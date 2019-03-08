清潔龍阿德 - 我的過去一言難盡...： Luna獻聲lo-fi阿德成長故事

清潔龍阿德 新歌歌名長過對聯，今次更找來 Luna Is A Bep 同徐嘉浩合作，混合 lo-fi、jazz pop 、 shoegaze 元素化學作用極好。新歌講阿德被前任清潔龍教導的成長故事，部份歌詞更令人聯想起動畫《我的英雄校園》的感人場面。

阿德新歌〈 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx 〉為何要改一個長達26個字的歌名？

阿德team Rondo ： 因為上一首歌的歌名都很長，所以想保持這個風格，想保持返個中心思想說出阿德的過去。

阿德 新歌歌名長過對聯。 (圖片來源： 清潔龍阿德 fb )

新歌說的是阿德的成長故事，為何有這個概念？

阿德team Rondo ：一首歌的故事能不能讓聽眾有共鳴，其實決定一首歌能否成功，所以我們想在清潔的大前題下提供一個背景故事，就想起其實阿德本身有一個故事，小時候是很污糟，但遇見前任的清潔龍後，就慢慢出現脫變。

這個故事除了說阿德由污糟變精潔外，更希望鼓勵所有在人生中感到迷茫的人，因為阿德本身出身骯髒，沒有動力去做想做的事，與很多香港人一樣，但不用擔心，總有一日會找到自己的天地。阿德找到自己清潔的天地，任何一個人都可以。可能我們亦放入了自己的情緒，永遠不知迷茫何時完，但一定會完，堅持下去。

(右： 清潔龍阿德第一部動畫)前任清潔龍帶阿德回清潔龍總部，改變他成為清潔龍，這一幕令人聯想起動畫 《我的英雄校園》 經典的感人場面 (左)。

刷身而過係藍色嘅身影 夕陽照射下映出泛黃風景 手執魔法掃把配對憂鬱嘅眼睛 高貴嘅靈魂顯露出無比嘅真誠 清潔龍阿德 〈 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx 〉

「 高貴嘅靈魂顯露出無比嘅真誠」

抱起面前骯髒嘅小龍 話綠色haha 都唔係垃圾蟲啫 小龍嘅雙眼開始變得矇矓 發現綠色嘅自己終於得到認同 清潔龍阿德 〈 我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx 〉

「 發現綠色嘅自己終於得到認同 」筆者同時聯想起 綠久出谷 的奮鬥故事。

這次的音樂團隊陣容很鼎盛？

基本的創作都是「阿德team」負責，有五個恆常的成員。因為上次首歌推出後，認識到一些音樂人，促成今次的合作，例如 Luna Is A Bep 她直程能參與唱歌的唱份，我們更在 徐嘉浩 的工作室錄音，他更給予一些專業意見，令我們做得更好，非常多謝兩位音樂人的相助。

「阿德 team」成員 (左起) VM、 CSS 、阿德、 Axl.Ron、 T-Ruck、 D38813、 Nov.Rain (攝影 : Moment Hung)

阿德新歌全體製作人員合照

阿德team 當中成員的性格開始鮮明，會否加推他們到幕前與阿德合作？

我們在幫阿德去做這件事，始終我們不是主角，阿德才是。我們最希望是幫到阿德才建立角色形象，在他身邊我們好好做一些陪襯。這些作品受歡迎都是因為阿德，如果再試多幾首之後，或者我們都會考慮，成員會否出個人名義去寫歌，可能空間還會大下點。

Luna Is A Bep 為阿德新歌獻聲。

現在有恆常的計劃去做歌？

會的，我們之後還有兩首歌準備會做，想試不同的風格。之前做過trap，迴你響很好，但要再做就要提升到很高質素，但我們始終不是專業人士，所以同事不斷研究有什麼曲風流行當中，提議不如轉換風格，做一些 lo-fi 、 shoegaze 、 jazz pop。

阿德新歌還有凱撒大帝的名句。

歌曲越來越多，之前說會為阿德的歌上架，還在進行中嗎？

之前有談及過在其他音樂平台上架的事，但有少許阻礙。行政上，因為對政府來說，這件事比較新，所以需要多些時間處理，但事情是正面進行當中。(這麼長的歌名，很難顯示得到？) 對呀！如果真的上架，我們會縮減一下歌名，可能叫 〈我的過去〉。

阿德的故事，總有種孤獨寂寞的感覺，會否為他加一個伴侶？

暫時沒這個計劃，毒男的角色是我們後加上去，最初他純粹是一個比較小朋友的角色。因為孤單的人最特別多故事，所以想特別加強他孤單的性格。如果阿德有拍拖，可能不能專注去做清潔，所以想睇保持單身狀態。都是那句老話，英雄永遠都是寂寞。

阿德與迷你阿德公仔 (由受訪者提供)

阿德會更多實體現身的機會？

阿德其實有一些大公仔是送出去，因為做價太貴，所以沒有繼續做。我們最近有個迷你版，可能遲些會送出去。