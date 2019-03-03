林一峰的 9+1： 在 HMV 當 DJ 與 Massive Attack 結緣

香港唱作人林一峰（ Chet Lam ）最近推出了他的第 18 張個人專輯《 Travelogue 4 Escape 》（《 出走 》），上周五於扭耳仔活動【 約響導 】專輯解構會中與樂迷分享專輯點滴。不過分享還未完，Chet 和大家再分享一下 10 張他最喜愛的國內外專輯，樂迷一於看看他的 9+1 有沒有為你帶來驚喜。

【扭耳仔．約響導】林一峰 《 Travelogue 4 Escape 》專輯解構會 facebook 直播重溫

雖然解構會已完結，但其實 Chet 還想和大家分享一下他自己的專輯以外還會聽甚麼音樂，以下九張對他影響深遠的專輯，和一張他自己所製作過最喜歡、屬於自己的專輯，都是代表著林一峰的音樂生涯的某個階段呢：

1. Joni Mitchell —《 Blue 》（ 1971 ）

Joni Mitchell 的歌和詞即使是讓我們在香港成長的人都很易得到共鳴，而《 Blue 》是我認為每一個唱作人都應該知道的一張專輯，70 年代最具代表性的唱作人 Joni Mitchell 歐遊一年後沈澱而成的唱片。歌曲探討感情、自處，實在是這位前衛文青始祖的示範作；全部原聲樂器錄製，其中 Mitchell 用新的和弦和彈奏方法處理傳統樂器 dulcimer，至今仍然新鮮。

代表歌曲：〈 All I Want 〉/〈 A Case of You 〉

2. Massive Attack —《 Mezzanine 》( 1998 ）

90 年代英國盛行 brit pop，輕型的，朗朗上口的調子，清脆乾淨的電結他雄霸整個世界樂壇，那時是我的中學時期，在 HMV 工作當 DJ，看到同一時間新的聲音崛起： trip hop 。 在當年 Massive Attack、Tricky 和 Portishead 三大 trip hop 巨頭中，我覺得前者的旋律是寫得最好聽的，他們的 mv 也很不惜成本。而《 Mezzanine 》就是 Massive Attack 的高峰作品，裡面用的每一種合成器聲音都千錘百鍊，褪去多餘的聲音，每一個音符跟拍子都能直搗聽眾的心。

代表歌曲：〈 Teardrop 〉/ 〈 Angel 〉

3. 崔健 —《 一無所有 》（ 1989 ）

長大後才懂得欣賞與珍惜的曠世專輯，崔健用嗩吶代替色士風，製造了中國獨有的真正搖滾，用音樂衝出世界；歌詞瀟灑豪氣，這才是搖滾。小時候第一次聽到崔健是在收音機，初次接觸的歌是〈 南泥灣 〉和〈 快讓我在雪地上撒點兒野 〉。其實《 一無所有 》是之後才聽的，當時是因為和一些歐洲朋友談起，他們對中文有一定的認識，都是來自崔健的歌，他們很喜歡聽嗩吶的聲。

代表歌曲：〈 假行僧 〉／〈 一無所有 〉／〈 花房姑娘 〉

4. Leonard Cohen —《 Live in London 》（ 2009 ）

酒越老越醇，加拿大曠世詩人 Leonard Cohen 是音樂史上最好的例子。因為被騙而破產才萌生這個歷時數年的 grand tour，將他數十年的代表作一次過帶給聽眾，高雅的睿智，經過時間醞釀精煉的音樂，越聽越多層次的歌詞，用他簡單而幽默的說話串連成一場三個小時的音樂會。生命燃燒得精彩的話，音樂和詩詞只是灰燼，Cohen 留給後世的灰燼，就是生命能夠給我們最美麗的禮物。

代表歌曲：全碟，尤其是 Cohen 的說話

5. Peggy Lee —《 Black Coffee 》（ 1953 ）

20 年代到 60 年代最流行的聲音 big band，所有音樂都以現場表演和單曲為主導，但這張唱片的出現在50年代引發了一場對後世影響深遠的改變：概念專輯，整張唱片都圍繞一個主題 —— 等愛的女人。Peggy Lee，聰明的歌手，內斂地用歌聲說故事，所有歌手都應該聽聽她的中期作品（五十到六十年代）偷師。

代表歌曲：〈 Black Coffee 〉/〈 I've Got You Under My Skin 〉/〈 A Woman Alone With The Blues 〉

6. k.d. lang —《 Drag 》（1997 ）

作為 alternative country 的創始人，她的勇於嘗試精神真是讓我佩服。從鄉謠成功轉型到流行搖滾後，加拿大唱作人做了幾張尋找新聲音的專輯，這張專輯都是 cover 來的，從歌詞上去重新解構，歌曲都是很慢很靜，真是有膽色才能推出、同時也最被低估：《 Drag 》，可以解作易服，有可以解作一口煙，這是一張自信歌手「 四兩撥千斤 」的傑作，全碟採用原聲樂器錄音，所有歌曲都跟抽煙有關，沈鬱卻優雅，百聽不厭。

代表歌曲：〈 The Air That I Breath 〉 /〈 My Last Cigarette 〉

7. Emmylou Harris —《 Red Dirt Girl 》 （ 2000 ）

她的聲線是她的武器，但不是 diva 式，反而是玩 raw 的感覺，卻更有生命力。在鄉謠界成功尋找到新聲音後，傳奇歌手 Emmylou Harris 的全創作專輯，用電子合成器節奏以及全新錄音編曲方法處理鄉謠作品，大家要先對 country music 有一定的基礎感受才能體會到這一張專輯。《 Red Dirt Girl 》對我影響深遠，變了我的音樂歷程的一張專輯，到現在我還可以從裡面得到啟發。

代表歌曲：〈 The Pearl 〉 /〈 I Don't Wanna Talk About It Now 〉

8. Josh Rouse —《 1972 》（ 2003 ）

這是我在三藩市旅行時，在 Virgin Records 看碟時聽到的，我二話不說買了這專輯！當溫柔的結他遇上 70 年代騷靈弦樂，你會得到這張美國唱作人 Josh Rouse 最好的專輯；身為一個鼓手的 Rouse 對節奏掌握敏感細膩，簡單的節奏交在他手上都會有極不簡單的耐聽性。這專輯雖不是 80 年代推出，但內裡玩的 80 年代音樂，代表著電子合成器（ synthesizers ）盛行前那一種『很高級』的弦樂編製。

代表歌曲：〈 Comeback 〉/〈 Slaveship 〉

9. Natalie Cole —《 Unforgettable… with Love 》（ 1991 ）

劃時代的專輯，世上我最喜愛的女歌手 Natalie Cole 擁抱自己的根，重新把已故巨星爸爸 Nat King Cole 的精選作品重新演繹，直接唱出最真摯的感情，〈 Unforgettable 〉一曲在 1992 年問世時曾做成極大轟動，原因是製作人把 Nat King Cole 的聲音從母帶拿出來，經過當時的頂尖錄音室技術處理，變成父女隔空對唱，Natalie Cole 的專輯更帶領風潮，打開了往後二十多年美國傳統流行歌曲的龐大市場。

代表歌曲：〈 Unforgettable 〉/〈 Mona Lisa 〉/〈 That Sunday, That Summer 〉/〈 Avalon 〉/〈 Nature Boy 〉

+1）林一峰 —《 絕對清白 》

無論從銷量與口碑來說，這都不是一張成功的唱片，但《 絕對清白 》是我作為一個唱作人最滿意的專輯，因為我敢不斷作出新嘗試，不斷離開自己的 comfort zone，尋找可能性，而這裡的九首創作歌就是我多年努力與深思之後的沈澱結果；全碟的編曲與錄音都是由 CM （The Magestic G 低音結他手）率領的四人樂隊一氣呵成做出來，混音由紐約的 Chris Connors 處理，也開始了我跟 Connors 越來越密切的合作關係。

代表歌曲：〈 十七一生 〉／〈 大城小子 〉／〈 影子戰 〉

私人推薦：〈 八大行星高峰會議 〉

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