花房姑娘 〉

4. Leonard Cohen —《 Live in London 》( 2009 )

酒越老越醇,加拿大曠世詩人 Leonard Cohen 是音樂史上最好的例子。因為被騙而破產才萌生這個歷時數年的 grand tour,將他數十年的代表作一次過帶給聽眾,高雅的睿智,經過時間醞釀精煉的音樂,越聽越多層次的歌詞,用他簡單而幽默的說話串連成一場三個小時的音樂會。生命燃燒得精彩的話,音樂和詩詞只是灰燼,Cohen 留給後世的灰燼,就是生命能夠給我們最美麗的禮物。

代表歌曲:全碟,尤其是 Cohen 的說話

5. Peggy Lee —《 Black Coffee 》( 1953 )

20 年代到 60 年代最流行的聲音 big band,所有音樂都以現場表演和單曲為主導,但這張唱片的出現在50年代引發了一場對後世影響深遠的改變:概念專輯,整張唱片都圍繞一個主題 —— 等愛的女人。Peggy Lee,聰明的歌手,內斂地用歌聲說故事,所有歌手都應該聽聽她的中期作品(五十到六十年代)偷師。

代表歌曲:〈 Black Coffee 〉/〈 I've Got You Under My Skin 〉/〈 A Woman Alone With The Blues 〉

6. k.d. lang —《 Drag 》(1997 )

作為 alternative country 的創始人,她的勇於嘗試精神真是讓我佩服。從鄉謠成功轉型到流行搖滾後,加拿大唱作人做了幾張尋找新聲音的專輯,這張專輯都是 cover 來的,從歌詞上去重新解構,歌曲都是很慢很靜,真是有膽色才能推出、同時也最被低估:《 Drag 》,可以解作易服,有可以解作一口煙,這是一張自信歌手「 四兩撥千斤 」的傑作,全碟採用原聲樂器錄音,所有歌曲都跟抽煙有關,沈鬱卻優雅,百聽不厭。

代表歌曲:〈 The Air That I Breath 〉 /〈 My Last Cigarette 〉

7. Emmylou Harris —《 Red Dirt Girl 》 ( 2000 )

她的聲線是她的武器,但不是 diva 式,反而是玩 raw 的感覺,卻更有生命力。在鄉謠界成功尋找到新聲音後,傳奇歌手 Emmylou Harris 的全創作專輯,用電子合成器節奏以及全新錄音編曲方法處理鄉謠作品,大家要先對 country music 有一定的基礎感受才能體會到這一張專輯。《 Red Dirt Girl 》對我影響深遠,變了我的音樂歷程的一張專輯,到現在我還可以從裡面得到啟發。

代表歌曲:〈 The Pearl 〉 /〈 I Don't Wanna Talk About It Now 〉

8. Josh Rouse —《 1972 》( 2003 )

這是我在三藩市旅行時,在 Virgin Records 看碟時聽到的,我二話不說買了這專輯!當溫柔的結他遇上 70 年代騷靈弦樂,你會得到這張美國唱作人 Josh Rouse 最好的專輯;身為一個鼓手的 Rouse 對節奏掌握敏感細膩,簡單的節奏交在他手上都會有極不簡單的耐聽性。這專輯雖不是 80 年代推出,但內裡玩的 80 年代音樂,代表著電子合成器( synthesizers )盛行前那一種『很高級』的弦樂編製。

代表歌曲:〈 Comeback 〉/〈 Slaveship 〉

9. Natalie Cole —《 Unforgettable… with Love 》( 1991 )

劃時代的專輯,世上我最喜愛的女歌手 Natalie Cole 擁抱自己的根,重新把已故巨星爸爸 Nat King Cole 的精選作品重新演繹,直接唱出最真摯的感情,〈 Unforgettable 〉一曲在 1992 年問世時曾做成極大轟動,原因是製作人把 Nat King Cole 的聲音從母帶拿出來,經過當時的頂尖錄音室技術處理,變成父女隔空對唱,Natalie Cole 的專輯更帶領風潮,打開了往後二十多年美國傳統流行歌曲的龐大市場。

代表歌曲:〈 Unforgettable 〉/〈 Mona Lisa 〉/〈 That Sunday, That Summer 〉/〈 Avalon 〉/〈 Nature Boy 〉

+1)林一峰 —《 絕對清白 》

無論從銷量與口碑來說,這都不是一張成功的唱片,但《 絕對清白 》是我作為一個唱作人最滿意的專輯,因為我敢不斷作出新嘗試,不斷離開自己的 comfort zone,尋找可能性,而這裡的九首創作歌就是我多年努力與深思之後的沈澱結果;全碟的編曲與錄音都是由 CM (The Magestic G 低音結他手)率領的四人樂隊一氣呵成做出來,混音由紐約的 Chris Connors 處理,也開始了我跟 Connors 越來越密切的合作關係。

代表歌曲:〈 十七一生 〉/〈 大城小子 〉/〈 影子戰 〉

私人推薦:〈 八大行星高峰會議 〉

