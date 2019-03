【Show 後煙】 Instinct of Sight ：一直想報答 他們的欣賞

show前與 Instinct of Sight 阿恆傾過,六百人迫進Music Zone,得條罅點玩 wall of death ?阿恆:可能玩 「Wall of 罅」。迫到爆場,插水滿場的 Instinct of Sight專輯發布會,在show後煙位談show後感。 (攝影: Moment Hung )