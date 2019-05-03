David Boring — JANE PAIN：對抗存在焦慮感的 case study

本地獨立暗黑 noise rock / post punk 樂團 David Boring 於 2017 年推出首張專輯《 Unnatural Objects and Their Humans 》；這一星期，他們正在美國德州的 SXSW 音樂藝術節演出，在這之前樂隊再發表新曲及 mv〈 JANE PAIN 〉，作為「 Their Humans 」的全新音樂企劃的開端。這首作品對樂隊來說，是一次對存在的焦慮、暴力、復仇與歌德文學的一次探討及懺悔。

David Boring 的新作〈 JANE PAIN 〉連同 mv 發表，歌曲是一貫樂隊的 noise、post punk 格調。開首先以如額我略聖歌（ Gregorian chant ）的和唱熱身，繼而切入失真結他讓大家進入狀態，鼓點如軍樂步操而來，劉靜半吟半唱像發表宣言...

Jane Pain 這支單曲可解讀為一個為對抗自身對存在的焦慮，衍生出來的自我摧毀/ 自我保護機制，並以幻化成一種追求淡然存在的卑微心態。歌曲採用第一人身角度為其平凡的悲劇作出的一段吿解或辯證。其主角內心矛盾錯縱的意識流是樂隊「 Their Humans 」章節的歌曲中採用的术事手法。 曲目〈 Jane Pain 〉 一詞引伸自兩個已然存在的「 個體 」或概念：1） Jane Doe，一個在西方社會常用統稱某假設性「 任何人 」的代名詞，或一具身分不名的屍體；以及 2）「 雌性體 」的 Brian Emo - 另一於「 Unnatural Objects and Their Humans 」大碟中登場的人物 - 其人物研究冷冷紀錄著當下年輕一代於殘酷而扭曲的現實社會中的自身掙扎。

At the end of the awakening you let that something die. So when the bad things come at you, there’s nothing left inside DAVID BORING -〈 JANE PAIN 〉

這音樂錄像可以從兩個層面去解讀：

1. 一段 found footage （ 拾得錄像，一種驚慄偽紀錄片的常用手法 ），表面上監視器正播放一場獵奇仇殺事件；

2. 然而一切場景設置和佈局卻直指人物最內在的世界，儼然是向經典的哥德文學的致敬* （ *歌德文學其中一個亮眼的元素就是以物理性的現實場景影射出角色心理上的窘迫，例：將一個思緒紊亂的人物置身在如迷宮一般的大宅內 ）。音樂視像以脈動曲張般的光與影，帶動令人困惑焦慮的詭異氛圍。並以錯亂美挑動被長久壓抑的情緒後所帶來的狂喜，表達樂隊對恐懼這不受歡迎的情緒一種近乎偏執的迷戀。歌曲延續了 DB 一貫的暴力美學，挑起令人不安的暗黑情感，以此追求以昇華「壯美**」所帶來的愉悅和悸動。 (* *有關「壯美」（ the sublime ）的論述，早見於 1756 年柏克（ E. Burke ) 的「壯美與優美起源的哲學探究」；1763 年康德 ( E. Kant ) 的「優美和壯美感情的觀察」，簡單而言，「 壯美 」是一種心理轉化機制，從痛苦、恐懼的壓迫下昇華成為忘我、欲與宇宙萬物相融合的超脫心境。）

扭耳仔就這首新歌問了 David Boring 點點的創作背後：

「 At the end of awakening, you let that something die 」那個 awakening 是指心靈、心智上的蘇醒，還是肉體上的變態 metamorphosis 上的「蘇醒」？那個「something」又是甚麼呢？

這一點樂隊不想解得太透徹，想聽眾自己意會，但可以說是一個對卡繆虛無主義論述的致敬



你們對死亡感、恐怖感、存在感有一致性的看法嗎？

我地對死亡，恐怖感，有一動浪漫化的嚮往，可以參考上述文宣中對壯美/ 歌德文學的分析。



MV 中由袋爬出來的人是劉靜來嗎？MV 的整體感覺很震撼像 Chris Cunningham 為 Aphex Twin 拍的 Rubber Johnny，這個 MV 的靈感是來自甚麼呢？

mv 靈感是來自劉靜對 cult 片的迷戀，哈哈。唔淨指係恐怖片的美學，意識上一直覺得恐怖片係對人性探討最確切同誠實既一種語言。

David Boring 正在製作「 Their Humans 」這一個 case studies 音樂企劃，目的是想紀錄及明白現今年輕人（不）能在這苛刻世界中生存的現況。

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